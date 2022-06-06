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Нацгвардейцы в Донецкой области уничтожили БМП и вывели из строя 7 единиц техники оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Донецкой области минометная батарея Нацгвардии уничтожила вражеский БМП и почти взвод оккупантов. Выведено из строя 7 единиц боевой техники противника

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

"Минометная батарея Нацгвардии не впервые играет в тайники с оккупантом и в этот раз "обнаружила" около 20 российских солдат, а также 8 единиц боевой техники. Четыре БТР-82, две МТЛБ и один Т-72 были выведены из строя, а один БМП- 2 больше никогда не сможет принести боль украинской земле", - говорится в сообщении.

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Гарна робота...
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05.06.2022 16:29 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.06.2022 16:30 Ответить
Молодці наші хлопці 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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05.06.2022 16:35 Ответить
КрасівоЄ!
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05.06.2022 16:37 Ответить
А той що на задньому дворі,уцілів зараза,мабуть через що біля *скрепного сортира*.
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05.06.2022 18:13 Ответить
Ну взагалі-то Донеччині...
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05.06.2022 22:59 Ответить
Хати шкода(, кацапів ні.
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05.06.2022 23:53 Ответить
По перше, це просто красиво.... Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
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06.06.2022 18:57 Ответить
 
 