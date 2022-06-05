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"Он поседел, он помудрел", - Всеукраинский телемарафон пропагандирует Зеленского. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В эфире телемарафона "Единые новости" ведущая рассказала, как изменился президент Владимир Зеленский за 100 дней войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Ему аплодируют стоя парламенты мира и звезды в Каннах, он называет вещи своими именами и перестал заигрывать с миром, он не боится назвать Совет безопасности ООН организацией далекой от безопасности, он патриот, он на обложке Таймз, он на слуху и у всех на устах. Его речи эмоциональны, откровенны, на грани, его голос дрожит, он немного поседел, а глаза стали мудрее и грустнее, он президент страны, которая ежедневно поражает, вдохновляет и восхищает", - сказала ведущая.
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+140 Maksim Perepelitca
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+99 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий05.06.2022 11:26
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сидеть тебе, не пересидеть !
Вони вже з того зеленського якогось ідола роблять! Хай поїде на фронт і пробігає як наші хлопці в бєрцах по багнюці, хай поспить посеред лісу....
Я не знаю такого ещё политического деятеля, чтобы пользовался такой ненавистью народа.
Боюсь, что и мировые лидеры скоро отвернутся, со всеми друзьями усложнил отношения
(Польша, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония и др.). Ах, я забыла, ещё Германия.
Так надо было ещё этот хвалебный марафон придумать, чтобы мировое сообщество стошнило.
Ему же говорили грамотные люди: АРМИЯ, МОВА, ВІРА!
Что еще тут поражает, так это четкое деление на врагов и своих. Если где-то провал, промах, поражение- это враг Украины Зеленский виноват. А если успех, удача, победа - это все благодаря.... ну вы писатели сами знаете из методички.
Вашего человека не выпустили за границу? Законные основания имелись у следователей сделать это, если следственная работа продолжается.
Ну как закрыл ВСЕ КАНАЛЫ, уважаемый? Что-то оппозиционное было приостановлено велением военного времени, не спорю. Вы же не считаете, что СМИ Медведчука допустимо в военное время закрыть, партию его распустить, а всех прочие остаются неприкасаемыми, чтобы они не делали? Самые жесткие ограничения во всех воюющих странах неизбежно происходят, независимо от типа государства. Я понимаю обиду части журналистского сообщества, занятого в приостановленных СМИ и лишившегося заработка. Но далеко не все приостановлено. Ну вы же тут НЕ критикуете, НЕ разбираете, НЕ выставляете на показ ошибки власти, НЕ предлагаете помощи в их исправлении (как можно было ожидать в период отражения атаки)- вы только и делаете, что поносите Зеленского на чем свет стоит. И никому ничего за это не прилетело пока в ответ, если не считать мой пост призывающий остановиться пока не поздно стало. В том самом смысле, что так недолго и страну, которую все конфликтующие стороны вроде бы любят до полусмерти, потерять в междуусобном конфликте на раз-два.
Ну если вы и правда так её любите, то почему с такой драматической прытью кинулись раздирать её на части, растаскивать по углам?
Историю Украины русские знают не хуже самих украинцев, а играть на национальном характере умели всегда. Иначе не было бы русского ига на 300 лет. И сейчас хрена с два им удалось бы распалить эту междуусобицу до такого градуса. Еще раз хочу воззвать к разуму - остыньте, не раздувайте противоречия, не помогайте вашему смертельному врагу добиться своей главной объявленной уже цели: полное и окончательное уничтожение государственности и самоидентичности нации.
- Казали буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ ВІЙНА...
Дивіться - нічого НЕ сталося..
- Хуже Нє Будєт (с)
Нє, падлюко, нє стало і не сталось...
Але, положивши руку на серце, запитаємо: чи може дурень помудрішати, чи може чотирижди уклоніст стати мужнім, чи може ватник стати патріотом, чи може козел не їсти капусту......???
МУДРА ЛЮДИНА ВМІЄ ВИЗНАВАТИ СВОЇ ПОМТЛКИ! А за Зеленським цього не спостерігається...
МУДРА ЛЮДИНА МАЄ НУЛЬОВУ ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО СРАКОЛИЗСТВА! А Зеленський оточив себе сраколизами...
ТО ХІБА Ж ЙОГО МОЖНА НАЗВАТИ МУДРОЮ ЛЮДИНОЮ?
Он играет РОЛЬ Президента Украины, и играет не плохо.