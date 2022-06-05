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Героические вылеты украинских вертолетчиков и спецназовцев в окруженный Мариуполь. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские пилоты и спецназовцы совершали вылеты в окруженный решистами Мариуполь для доставки боеприпасов, еды, воды и медикаментов.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Топ комментарии
+19
Однак сьогодні питання тільки одне: чому Герої Азовсталі досі в полоні? зелені тварюки обіцяли їх обміняти - чому не обмніяли?
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05.06.2022 10:34
+12
Жесть.
Экипажи знали, что шансы долететь, а тем более вернуться равны практически нулю и всё равно шли на это.
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05.06.2022 10:46
+10
Я думаю, що Прокопенко та інших топ-медійних осіб з Азовсталі умисно прибрали з телеекранів, щоб вони не пригнічували рейтинг найогиднішого лідора **********.
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05.06.2022 10:44
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Однак сьогодні питання тільки одне: чому Герої Азовсталі досі в полоні? зелені тварюки обіцяли їх обміняти - чому не обмніяли?
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05.06.2022 10:34 Ответить
Ви думаєте це так просто зробити?
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05.06.2022 10:38 Ответить
Я думаю, що Прокопенко та інших топ-медійних осіб з Азовсталі умисно прибрали з телеекранів, щоб вони не пригнічували рейтинг найогиднішого лідора **********.
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05.06.2022 10:44 Ответить
А в полон віддати і трубити,що все під контролем ООН, Червоного і розвідки. Потім знову, що будуть тільки домовлятися. То як думаєте легко брехати
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05.06.2022 10:45 Ответить
З 2014 по 2019 мудрий нарід запевняв, що просто.
Хоча тоді було звільнено понад 3270 полонених. І без жодної поступки кацапам.
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05.06.2022 10:47 Ответить
Мудрий нарід в 2019 вибрав ZекоМанду, запевняючи, що з 2014-2019 на війні заробляв клятий шокобарига. По тій же логіці тепер вже на війні заробляє Ze найвеличніше, чи все ще клятий шокобарига? Хтось ж має заробляти на війні, на пустому місці вона не може ж бути.
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05.06.2022 17:09 Ответить
Справді, легко було лише здати їх в полон, на це у боневтіка пішло лише пара тижнів.
Єрмак два роки тому обіцяв обмін, якого досі не було.
Так що, обмін азовців будемо чекати ще 2 роки, бо це складно?
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05.06.2022 10:54 Ответить
Тепер головне за наших кіборгів з АЗОВ сталі "нє вспамінать", аби не провокувати Хуúла, і залишити можливість заглянуть в очко.
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05.06.2022 17:13 Ответить
Тільки за останні 100 днів війни, наші війська вписали своїми подвигами стільки сюжетів у світову військову науку, що кіноіндустрії буде на багато десятиріч роботи.
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05.06.2022 10:41 Ответить
Жесть.
Экипажи знали, что шансы долететь, а тем более вернуться равны практически нулю и всё равно шли на это.
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05.06.2022 10:46 Ответить
наше Українське бойове братство, не на словах як в рашні ******* (сваіх нє бросаєм),а на справі: Собою прикрити побратима, полетіти майже на смерть, аби допомогти побратимам в оточенні!
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05.06.2022 11:03 Ответить
Все летчики герои, к сожалению не каждому удалось вернуться. Почему то замалчивается, что некоторая часть мариупольского гарнизона не стала дожидаться плена и пошла на прорыв. Да, часть погибли, часть попали в плен, но с боем, они попытались по крайней мере. Но ведь были и те, которым удалось таки прорваться к нашим. Я считаю они больше герои, чем те, что сдались добровольно в плен. Они, как и летчики, знали что шансы мизерны, но пошли на это. Но почему то это скрывается, а добровольная сдача в плен боеспособного большого контингента преподносится как нечто героическое.
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05.06.2022 11:47 Ответить
Не перекручуйте, ніяка добровільна, діяли за наказом ГШ
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05.06.2022 11:50 Ответить
Так штаб и приказал добровольно сдаться, без боя. Довели до такого печального конца. Хотя это просматривалось с первых дней и не нужно быть военным стратегом, чтоб понимать к чему там все шло. Это бесславно для таких смелых и боеспособных воинов добровольно попасть в плен к оркам. Что их там ждет? Со слов выживших пленных ничего хорошего - унижения, пытки, оскорбления, сломанная психика и возможно смерть. Дай Бог, чтоб большую часть удалось вернуть живыми, но надеяться можно только на чудо. Неужели кто-то еще верит честному слову ***** и его орков.
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05.06.2022 12:01 Ответить
Тактика низкого полета в условиях активного ПВО противника на практике доказала свою эффективность, поэтому снова обращаю внимание на необходимость покупки (или передачи) Украине бразильских турвовинтовых штурмовиков Embraer EMB 314 Super Tucano (из резерва США или прямых закупок), это маневреный, малозаметный, скоростной, живучий (с броникованой кевраловой кабиной) и самой современной авионикой самолет (способный летать на низких высотах) по цене танка, может еще использоваться как учебно-тренеровочный (для обучения летчиков по программе НАТО), в плане живучести, меневренности и боевого применения куда лучше и эффективнее вертолета, можно облуживать на грунтовке (буквально в поле)!

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05.06.2022 10:53 Ответить
daaa tema horosha !!!
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05.06.2022 11:23 Ответить
Передайте два, беремо, чудова реклама, а краще 20 )
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05.06.2022 18:17 Ответить
И как бы это чудо село на площадке в Азовстали доставило медиков, оружие и еду ?
Согласно интернету вооружение:
Стрелково-пушечное: встроенное: 2×12,7-мм пулемёта FN Herstal M3
подвесное: 1×20-мм пушка на фюзеляжном узле

Вполне подходит для уничтожения вертолетов и кацапов пошугать, не больше
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06.06.2022 07:52 Ответить
В странах совка словом "героический" всегда прикрывали бессмысленность, глупость, некомпетентность.
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06.06.2022 04:26 Ответить
 
 