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ВСУ сбили еще один российский вертолет на Донбассе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Техники оккупантов, в частности на Донбассе, стало еще меньше. Вооруженные силы Украины приземлили очередной вражеский вертолет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Оперативном командовании "Північ".

"Еще один вражеский вертолет нашел последнее пристанище на Донбассе! Верьте в наших воинов! Верьте в ВСУ! Вместе к победе!" – сказано в сообщении.
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Топ комментарии
+61
і ще раз - молодці !!!!
і ще раз - дякуємо!!!
і ще раз - віримо у ЗСУ !!!!
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04.06.2022 18:50
+49
шансіві у літунів даже всратись не залишилось.... Слава ЗСУ!
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04.06.2022 18:52
+27
"Пнятно - вичерківаю" (с)
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04.06.2022 18:52
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і ще раз - молодці !!!!
і ще раз - дякуємо!!!
і ще раз - віримо у ЗСУ !!!!
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04.06.2022 18:50 Ответить
Так держать!
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04.06.2022 19:18 Ответить
сумний анекдот. щоб трішки підняти настрій: Стефанчук сподівається на отримання підводних човнів від Німеччини.
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04.06.2022 19:19 Ответить
на зустрічі з Дартом Вейдером Стефанчук попросив у нього Зірку Смерті
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04.06.2022 19:30 Ответить
Лорд Вейдер завжди був проти Зірки Смерті,тому то не до нього,то до Палпатина,але то жадний жлоб,не дасть))))
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05.06.2022 00:26 Ответить
Лучше б Стефанчук на Шольца просто упал...
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04.06.2022 19:37 Ответить
Або з'їв його.
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04.06.2022 19:49 Ответить
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04.06.2022 19:58 Ответить
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04.06.2022 22:45 Ответить
🤣
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04.06.2022 23:52 Ответить
он туда не влезет
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04.06.2022 20:47 Ответить
тоді разом з Юзіком
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04.06.2022 21:11 Ответить
Смажений кабанчик.
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04.06.2022 19:37 Ответить
Красота то какая лєпота...
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04.06.2022 18:51 Ответить
Сбился с курса...
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04.06.2022 18:52 Ответить
Скорее нырнул.
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04.06.2022 18:57 Ответить
шансіві у літунів даже всратись не залишилось.... Слава ЗСУ!
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04.06.2022 18:52 Ответить
"Пнятно - вичерківаю" (с)
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04.06.2022 18:52 Ответить
Так то воно так але потрібно аеродроми крить які неподалік бо в них тих вертольотів 1500 тисячі(
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04.06.2022 18:52 Ответить
Ми вам довіряємо - крийте!
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04.06.2022 18:56 Ответить
Ні, на початок війни було 510. В робочому стані не більше 350. Приземлили вже 176. За 100 днів.
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04.06.2022 20:45 Ответить
Ну во первых это красиво,во вторых я надеюсь те кто делают красоту дополнительно поощряются
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04.06.2022 18:53 Ответить
Відмінна посадка, «тверда» п'ятірка
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04.06.2022 18:54 Ответить
На рахунок "пятірки" не впевнений, але точно тверда
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04.06.2022 23:17 Ответить
Там було два один походу встиг сєбнути (
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04.06.2022 18:54 Ответить
По тому что там не школьники а злые дядьки.
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04.06.2022 19:15 Ответить
Ну посмотри видосики на звЯЯзда.сру, раз тут не нравится.
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04.06.2022 19:38 Ответить
Ага, на концерт свалил с того бока куда ракета пришла.
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04.06.2022 19:16 Ответить
проти "Стінгеру" нема прийому)
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04.06.2022 18:55 Ответить
Взагалі-то є. Тому їх і збито менше двох сотень.
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04.06.2022 20:00 Ответить
Так розкажи як кацапи захищаються від "жала", навіть від тих яким по 35 років))
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04.06.2022 22:15 Ответить
взагалі то то що зараз збивають навіть машини,які раніше переживали попадання стінгера,це ще й "досягнення" кацапів,які деградували до рівня "папуасів з ядерною довбнею", бо ті ж су25 досить часто виживали після прильоту стінгера,в Афгані,так виходили з ладу але все таки повертались,у нас навіть є борт з 600 вильтів в Афгані,а це чогось варте,а тут мруть як мухи,хоча стінгер ніяка не вундервафля,і вивчений вздовж і впоперек,це ж не старстрік,який практично лишає шансів...
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05.06.2022 00:31 Ответить
Найбільш надійний прийом - не залітати туди, де є вірогідність отримати "по соплам". І вони цей прийом активно використовують.
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04.06.2022 23:21 Ответить
*Діспєчєєєр, діспєтчєрр. мі падаєм, падаємммм* - Понял, вичорківаю (с) Подпісь нєразборчіва
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04.06.2022 18:56 Ответить
Взмыл в высь в противоположном направлении от небес.
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04.06.2022 18:59 Ответить
Хорошим чем то ******* что вертолет аж перевернуло и рухнул камнем в землю
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04.06.2022 19:06 Ответить
Скорее прилетело куда-то в гидравлику и (или) автомат перекоса
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04.06.2022 19:19 Ответить
Траєкторія польоту ракети схожа на метод "фі" ЗРК ОСА. Саме він реалізується в режимі "напівавтомат" при стільбі за допомогою ТОВ(телевізійного оптичного візиру). На жаль автори цього феєричного відео не зазначили засобу доставки екіпажу на концерт Кобздона.
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04.06.2022 22:08 Ответить
Даже мелкий нынешний ПЗРК содержит в себе заряд, сравнимый по мощности с зенитным снарядом времен ВМВ, прямое попадание которого с большой вероятностью сбивало "летающую крепость" Б-17.
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04.06.2022 23:26 Ответить
Між життям заради власних дітей

