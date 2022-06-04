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ВСУ сбили еще один российский вертолет на Донбассе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Техники оккупантов, в частности на Донбассе, стало еще меньше. Вооруженные силы Украины приземлили очередной вражеский вертолет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Оперативном командовании "Північ".
"Еще один вражеский вертолет нашел последнее пристанище на Донбассе! Верьте в наших воинов! Верьте в ВСУ! Вместе к победе!" – сказано в сообщении.
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+61 Вася Шевченко f77d76ba
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+49 Панас Стець
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+27 Олег Смуток 8713be8e
показать весь комментарий04.06.2022 18:52
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і ще раз - дякуємо!!!
і ще раз - віримо у ЗСУ !!!!
та
смертю заради путіна,
кацапня безпомилково обирає друге.
"Ще один"Второй за сегодня? Красиво,с огоньком,как Гастелло
На душе тоскливо стало у Ивана-дурака. (с)
Дякуємо за збиту кацапську бетономішалку!