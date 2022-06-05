Героические вылеты украинских вертолетчиков и спецназовцев в окруженный Мариуполь. ВИДЕО

Украинские пилоты и спецназовцы совершали вылеты в окруженный решистами Мариуполь для доставки боеприпасов, еды, воды и медикаментов.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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