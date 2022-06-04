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Отчет об уничтожении вражеской техники из ПТРК "Стугна" за 100 дней войны подразделением лейтенанта Черновол. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Уничтожение вражеской техники из ПТРК "Стугна" подразделением экс-народного депутата, лейтенанта Татьяны Черновол.
Соответствующее видео с отчетом Черновол разместило по случаю 100 дней войны с Россией, информирует Цензор.НЕТ.
"100 дней войны - мой День рождения. Я с ночи в боях. И безвылазно на фронте. Командую подразделением ПТРК. Дослужилась до лейтенанта", - написала Черновол в фейсбуке.
Топ комментарии
+100 Alex Vassago
показать весь комментарий04.06.2022 18:46
+77 Юрий Хорошунов
показать весь комментарий04.06.2022 18:54
+75 Хочу миру
показать весь комментарий04.06.2022 18:52
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Пожалуйста, подождите...
Хоча... смішне питання, з заздалегідь відомою відповіддю.
З днем народження Тетяно!
Бережи себе!
Справу в 2014 році проти Тані завів Татаров.
Зараз Татаров - заступник президента
А ходил ли ты скажем в атаку?"
Блат - это когда в Оман...А когда в противотанкисты...Это подвиг...
Бережи себе, дівчино!
Хай таланить тобі у кожному бою!
Закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (перший медичний факультет, «Лікувальна справа»), інтернатуру (спеціальність «Внутрішні хвороби»), Українську військово-медичну академію (спеціалізація «Загальна практика - сімейна медицина»), Міжнародну програму лідерства Державного департаменту США «Охорона здоров'я та маргіналізовані популяції». Отримала спеціалізацію «Організація і управління охороною здоров'я».
Працювала в поліклініці, була на фронті. Працювала в Проектному офісі реформ Міністерства оборони реформувала систему медичного забезпечення Збройних сил України, керівник програми «Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил» в Міноборони[3].
Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах у 2019 році (виборчий округ № 217, частина Оболонського району м. Києва)[4]. За даними ЗМІ, напередодні виборів агітатори дарували безкоштовні футболки та кепки в обмін на підписку на фб-спільноти Безуглої[5]. На час виборів: старший інспектор з контролю за виконанням доручень відділу цивільних експертів Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил УЖиттєпис
Закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (перший медичний факультет, «Лікувальна справа»), інтернатуру (спеціальність «Внутрішні хвороби»), Українську військово-медичну академію (спеціалізація «Загальна практика - сімейна медицина»), Міжнародну програму лідерства Державного департаменту США «Охорона здоров'я та маргіналізовані популяції». Отримала спеціалізацію «Організація і управління охороною здоров'я».
Працювала в поліклініці, була на фронті. Працювала в Проектному офісі реформ Міністерства оборони реформувала систему медичного забезпечення Збройних сил України, керівник програми «Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил» в Міноборони[3].
Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах у 2019 році (виборчий округ № 217, частина Оболонського району м. Києва)[4]. За даними ЗМІ, напередодні виборів агітатори дарували безкоштовні футболки та кепки в обмін на підписку на фб-спільноти Безуглої[5]. На час виборів: старший інспектор з контролю за виконанням доручень відділу цивільних експертів Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України,країни ." (С) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
2. Прискорені курси (3-4 міс.) при якомусь військ. училищі.
Що за СтугнА???
Сту́гна - річка в Україні, в межах Фастівського, Васильківського та Обухівського районів Київської області. Права притока Дніпра.
Дякуємо за звіт!
Простая женщина оказалась умнее распиаренного клоуна.
Если ты патриот и есть мотивация защищать Украину, твоя аналитика всегда будет правильной!
Остаётся открытым вопрос, зачем зелёная ботва шла во власть и патриотами кого и чего они являются.