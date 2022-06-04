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война (46847) Чорновол Татьяна (651) Стугна (74) ПТРК (68)

Отчет об уничтожении вражеской техники из ПТРК "Стугна" за 100 дней войны подразделением лейтенанта Черновол. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Уничтожение вражеской техники из ПТРК "Стугна" подразделением экс-народного депутата, лейтенанта Татьяны Черновол.

Соответствующее видео с отчетом Черновол разместило по случаю 100 дней войны с Россией, информирует Цензор.НЕТ.

"100 дней войны - мой День рождения. Я с ночи в боях. И безвылазно на фронте. Командую подразделением ПТРК. Дослужилась до лейтенанта", - написала Черновол в фейсбуке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы уже танков не боимся, и у нас уже говорить, что ты подбил только один танк, - стыд", - экс-нардеп и оператор ПТРК "Стугна" Чорновол. ВИДЕО
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Топ комментарии
+100
А виродки, які після приходу Зе-влади побили Тетяну, теж на фронті?
Хоча... смішне питання, з заздалегідь відомою відповіддю.
З днем народження Тетяно!
Бережи себе!
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04.06.2022 18:46
+77
Гарно, дівченко! Бережи себе. Безуглих багато, а таких як ти,слава Богу більше.
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04.06.2022 18:54
+75
Тетяна - справжній воїн! Побільше палаючої ворожої техніки рахом із загарбниками! З днем народження!
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04.06.2022 18:52
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А виродки, які після приходу Зе-влади побили Тетяну, теж на фронті?
Хоча... смішне питання, з заздалегідь відомою відповіддю.
З днем народження Тетяно!
Бережи себе!
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04.06.2022 18:46 Ответить
Тетяну Чорновол побили виродки Януковича в 14 році, при чому тут Зе-влада?! А Тетяна таки справжній герой!
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04.06.2022 19:39 Ответить
а це не ті самі ********?)
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04.06.2022 19:46 Ответить
Зелені просто кримінальні справи завели)
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04.06.2022 19:49 Ответить
на Тетяну
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04.06.2022 20:32 Ответить
Навіщо ви розповсюджуєте неправдиву інформацію, ще й 44 недалеких телепні це лайкнули? Побили Таню при Януковичу.
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04.06.2022 20:26 Ответить
А уголовные дела на Татьяну когда завели, не помнишь?
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04.06.2022 20:51 Ответить
Таню побили при Татарові.

Справу в 2014 році проти Тані завів Татаров.

Зараз Татаров - заступник президента
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05.06.2022 06:31 Ответить
Таня жги!
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04.06.2022 18:48 Ответить
Так була б 1000 чи 1500 пускових і ракет до них і взагалі ракетні системи які проекти порізали ******** -*** би ті орки полізли((((
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04.06.2022 18:50 Ответить
Тетяна - справжній воїн! Побільше палаючої ворожої техніки рахом із загарбниками! З днем народження!
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04.06.2022 18:52 Ответить
Яка ж вона забіяка!)))
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04.06.2022 18:53 Ответить
Гарно, дівченко! Бережи себе. Безуглих багато, а таких як ти,слава Богу більше.
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04.06.2022 18:54 Ответить
Видно слава Тані Мар'яні спокою не дає...тільки у одної зброя Стугна, у другої тупість
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04.06.2022 22:28 Ответить
Лайк
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04.06.2022 18:55 Ответить
"А видал ты вблизи пулемёт или танк?
А ходил ли ты скажем в атаку?"

Блат - это когда в Оман...А когда в противотанкисты...Это подвиг...
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04.06.2022 19:04 Ответить
молодець, цікаво Зеленський нагородить Тетяну ?
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04.06.2022 18:59 Ответить
Посадить.
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04.06.2022 19:52 Ответить
Просто на менший термін)
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04.06.2022 21:26 Ответить
Цікаво чи вона з його рук візьме її?
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04.06.2022 22:34 Ответить
хтоб і як до неї не відносився (самого інколи дивувала її...безбашенність))) але в цьому випадку вона - непервершена! Героїня... жінка-Воїн, чия хоробрість і ...безбашенність.. має слугувати прикладом багатьом... і накачаним атлетам-каклєтам і хероїчним боневтікам.. і чкурнувшим "патріотам"
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04.06.2022 18:59 Ответить
Молодец!Слава Украине!
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04.06.2022 19:00 Ответить
Тетяно, так тримати!
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04.06.2022 19:00 Ответить
РЕСПЕКТ ТЕТЯНІ ЧОРНОВОЛ !!!
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04.06.2022 19:01 Ответить
А да Тетяна, ай маладца. Вітаю!
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04.06.2022 19:01 Ответить
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ТЕБЕ ТЕТЯНА!!!🇺🇦 Всіх благ і здоров^я тобі!!!
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04.06.2022 19:02 Ответить
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04.06.2022 19:08 Ответить
Ну, єслі у кого і є яйця.....
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04.06.2022 19:12 Ответить
З Днем народження!
Бережи себе, дівчино!
Хай таланить тобі у кожному бою!
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04.06.2022 19:19 Ответить
А какой военный ВУЗ закончила Безмозглая?
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04.06.2022 19:41 Ответить
"Життєпис

Закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (перший медичний факультет, «Лікувальна справа»), інтернатуру (спеціальність «Внутрішні хвороби»), Українську військово-медичну академію (спеціалізація «Загальна практика - сімейна медицина»), Міжнародну програму лідерства Державного департаменту США «Охорона здоров'я та маргіналізовані популяції». Отримала спеціалізацію «Організація і управління охороною здоров'я».

