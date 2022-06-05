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Армия РФ готова сжигать православные церкви, как и все в Украине, – Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Украины Владимира Зеленского на 101-й день войны с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"В этот день, 101-й день (04.06.2022 - ред.) полномасштабной войны, на Донетчине в Святогорской лавре сгорел Всехсвятский скит. Он загорелся в результате российского артиллерийского обстрела. Уже далеко не первый удар по лавре. Еще в среду от российского обстрела погибли трое монахов. в подвале. Грохот артиллерии и "прилеты" российских снарядов в лавре постоянны. И это одна из трех лавр Украины. Это лавра Украинской православной церкви, которую в Москве до сих пор считают связанной с Русской православной церковью. Даже это не останавливает российскую армию. Они готовы сжигать. все – православные церкви так же, как и что-нибудь другое в Украине", - сказал Зеленский.

Также читайте: Я вижу много советов, что должен сделать Зеленский для прекращения войны и почти не вижу рекомендаций Путину. Удивительно, – Макфол

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
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04.06.2022 23:19
+12
свинорус - вас всё равно выбьют из Украины...
вы ***** 2-я армия мира...)))\даже пигмеи Амазонии с вас смеются...)\
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04.06.2022 23:37
+9
‼️‼️‼️

#DROZDOV

Жодна країна не роздає громадянство, як безкоштовні презервативи на вечірці | Дроздов позиція

https://youtu.be/1iSJGImWaSc

04.06.2022 22:46
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04.06.2022 23:29
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Ваши хрюины не только стреляют из монастырей, как было в Мариуполе, но и используют детсады, школы и прочие гражданские объекты в качестве живого щита. РПЦ очень боится православия, поэтому вы и сжигаете украинские церкви.
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04.06.2022 23:21 Ответить
Я знаю як врятувати святині рпц мп на Донбасі - дружно, хором з хоругвами крьосниц ход на путинские танки и пушки, про введення яких так пристрастно молились жирні попи. А якщо серйозно, то звіздьож про руzzкое православіє то на лохів. Рашисти немають наміру тут жити щось відбудовувати, завдання все зруйнувати- від убогоі хатинки до " Азовсталі, перетворити Украіну на нікому не потрібне згарище. Зауважте що зараз іхні пропагандони зовсім не вєщают про зміну керівництва на лояльне, про бжндєр і денацифікацію нечути.
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04.06.2022 23:18 Ответить
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04.06.2022 23:19 Ответить
Сгинь, свинота запоребриковая.
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04.06.2022 23:23 Ответить
тебя Админ грохну выше - и сейчас тебя свиноцабаку ещё раз грохнет...
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04.06.2022 23:25 Ответить
свинорус - вас всё равно выбьют из Украины...
вы ***** 2-я армия мира...)))\даже пигмеи Амазонии с вас смеются...)\
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04.06.2022 23:37 Ответить
Любишь своего фюрера, русская мартышка?
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04.06.2022 23:38 Ответить
да слышали уже от вас свинорылов - "Чечня круто"...)))
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04.06.2022 23:42 Ответить
упц мп досі вважають є пов'язаною з рпц
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04.06.2022 23:23 Ответить
Начебто і намагається говорити правильні речи, але постій проскакують малороські скрепи!
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04.06.2022 23:27 Ответить
ЛЮДИНА ЯКА НЕ ЗНАЕ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ІСТОРІЇ ВЖЕ ПІАРИТЬСЯ НА УКРАЇНСЬКІЙ ШАПЦІ ГАЙДАМАЦІ

Це плевок українському суспільству
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04.06.2022 23:27 Ответить
‼️‼️‼️

#DROZDOV

Жодна країна не роздає громадянство, як безкоштовні презервативи на вечірці | Дроздов позиція

https://youtu.be/1iSJGImWaSc

04.06.2022 22:46
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04.06.2022 23:29 Ответить
🤣🤣🤣 памьятаю цю оперну діву , яка получила українське громадянство , а потім урвала в рашу . Вона досі має українське громадянство ? І має вільний виїзд в ЕС по українському паспорту?

