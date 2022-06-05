Армия РФ готова сжигать православные церкви, как и все в Украине, – Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Украины Владимира Зеленского на 101-й день войны с РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.
"В этот день, 101-й день (04.06.2022 - ред.) полномасштабной войны, на Донетчине в Святогорской лавре сгорел Всехсвятский скит. Он загорелся в результате российского артиллерийского обстрела. Уже далеко не первый удар по лавре. Еще в среду от российского обстрела погибли трое монахов. в подвале. Грохот артиллерии и "прилеты" российских снарядов в лавре постоянны. И это одна из трех лавр Украины. Это лавра Украинской православной церкви, которую в Москве до сих пор считают связанной с Русской православной церковью. Даже это не останавливает российскую армию. Они готовы сжигать. все – православные церкви так же, как и что-нибудь другое в Украине", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
вы ***** 2-я армия мира...)))\даже пигмеи Амазонии с вас смеются...)\
вважаютьє пов'язаною з рпц
Це плевок українському суспільству
#DROZDOV
Жодна країна не роздає громадянство, як безкоштовні презервативи на вечірці | Дроздов позиція
https://youtu.be/1iSJGImWaSc
04.06.2022 22:46
а пан Саакашвіли ? Це цірк !!!
Немає слів, це принизливо для держави, котра себе поважає.Але тут все зрозуміло, всі , хто покинув рашку полізуть сюди,бо двері відчинено. Це теж програма русіфікації.Влада повинна це попередити,але....прокинутись патріотом на другий день війни ,через місяць.... Нажаль ще багато багато питань...і замість того,щоб їх ставало меньше,нам їх підкидають
Вчера в 21:23 ·
Не хотів цього писати, але вся ця гра в «хороших русскіх» та розмови про «Київ як новий центр тяжіння всього прогресивного на пост-совєтському просторі» змусили.
Дивіться. Ми з московитами екзизстенціні вороги ще до того, як з'явилися москвоити. З ХІІ століття у Києва жорстка заруба із суздальцями (протомосковитами). Це було страшне рубілово. Суздальський князь Андрєй (так званий «боголюбський») спалив Київ задовго до Батия. Спроба встановити у Києві правління суздальців завершилося Майданами та отруєннями заліських князів.
Потім чотири століття українські князівства цілком нормально існували у європейському просторі, а московити сиділи під Ордою, а потім самі стали її наступниками. Це теж був час постійних війн, але нікому тоді у Московії не здавалося, що ми «один народ», а Київ їхній. Просто була взаємна ненависть і війна.
Але у ХVII сталося жахливе. Київська інтелектуальна еліта через власні корисні інтереси та геополітичні авантюри вирішала придумати так звана «Російську імперію».
Перша науковоподібна та структурована версія так званої «російської» історії була написана у Києві. Називалася «Синопсис Київський». Автор - Інокентій Гізель, настоятель Києво-Печерської Лаври. Там все - «Київ колиска трьох братніх народів», історія перетікає від Києва до Москви, а головне - «Москва це Русь». Це катастрофа.
Потім був перший ідеолог російської імперії, киянин Феофан Прокопович та фактичний засновник ********* московського православія, галичанин Стефан Яворський.
Потім ще багато чого було - але головна драма полягає у тому, що намагання частини української еліти «зіграти у масштабну гру» і українізувати та європеїзувати Московію призвело до появи цього моторошного і невротичного Франкенштейна під фальшивою назвою «Росія».
Російську імперію придумали на Подолі. Ця у чистому вигляді геополітична та культурна чорна магія, яку тепер нам доводиться так важко долати.
Тому нарешті варто зрозуміти - всі ці спроби знову погратися у «Київ - новий центр тяжіння для всього адекватного з Росії» - це просто смертельна для нас історія.
Київ - це великий мегаполіс Заходу на Східному його фронтирі. Як і Харків, як і Дніпро. Так було і так буде. Подобається це комусь чи ні.
На нашому середньовічному Київському гербі зображений лук зі стрілою - що свідчить саме про це. Ми стоїмо на кордоні Цивілізації та варварства - і якщо ми будемо загравати з варварством - воно нас знову зжере.
«Хороші росіяни» несуть нам "русскій мір". Нащо до нас тягнуть Каца, Бикова та інших?
https://youtu.be/zKoevlz6_Nw
геноцид уже из политического переходит в стадию фактического ... орки пытаются бомбежками согнать все хоть сколько-нибудь нелояльное население ... а те кто останутся - это самые упоротые ватники до мозга костей ... такие быдут обгажеными и голодными выходить с подвалов и сразу идти встречать ванек водкой и черствым хлебом ... вот именно это и называется сириииацией - разбомбить все в пыль как в Алеппо, а кто не убежал, тот терпила ... он потом за три копейки и похлебку завалы своего же бывшего дома сам разбирать будет, и на камеру позировать тоже будет, рассказывая про кровожадных биндеровцев
Дмитро Корчинський
Добре, що московити влучили у дерев'яний скит Святогорської Лаври і він згорів.
Його побудували порівняно нещодавно у жахливому стилі «кіжи». Абсолютно непритаманна Україні, огидна московицька архітектура.
УПЦ ФСБ багато подібного набудувала в Україні, щоб московицькі солдати на окупованих територіях чи на тих землях, які вони намагаються окупувати, почували себе вдома.
Робота "якутського скульптора"
як би там не приколювались, не реготали - але армія, мова, віра - це фундамент сильної, незалежної держави, особливо якщо вона межує з дикими орками!
Слава нашим Захисникам, нашим Воїнам!
8 год ·
Добре, що московити влучили у дерев'яний скит Святогорської Лаври і він згорів.
Його побудували порівняно нещодавно у жахливому стилі «кіжи». Абсолютно непритаманна Україні, огидна московицька архітектура.
УПЦ ФСБ багато подібного набудувала в Україні, щоб московицькі солдати на окупованих територіях чи на тих землях, які вони намагаються окупувати, почували себе вдома.
Это же все ХОЛОПСКИЕ ПРОВИНЦИИ - не жалко, придется и Москву сами сожгут!