Працювала в поліклініці, була на фронті. Працювала в Проектному офісі реформ Міністерства оборони реформувала систему медичного забезпечення Збройних сил України, керівник програми «Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил» в Міноборони[3].

Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах у 2019 році (виборчий округ № 217, частина Оболонського району м. Києва)[4]. За даними ЗМІ, напередодні виборів агітатори дарували безкоштовні футболки та кепки в обмін на підписку на фб-спільноти Безуглої[5]. На час виборів: старший інспектор з контролю за виконанням доручень відділу цивільних експертів Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил УЖиттєпис
Закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (перший медичний факультет, «Лікувальна справа»), інтернатуру (спеціальність «Внутрішні хвороби»), Українську військово-медичну академію (спеціалізація «Загальна практика - сімейна медицина»), Міжнародну програму лідерства Державного департаменту США «Охорона здоров'я та маргіналізовані популяції». Отримала спеціалізацію «Організація і управління охороною здоров'я».

Працювала в поліклініці, була на фронті. Працювала в Проектному офісі реформ Міністерства оборони реформувала систему медичного забезпечення Збройних сил України, керівник програми «Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил» в Міноборони[3].

Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах у 2019 році (виборчий округ № 217, частина Оболонського району м. Києва)[4]. За даними ЗМІ, напередодні виборів агітатори дарували безкоштовні футболки та кепки в обмін на підписку на фб-спільноти Безуглої[5]. На час виборів: старший інспектор з контролю за виконанням доручень відділу цивільних експертів Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України,країни ." (С) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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04.06.2022 20:17 Ответить
1. Колись після військової кафедри давали.
2. Прискорені курси (3-4 міс.) при якомусь військ. училищі.
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04.06.2022 19:56 Ответить
в частинах, що приймають участь в бойових діях, звання присвоюються автоматично відповідно до посади - напр. командир противотанкового взводу отримає офіцерське звання навіть не маючи спеціальної освіти
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04.06.2022 20:31 Ответить
https://texty.org.ua*********************************************************-87335/ Тебе це задовільняє, гімнюче? Якщо ні, приїзди на танку, вона тебе підстрелить.
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04.06.2022 19:59 Ответить
Ай, та моя ж ти дівчинка, розумниця та красуня!
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04.06.2022 19:29 Ответить
Молоток Таню!! Браво!!
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04.06.2022 19:41 Ответить
Бережи тебе Боже, Таню...
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04.06.2022 19:42 Ответить
Таня - зразок української жінки - Героїня! не зрадить ніколи, Таня, це антипод помилки природи - Гаді....(хто забув - савченко)
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04.06.2022 19:49 Ответить
Спеціально для Тетяни Чорновол. Не обзивайте СтУгну СтугнОю.
Що за СтугнА???
Сту́гна - річка в Україні, в межах Фастівського, Васильківського та Обухівського районів Київської області. Права притока Дніпра.
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04.06.2022 19:50 Ответить
Ой, подиж ты.. Не то ударение, ай, ай, шож теперь будет? Не стрелять из Стугны? Неправильно ж ударение проставила. С вами понятно, но кто те знатоки, кто вам плюся поставили?
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04.06.2022 20:56 Ответить
Але знати не завадить.
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04.06.2022 22:40 Ответить
Дамочка-вы ходячий экземпляр демонстрации синдрома Даннинга-Крюгера.Не завадить. То може іспити влаштуєте Тетяні? Приїдете на позицию, розкладете словники, підручники, табелі атестаційні. А коли танки на вас почнуть рухатися будете із словником витягувати наголоси.
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04.06.2022 23:30 Ответить
В перерві між боями треба обісцяти безуглу
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04.06.2022 19:50 Ответить
Зі святом Вас, Таню!
Дякуємо за звіт!
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04.06.2022 20:16 Ответить
Молодець, Таню, тримайся! В мене також 03.06 День народження.
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04.06.2022 20:25 Ответить
Тетяна Черновол це не безугла, чи як там, котра контролює. Тетяна, ти УкраЇнка справжня на відміну слуг .рода.
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04.06.2022 20:34 Ответить
Честь Татьяні.
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04.06.2022 21:00 Ответить
Что хочется сказать.
Простая женщина оказалась умнее распиаренного клоуна.
Если ты патриот и есть мотивация защищать Украину, твоя аналитика всегда будет правильной!
Остаётся открытым вопрос, зачем зелёная ботва шла во власть и патриотами кого и чего они являются.
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04.06.2022 21:19 Ответить
З днем народження пані Тетяно.
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04.06.2022 21:41 Ответить
З днем народження! Нехай таланить Вам, пані, в кожному бою без виключення! Ось це і є справжня українка- і боєць і з бісиками
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04.06.2022 22:58 Ответить
Гарна українська жіночка палить русню з української Стугни в чарівних весняних українських степах, читаючи найкращі вірші українською мовою - це просто космос, русофобія аж зашкалює
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04.06.2022 23:00 Ответить
При всій повазі до коментаторів-а на який чорт нам привезли "Джавеліни" і ручні гранатомети з Англії?Ми тут Стугнами всі танки позбивали,а решту ОП прикладами від автомата добиває.І це ще Пашинський з "Молотом",як Бог вікінгів Тор,не вступав в бій.Але краще хай не вступає,бо і своїх і чужих повбиває.Своїх,сказала Таня,треба берегти.З Днем Народження,Таня Чорновол.Твій чоловік гордився б тобою!Слава Україні,і Слава її Героїні Тані Чорновол.
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16.08.2022 20:37 Ответить
 
 