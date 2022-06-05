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Героические вылеты украинских вертолетчиков и спецназовцев в окруженный Мариуполь. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские пилоты и спецназовцы совершали вылеты в окруженный решистами Мариуполь для доставки боеприпасов, еды, воды и медикаментов.
Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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+19 Super Gut
показать весь комментарий05.06.2022 10:34
+12 Старый зольдат
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показать весь комментарий05.06.2022 10:44
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Хоча тоді було звільнено понад 3270 полонених. І без жодної поступки кацапам.
Єрмак два роки тому обіцяв обмін, якого досі не було.
Так що, обмін азовців будемо чекати ще 2 роки, бо це складно?
Экипажи знали, что шансы долететь, а тем более вернуться равны практически нулю и всё равно шли на это.
Согласно интернету вооружение:
Стрелково-пушечное: встроенное: 2×12,7-мм пулемёта FN Herstal M3
подвесное: 1×20-мм пушка на фюзеляжном узле
Вполне подходит для уничтожения вертолетов и кацапов пошугать, не больше