Вследствие российской агрессии в Дымере на Киевщине повреждено 614 зданий, 90 полностью разрушены, - председатель ОВА Кулеба. ВИДЕО

В селе Дымер Киевской области вследствие российской агрессии повреждены 614 зданий, 90 полностью разрушены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Работаем на выездах в Вышгородском районе... В селе Дымер из-за российской агрессии пострадало 614 зданий, 90 полностью разрушены, был поврежден и завод одного из самых мощных предприятий в Украине по производству окон", - отметил глава ОВА.

По его словам, во время поездки проведен осмотр разрушенных жилых домов и обсуждены первоочередные задачи восстановления поселков.

"Прилагаем максимум усилий, чтобы жители района смогли как можно быстрее вернуться в собственные дома, а в громадах были восстановлены надлежащие условия их жизнедеятельности", - подчеркнул Кулеба.

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