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Экс-нардеп Парасюк-воин ВСУ о бое под Стоянкой: "Следа от экипажа даже нет, только какая-то нога". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Экс-нардеп Владимир Парасюк, защищающий Украину в составе 8 отдельного полка спецназначения ВСУ, рассказал о боях с российскими оккупантами.

Об этом он рассказал в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы подбили им первые две БМД и они как печеные начали бежать. Нас было всего 15", - экснардеп Парасюк рассказал об атаке на колонну оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+70
На Фейсі його брудом облили,а про мене якщо людина воюює,то уже на користь України. Разом до Перемоги. Україна понад усе
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05.06.2022 09:44
+52
Майбутнє світу сьогодні творить і визначає звичайний українець, який захищає свою країну й лупить у хвіст і гриву русофашиста.
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05.06.2022 09:47
+48
Он влюбом случае на фронте, какие могут быть существенные претензии к человеку выполняющему свой гражданский долг!??
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05.06.2022 09:51
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На Фейсі його брудом облили,а про мене якщо людина воюює,то уже на користь України. Разом до Перемоги. Україна понад усе
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05.06.2022 09:44 Ответить
На і то Пейсбук)))
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05.06.2022 11:00 Ответить
Майбутнє світу сьогодні творить і визначає звичайний українець, який захищає свою країну й лупить у хвіст і гриву русофашиста.
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05.06.2022 09:47 Ответить
Викривлені поняття. Русо (московія має таке відношення як щур до комори з зерном і зрозуміло що його комірником ніхто не називає. Кацап-москаль, ось їх правдива назва. До фашизму вони теж ніякого відношення не мають , бо це колишня організація в Італії (з доброю і гарною програмою). Кацапи-москалі це світове плюгавство це навіть не тварини. (мої роздуми).
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05.06.2022 12:27 Ответить
Он влюбом случае на фронте, какие могут быть существенные претензии к человеку выполняющему свой гражданский долг!??
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05.06.2022 09:51 Ответить
Ты расстроился? Съездь к нему на передовую и вызови на дуэль.
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05.06.2022 09:52 Ответить
Он назывался "валерий коренев". Находится сейчас на стуле перед компьютером.
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05.06.2022 09:54 Ответить
А може на унітазі?
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05.06.2022 14:01 Ответить
у нас кОзак (через О) Гаврилюк, таксовал после ВР
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05.06.2022 09:55 Ответить
Навіть якщо таксовал, то що? В чому проблема?
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05.06.2022 10:25 Ответить
Гаврілюк, доречі, був адекватним нардепом.
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05.06.2022 10:37 Ответить
Все таки Гаврилюк. (перепрошую)
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05.06.2022 12:29 Ответить
Вова, їбаш їх бл*ть!
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05.06.2022 09:55 Ответить
Це та нога, яку кацапи поховали та крест поставили? Чи інша нога?))
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05.06.2022 09:55 Ответить
Знаешь сколько там таких ног прирыто?!
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05.06.2022 10:01 Ответить
Інша, та була в Харковській області...
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05.06.2022 10:26 Ответить
Мне лично не нравилось, как Парасюк в некоторых случаях вел себя в ВР, А вот как воин и патриот он себя уже показал. Молодец, уважаю.
А что там стадо ЗЕбанутых, депутатов, они хоть раз побывали на ноле? Да и мужики среди ЗЕбанутых трусливое быдло. Нашли одну дурочку, Безголовая или Безумная, точно не помню как ее погремуха, рыжея такая, та что помогала отмазывать Дерьмака по делу Вагнеровцев приперлась на фронт в какой-то штаб, будет ганералами руководить. А буба криворогий ей лично выдаст корочку УБД, как самой смелой из всего стада ЗЕбанутых шакалов.
Стесняюсь спросить, а где там крутой рекитир из 90х, Коля Котлета, в Закарпатье прячется?
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05.06.2022 09:57 Ответить
я думаю, що котлета в окопах буковеля воює, як усі зелені де легати.
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05.06.2022 10:02 Ответить
Нееть . Котлета воює в термальних істочниках Косіно коло границі з мадярами
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05.06.2022 10:27 Ответить
Там еще Вирастюк куда-то пропал
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05.06.2022 11:32 Ответить
Это ты с порохом роздаеошь пулемёты,а потом после съёмки забераете ?