а пан Саакашвіли ? Це цірк !!!
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04.06.2022 23:39 Ответить
Це спецоперація ФСБ. Засланий казачок.
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04.06.2022 23:33 Ответить
Lubov Melnik1 день назад

Немає слів, це принизливо для держави, котра себе поважає.Але тут все зрозуміло, всі , хто покинув рашку полізуть сюди,бо двері відчинено. Це теж програма русіфікації.Влада повинна це попередити,але....прокинутись патріотом на другий день війни ,через місяць.... Нажаль ще багато багато питань...і замість того,щоб їх ставало меньше,нам їх підкидають
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04.06.2022 23:35 Ответить
fILTRACIOONNIE TABORY TOGE NADO STAWIT6 !!!!
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05.06.2022 03:29 Ответить
Андрій Іллєнко

Вчера в 21:23 ·

Не хотів цього писати, але вся ця гра в «хороших русскіх» та розмови про «Київ як новий центр тяжіння всього прогресивного на пост-совєтському просторі» змусили.

Дивіться. Ми з московитами екзизстенціні вороги ще до того, як з'явилися москвоити. З ХІІ століття у Києва жорстка заруба із суздальцями (протомосковитами). Це було страшне рубілово. Суздальський князь Андрєй (так званий «боголюбський») спалив Київ задовго до Батия. Спроба встановити у Києві правління суздальців завершилося Майданами та отруєннями заліських князів.

Потім чотири століття українські князівства цілком нормально існували у європейському просторі, а московити сиділи під Ордою, а потім самі стали її наступниками. Це теж був час постійних війн, але нікому тоді у Московії не здавалося, що ми «один народ», а Київ їхній. Просто була взаємна ненависть і війна.

Але у ХVII сталося жахливе. Київська інтелектуальна еліта через власні корисні інтереси та геополітичні авантюри вирішала придумати так звана «Російську імперію».

Перша науковоподібна та структурована версія так званої «російської» історії була написана у Києві. Називалася «Синопсис Київський». Автор - Інокентій Гізель, настоятель Києво-Печерської Лаври. Там все - «Київ колиска трьох братніх народів», історія перетікає від Києва до Москви, а головне - «Москва це Русь». Це катастрофа.

Потім був перший ідеолог російської імперії, киянин Феофан Прокопович та фактичний засновник ********* московського православія, галичанин Стефан Яворський.

Потім ще багато чого було - але головна драма полягає у тому, що намагання частини української еліти «зіграти у масштабну гру» і українізувати та європеїзувати Московію призвело до появи цього моторошного і невротичного Франкенштейна під фальшивою назвою «Росія».

Російську імперію придумали на Подолі. Ця у чистому вигляді геополітична та культурна чорна магія, яку тепер нам доводиться так важко долати.

Тому нарешті варто зрозуміти - всі ці спроби знову погратися у «Київ - новий центр тяжіння для всього адекватного з Росії» - це просто смертельна для нас історія.

Київ - це великий мегаполіс Заходу на Східному його фронтирі. Як і Харків, як і Дніпро. Так було і так буде. Подобається це комусь чи ні.

На нашому середньовічному Київському гербі зображений лук зі стрілою - що свідчить саме про це. Ми стоїмо на кордоні Цивілізації та варварства - і якщо ми будемо загравати з варварством - воно нас знову зжере.
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04.06.2022 23:49 Ответить
🔸🔸🔸СТЕРНЕНКО
«Хороші росіяни» несуть нам "русскій мір". Нащо до нас тягнуть Каца, Бикова та інших?

https://youtu.be/zKoevlz6_Nw
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05.06.2022 00:19 Ответить
там був московский поп. гори-гори ясно
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04.06.2022 23:29 Ответить
Тебе , Зеля, тоже все равно, что Томос, что термос....
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04.06.2022 23:32 Ответить
Акакяразница.
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04.06.2022 23:35 Ответить
все по заветам предков - монгольской орды ...

