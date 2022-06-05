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Оккупанты на Херсонщине "отжимают" бизнес у местных предпринимателей, - перехват СБУ. АУДИО

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Российские оккупанты хотят присвоить региональные АЗС, чтобы на них продавать завезенное из оккупированного Крыма горючее.

Об этом говорится в перехвате разговора между "гауляйтером" Геническа Геннадием Сиваком и так называемым советником "председателя" Крыма Рустемом Ниметуллаевым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Если можно будет работать через заправки брошенные, сегодня же никто туда бензин не возит? Нет! Ну, по законам "спецоперации" можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем и продаем", - предлагает Ниметуллаев.

Генический "гауляйтер" охотно соглашается с предложением, но переживает, чтобы "бабло из-под носа не увели…", потому что не хочет остаться без дополнительного "заработка".

"Ну, надо же персонал… Ты же понимаешь в чем проблема?! Лавандос, как? То есть, мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перли…" - говорит коллаборант

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Ну ладно. Сегодня заберёт. Завтра их оттуда выгонит. А может и посадят. Или одвухсотит.
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05.06.2022 13:03 Ответить
партизани.......
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05.06.2022 13:29 Ответить
сжечь все к бениной маме.
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05.06.2022 13:43 Ответить
Пока есть Крымский мост все будет идти на поток , cюда и туда . Куйня дело...
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05.06.2022 14:40 Ответить
Уже и мост особо не нужен. Трасса Ростов-Мариуполь-Мелитополь в хорошем состоянии. Вдоль Азовского моря ширина оккупированной полосы 200-250 км. Я думаю, военная техника уже потоком идет по этому коридору
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05.06.2022 18:00 Ответить
вся мотивація тих мудаків побільше накрасти,
це і є девіз всієї параши
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05.06.2022 14:48 Ответить
це девіз усіх підприємців
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05.06.2022 15:04 Ответить
 
 