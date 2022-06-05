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Обстрел Лисичанска российскими оккупантами: Повреждены многоэтажки и инфраструктура. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты ночью обстреляли центр Лисичанска в Луганской области, в результате чего повреждены многоэтажки и инфарструктура города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Указывается. что дотла сгорел штаб выдачи гуманитарной помощи, где в убежище постоянно проживали более 40 мирных жителей.
На месте происшествия работают полицейские, фиксирующие последствия обстрелов. В настоящее время информация о пострадавших и погибших уточняется.
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Valter Valter
показать весь комментарий05.06.2022 13:57 Ответить Мне нравится 3
Serge Coalminer 94e34c80
показать весь комментарий05.06.2022 16:34 Ответить Мне нравится 1
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