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05.06.2022 10:09 Ответить
у вас есть тому доказательства??? или абы свизднуть в небо?
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05.06.2022 10:20 Ответить
Не подобалося тому що багато чого не знали.
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05.06.2022 12:30 Ответить
Балабол знатний але молодець пішов на війну а не втік різні "шуфричі" з "мураєвими"!
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05.06.2022 10:02 Ответить
Парасюк - украінец( львів'янин)
А шуфрічі і мураеви - понаехавшие кацапи
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05.06.2022 10:22 Ответить
Кажуть шо Бурятов сгорело заживо в танках и БТРах 5 000...брешут...в столице Бурятии Баран-Удэ говно не хоронят... только в селах,,,не так заметны потери...
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05.06.2022 10:03 Ответить
Брешешь сейчас ты. В Улан-Удэ сделали специальное ритуальное место и практически ежедневно там окуривают нового хорошего бурята-двух. Находится по адресу ул. Жердева 93, бывший "Лукодром".
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05.06.2022 10:42 Ответить
Можи хто і сидит на дівані так е в кого приклад брати а Парасюку респект
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05.06.2022 10:11 Ответить
Безумовний респект тому, хто воює.
Але щодо Вови…
Воюєш-воюй, але не @изди.
У тебе були можливості все змінити, ти був нардепом, мав шалену підтримку виборців.
Але тебе вистачило лише на розмахування ногами.
А д@пи&дівся ти і тобі подібні до того, що країною теперкерують кацапські агенти.
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05.06.2022 10:22 Ответить
Підтримую
а візи с рашей досі не ввели , ні попередня ні нинишня Рада - все боятся шо хутін нападе
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05.06.2022 10:25 Ответить
Така шалена підтримка що й 226 голосів не могли набирати щоб голосувати за нормальні закони, бо регіонали з Юлькою палки в колеса пхали і депутатів перекупляли, а та нога по морді СБУшника то від злості та несправедливості що воюють і гинуть прості хлопці, а медалі і бабло мають гандони-генерали та їхні діти
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05.06.2022 10:55 Ответить
але ж з ноги він заїхав якомусь прокурору з тернопільщини нібито за шалену корупцію... я, принаймні, без гугління так памя'таю (зара перевіру 🙄)
а от мені він більше запам'ятався своїми бикуваннями і істеричними вересками десь на лінії зіткнення, коли користуючись недоторканістю кидався на звичайних бійців (торгівля на крові так звана)...
а ще мутна тема, як його "не впізнали" чечени в полоні після Іловайську
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05.06.2022 11:16 Ответить
а ні, таки сбушнику)
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05.06.2022 11:17 Ответить
Це тому що (ми-умовно) так голосували. Не перекладайте свою вину на інших.
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05.06.2022 12:34 Ответить
Нарешті, знайшли винуватого. Зараз Володя воює-воює і з ним 25 процентів патріотів, потім бац - перемога, вибори і знову 73% таких от проголосують за яке -небудь чергове чмо, бо чмо веселе і все всім обіцяє задарма і легко і відпуза. Як зараз з тарифами за чужий рахунок.
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05.06.2022 20:56 Ответить
Це Парасюк і такі,як він привели до влади Зе.Парасюк розпинався,так агітував за Зе.Бігав і кричав,як барига торгує на крові.
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05.06.2022 23:08 Ответить
Так і було.
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06.06.2022 03:36 Ответить
Ну да, воин. А ты хоть раз свой потный тухан от кресла поднял?
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05.06.2022 10:28 Ответить
Завдяки цьому хлопцю, янек барига злякався і від цього моменту ми пишемо нову історію України. А Зе в той час переховувався.
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05.06.2022 10:25 Ответить
От не треба... Нікуди він не ховався. Яневтік в той час смішив сепарню в Горлівці, а потім кацапів в Юрмалі. Як забути його смішний жарт про пересування кордонів із росією, чи про ********* палички чи про Україну порноакторку?
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05.06.2022 21:00 Ответить
Щось його розповіді не дуже вражають. Бо знято не в окопі, а в кабінеті. Сидить в розвалочку і сміється. Що тут смішного у війні.
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05.06.2022 10:33 Ответить
Так і Луценко давав інтерв'ю плов готуючи,правда окоп також був. Бутусов не пише фейки.
