Ситуация в районах боевых действий остается сложной, но контролируется ВСУ, - Наев. ВИДЕО

Устойчивость украинских защитников делает невозможным продвижение оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины.

"Группировки войск на Харьковском, Луганском, Донецком и Запорожском направлениях возглавляются опытными боевыми генералами, которые каждый на своем месте принимают все максимально возможные меры по повышению устойчивости обороны", - подчеркнул командующий сил обороны генерал-лейтенант Сергей Наев во время посещения позиций защитников.

По словам командующего, в частности, на Харьковском направлении продолжаются мероприятия по укреплению обороны на участках местности, где нашим войскам удалось улучшить тактическое положение.

"На Донецком направлении враг осуществляет постоянные артиллерийские обстрелы и удары авиацией. На Запорожском направлении наши военнослужащие повышают устойчивость обороны для предотвращения прорыва вражескими силами. ... Кроме того, на Луганщине наши войска отражают многочисленные атаки противника, которые продолжаются почти весь день. В отдельных бригадах, в полосах их ответственности, враг проводит по шесть и более атакующих действий", - отметил он.

Наев подчеркнул, что устойчивость украинских защитников делает невозможным продвижение оккупантов. По его убеждению, все делается для того, чтобы не дать возможности врагу продвинуться и осуществить оперативное оцепление наших войск. Для этого выполняется все сверхвозможное и все, что может в минимальный срок повысить соответствующие возможности на всех угрожающих направлениях.

"Украина - земля героев. Поэтому каждый украинец в мире сегодня гордится принадлежностью к великой нации. Ее изначальному стремлению жить свободно на свободной земле. Никто не может отнять у нас право на независимость и неприкосновенность границ. Не может отнять право жить и творить во благо и процветание каждого гражданина: я горжусь мужественными героями великого государства, которые с оружием в руках стали на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.Честь Вам и земной поклон", - добавил генерал-лейтенант Сергей Наев.