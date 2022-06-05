Вследствие российской агрессии в Дымере на Киевщине повреждено 614 зданий, 90 полностью разрушены, - председатель ОВА Кулеба. ВИДЕО
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В селе Дымер Киевской области вследствие российской агрессии повреждены 614 зданий, 90 полностью разрушены.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Работаем на выездах в Вышгородском районе... В селе Дымер из-за российской агрессии пострадало 614 зданий, 90 полностью разрушены, был поврежден и завод одного из самых мощных предприятий в Украине по производству окон", - отметил глава ОВА.
По его словам, во время поездки проведен осмотр разрушенных жилых домов и обсуждены первоочередные задачи восстановления поселков.
"Прилагаем максимум усилий, чтобы жители района смогли как можно быстрее вернуться в собственные дома, а в громадах были восстановлены надлежащие условия их жизнедеятельности", - подчеркнул Кулеба.
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Димер не СЕЛО! А ще з далекого 1957 р. селище міського типу.
Якщо висуванець зебілів, цілий Голова Київської обласної державної адміністрації - О. Кулеба не знає, який статус має населенний пунк Димер,
це зовсім не означає, що "ЦЕНЗОР" повинен уподібнюватися.