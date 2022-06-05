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Обстрел Лисичанска российскими оккупантами: Повреждены многоэтажки и инфраструктура. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Рашисты ночью обстреляли центр Лисичанска в Луганской области, в результате чего повреждены многоэтажки и инфарструктура города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Указывается. что дотла сгорел штаб выдачи гуманитарной помощи, где в убежище постоянно проживали более 40 мирных жителей.

На месте происшествия работают полицейские, фиксирующие последствия обстрелов. В настоящее время информация о пострадавших и погибших уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вытащили из ада": 66 человек эвакуировали из Лисичанска

Автор: Анастасія Потіха
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Апять росийские асвабадители не стреляли по мирных обьектах? Главное чтобы небыла эскалации, да?
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05.06.2022 13:57 Ответить
Тут виріс я..тут виросли моі діти.....ненавиджу русню
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05.06.2022 16:34 Ответить
 
 