та

смертю заради путіна,
кацапня безпомилково обирає друге.
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04.06.2022 19:08 Ответить
Туди йому й дорога.
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04.06.2022 19:08 Ответить
Надеюсь десантный был.
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04.06.2022 19:09 Ответить
файно москаль палає
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04.06.2022 19:19 Ответить


"Ще один"Второй за сегодня? Красиво,с огоньком,как Гастелло
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04.06.2022 19:20 Ответить
А другой вертолет орков на видео уматал ******... но это до поры до времени,но орки-пилоты обосрались три раза и добро пожаловать в адддддд на следующий раз.....
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04.06.2022 19:26 Ответить
на такое смотрел бы вечно
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04.06.2022 19:28 Ответить
на такое смотрел бы вечно
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04.06.2022 19:30 Ответить
"Потерь нет" (С)
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04.06.2022 19:32 Ответить
Это лайк, господа! Просто праздник какой-то.
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04.06.2022 19:36 Ответить
Мар'яна Безумна спрацювала, все ж не дарма з'їздила, Верховний тепер і її "стечкіним" нагородить, як Колюню-коклету...
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04.06.2022 19:43 Ответить
Опять тревожно взвыла выпь на болоте близ деревни...
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04.06.2022 19:47 Ответить
То ли выпь захохотала, то ли филин заикал

На душе тоскливо стало у Ивана-дурака. (с)
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04.06.2022 20:17 Ответить
От момента поражения и падения о земную твердь очень короткое время, то есть русостервятники все сгинули организовано без ранений, катапультирований и пленений.
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04.06.2022 19:49 Ответить
Низко пошел, видать к дождю.
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04.06.2022 19:52 Ответить
Mam łzy w oczach.
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04.06.2022 19:57 Ответить
обрел отрицательную летучесть, внезапно оказался тяжелее воздуха
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04.06.2022 19:58 Ответить
Вірю в наших воїнів, але Боневтік з каломийським може під'їбати.
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04.06.2022 20:07 Ответить
Донбас, "Північ"... Щось змінилось, а я пропустив?
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04.06.2022 20:11 Ответить
красівоє
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04.06.2022 20:29 Ответить
Нефуй летать над нашей землей
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04.06.2022 21:45 Ответить
Красота! жаренные орки))))
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04.06.2022 21:46 Ответить
Может где-то есть в лучшем качестве - стало бы хитом ютуба.
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04.06.2022 23:26 Ответить
Що упало, те пропало. ©
Дякуємо за збиту кацапську бетономішалку!
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05.06.2022 08:04 Ответить
Опять скелеты кацапов от земли отдирать, обгорят до костей
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05.06.2022 09:01 Ответить
 
 