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05.06.2022 10:49 Ответить
Ну так ,якби це інтерв'ю було з окопа , а Парасюк би паралельно з кулемета по оркам стріляв і з джавеліна гатив , то ти би втішився на своєму дивані.
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05.06.2022 11:29 Ответить
А де сидите ви і чи маєте моральне право критикувати.
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05.06.2022 12:36 Ответить
Подивіться фейсбук партії Свобода. Він насичений інтерв'ю воїнів свободівців. Їх інтерв'ю з фронту, а не з кабінета.
Хто заважав Парасюку зробити інтерв'ю з фронту.
І я не критикую Парасюка. Я пропоную робити так, щоб його інтерв'ю більш вражали.
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05.06.2022 14:38 Ответить
Дякую Володя, що бороните нашу землю!
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05.06.2022 11:09 Ответить
Дякуемо!!!!!!!!!!!
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05.06.2022 11:35 Ответить
Не вірю Парасюку! Знов консерви випустили ! Де він був? Та й з Іловаськом мутна історія
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05.06.2022 11:47 Ответить
Та де був... На першій війні був, і зараз на війні. Отака падлюка - воює щоб ти міг коментар тут написати.
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05.06.2022 12:55 Ответить
Неоднозначный персонаж. Мутный тип. Когда начинают выпускать в свет таки, что-то затевается.В 2014ом тоже кучу видосиков выкладывал. Потом оказалось что на передке его толком никто не видел. Как и Ляшко в лучшем случае по тылам шарился. К Черновол тоже отношение неоднозначное , но она действительно боец и это вызывает уважение.
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05.06.2022 12:17 Ответить
Думаю, для тебе він "мутним типом" став ще з тих пір, коли в лютому місяці на Майдані він закликав народ не йти на перемовини і угоди з Хамом. Це йшло в розріз з бажаннями не то "лідерів", не то під...рів, що знаходились на трибуні Майдану і які вже домовились з шапкокрадом. Фактично Парасюк змінив хід історії України, вимагаючи негайної відставки Хама, і не вина Парасюка в тім, що до влади прийшли інші пройдисвіти: цинічні, воровиті та брехливі. Зате для тебе ці ГНИДИ, походу, не є мутними типами.
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05.06.2022 13:40 Ответить
Він мав щось робити, щоб до влади прийшли не такі. Він тоді часто був на ТБ і потрібно було щось говорити, щоб такого не було.
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05.06.2022 14:20 Ответить
Я і не знав що саме Парасюк у всьому винен..
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05.06.2022 14:43 Ответить
ні, зараз Порошенко у всьому винен
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05.06.2022 20:47 Ответить
Я не кажу, що він "у всьому винен". Але ж він нічого не робив, щоб таке не відбулося.
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06.06.2022 03:46 Ответить
Из какой он партии?
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05.06.2022 17:23 Ответить
а "редути" будуть у копакиЗногиЗабіяки ПОЦрасюка?
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05.06.2022 16:26 Ответить
Непогано він продажного генерала СБУ врізав ногою. Запамяталося. Уже за це треба дати медаль за відвагу
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05.06.2022 20:49 Ответить
З Параска воїн ніякий. Чомусь не вірю у його за тяги.
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05.06.2022 16:53 Ответить
Ти не правий/ва - це він власне налякав Януковоща 18 лютого 2014 своєю промовою на Майдані. Потім воював з перших днів, кажуть непогано. Нинішньому суперпатріоту Вілкулу пі...и дав публічно.
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05.06.2022 20:45 Ответить
Нічово він Вілкулу не зробив. Вілкул виявився міцнішим. Тільки вдалось машину Вілкулу подовбати.
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06.06.2022 03:50 Ответить
Який він воїн можуть казати тільки його командири та побратими, які пройшли разом з ним бої та обстріли
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05.06.2022 23:15 Ответить
Хто в курсі: із Слуг багато людей на фронті? чи може із друзів Тогочиєімянеможнаказати? чи може волонтерять і жертвують якісь лимони із своїх доходів? просто цікаво, пропіарте хто-небудь
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05.06.2022 20:40 Ответить
Чмо вилізло."Герой" редутів і рейкової війни з військовими та нацгвардійцями.
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06.06.2022 08:55 Ответить
 
 