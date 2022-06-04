ВСУ сбили еще один российский вертолет на Донбассе. ВИДЕО

Техники оккупантов, в частности на Донбассе, стало еще меньше. Вооруженные силы Украины приземлили очередной вражеский вертолет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Оперативном командовании "Північ".

"Еще один вражеский вертолет нашел последнее пристанище на Донбассе! Верьте в наших воинов! Верьте в ВСУ! Вместе к победе!" – сказано в сообщении.