геноцид уже из политического переходит в стадию фактического ... орки пытаются бомбежками согнать все хоть сколько-нибудь нелояльное население ... а те кто останутся - это самые упоротые ватники до мозга костей ... такие быдут обгажеными и голодными выходить с подвалов и сразу идти встречать ванек водкой и черствым хлебом ... вот именно это и называется сириииацией - разбомбить все в пыль как в Алеппо, а кто не убежал, тот терпила ... он потом за три копейки и похлебку завалы своего же бывшего дома сам разбирать будет, и на камеру позировать тоже будет, рассказывая про кровожадных биндеровцев
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04.06.2022 23:34 Ответить
Это стадо и Гундяйку повесит если им что-то стукнет в голову.Для русни православие и христианство в целом это карго-культ который им когда-то неосмотрительно занесли на клязминские болота киевские князья и который они никогда не понимали и не поймут.
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04.06.2022 23:42 Ответить
"Хуже не будет" кричали одни. "Мы за независимость страны в боях кровь проливали" отвечали другие...... Где адепты зеледента, которые еще полгода назад тут агитировали за "договорится посередине"?
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04.06.2022 23:46 Ответить
Цікавий комент

Дмитро Корчинський

Добре, що московити влучили у дерев'яний скит Святогорської Лаври і він згорів.

Його побудували порівняно нещодавно у жахливому стилі «кіжи». Абсолютно непритаманна Україні, огидна московицька архітектура.

УПЦ ФСБ багато подібного набудувала в Україні, щоб московицькі солдати на окупованих територіях чи на тих землях, які вони намагаються окупувати, почували себе вдома.
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05.06.2022 00:13 Ответить
Цікаво,що прототипом при будівництві Святогорської Лаври була Спаська церква з Якутії,з містечка Зашиверська,якого вже нема.Тому не дивно,що стиль зовсім не притаманний українським церквам.
Робота "якутського скульптора"
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05.06.2022 00:34 Ответить
Тут не соплі жувати потрібно, а на державному рівні забороняти московську церкву - кубло ФСБешніків!
як би там не приколювались, не реготали - але армія, мова, віра - це фундамент сильної, незалежної держави, особливо якщо вона межує з дикими орками!
Слава нашим Захисникам, нашим Воїнам!
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05.06.2022 00:40 Ответить
Дмитро Корчинський

8 год ·

Добре, що московити влучили у дерев'яний скит Святогорської Лаври і він згорів.

Його побудували порівняно нещодавно у жахливому стилі «кіжи». Абсолютно непритаманна Україні, огидна московицька архітектура.

УПЦ ФСБ багато подібного набудувала в Україні, щоб московицькі солдати на окупованих територіях чи на тих землях, які вони намагаються окупувати, почували себе вдома.
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05.06.2022 01:03 Ответить
DOROGI ****** STROJ DAL6SHE UBLUDOK !!!
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05.06.2022 03:26 Ответить
УПЦ МП продовжує поминати Кирила - буквально наступного дня після офіційної відмови від російського православія
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05.06.2022 05:13 Ответить
Да им Воронеж спалить, как с горки скатиться (о чем вообще речь)!?
Это же все ХОЛОПСКИЕ ПРОВИНЦИИ - не жалко, придется и Москву сами сожгут!
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05.06.2022 08:34 Ответить
бесы
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05.06.2022 08:43 Ответить
Да мать их ...об гундяйско-фсбшные храмы, запереживало оно, ты смотри какое правоСральное оно стало. Что ты паскуда 2 года за своих граждан не переживал, а за гундяйских мразей распереживался!
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05.06.2022 10:10 Ответить
А яке відношення має орда до православ'я? Подивіться на головного безбожника,або все це кодло у держдурі.Про бурятів і інших звірків я взагалі мовчу!
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05.06.2022 10:23 Ответить
 
 