Детонировало всю ночь: украинские артиллеристы уничтожили вражеские склады с горючим, техникой и боеприпасами, - Минобороны. ВИДЕО
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Украинские артиллеристы уничтожили склады российской армии с горючим, техникой и боеприпасами.
Об этом в фейсбуке сообщает Министерство обороны, передает Цензор.НЕТ.
"Детонировало всю ночь: наши артиллеристы накрыли огнем рашистские склады с топливом, техникой и боеприпасами. Эффектную работу провели воздушная разведка и пушкари 43-й и 45-й ОАБр", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+31 Alex Tiger
показать весь комментарий05.06.2022 11:11
+22 Денис Власенко addd82a7
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+16 Bat Bet
показать весь комментарий05.06.2022 11:25
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Пожалуйста, подождите...
Цікаво, що це - противник не розуміє справжню лінію фронту (бравада управління) чи все-таки під'їхали якісь «Ескалібури», які якраз і створені для ураження таких цінних цілей.
Щось курва каптило білим поки летіло.
Треба більше на аеророзвідку підкидати донатів, Можна фонд Сергія Притули чи Повертайсь живим,вони знають що робити,дай Боже їм здоров'я!!!!!
Для них подобные потери ничто и с ордынцев убытки они поимеют.
Лучше переживать за людское жилье-кто его и за какие финансы будет восстанавливать?
Перепрошую що рашкоізиком... але цитата популярна...)
А так все по ділу...