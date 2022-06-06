Нацгвардейцы в Донецкой области уничтожили БМП и вывели из строя 7 единиц техники оккупантов. ВИДЕО

В Донецкой области минометная батарея Нацгвардии уничтожила вражеский БМП и почти взвод оккупантов. Выведено из строя 7 единиц боевой техники противника

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

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"Минометная батарея Нацгвардии не впервые играет в тайники с оккупантом и в этот раз "обнаружила" около 20 российских солдат, а также 8 единиц боевой техники. Четыре БТР-82, две МТЛБ и один Т-72 были выведены из строя, а один БМП- 2 больше никогда не сможет принести боль украинской земле", - говорится в сообщении.

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