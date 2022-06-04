Первая ракетка мира Свёнтек поддержала Украину в победной речи. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Она одержала победу в Открытом чемпионате Франции по теннису "Roland Garros".
Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась в поддержку Украины после победы в Открытом чемпионате Франции по теннису "Roland Garros".
Как передает Цензор.НЕТ, фрагмент ее выступления опубликовала пресс-служба чемпионата.
It's your moment, @iga_swiatek 💯#RolandGarros | pic.twitter.com/NwHIYnGK2L— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2022
Спортсменка обыграла американскую теннисистку Кори Гауфф со счетом 6:1, 6:3, одержав победу в турнире во второй раз.
В своей победной речи она сказала, что надеялась, что до этого выступления ситуация в Украине улучшится. Ига отметила, что постарается поддерживать Украину и дальше.
Топ комментарии
+49 Русня Хуйня
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Чудова кар'єра за два роки. Успіхів
Вже три місяці грає ж прапорцем України на кепці!
Если конкретно по вашему запросу,то Швьонтек. Канадский прапор прав
Так із Швьонтек. Ніхто в світі не здогадається як буде правильно. Тому преса має писати правильно, щоб люди знали оригінальну вимову прізвища пані Іги
Добре, що згадали. Дійсно чи найкращий приклад навели
Якщо вірити її власній вимові, то щось близьке до Іга Швьонтек.
Британські організатори взяли й відсторонили всіх москалів. Без жодних умов. За що їм подяка від усіх притомних людей.
Так ATP і WTA вирішили їх покарати (звичайно, засудили, приліпили дискримінацію і решта бла-бла-бла): не нараховуватимуть очок і минулорічні згорають. Таким чином, там відбудуться великі перестановки в рейтингах.
Перш, ніж прийняти це рішення, вони радилися з гравцями з першої 10-тки, які його підтримали (тому я завтра бажаю програшу Надалю - в нього ще й позиція щодо війни мутна). Таким чином, по розкладах знову той занюханий медведев може стати 1ою ракеткою, навіть не зігравши в Лондоні.
ATP та WTA дуже очікують, що їхній сигнал буде почуто іншими - US Open, наприклад.
Правда, коли невколотого Джоковича автралійці тупо не пустили на Australian Open, то ці дві конторки мовчали.
І в боксі ще така ж порнографія.
приєднуюся до чисельних вітань пані Швьонтек, а також щиро бажаю їй зібрати решту перемог на Мейджорах у цьому році. а наступного року--Еліні Світоліній!