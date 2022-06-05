Последствия "освобождения" российскими оккупантами мирного Мариуполя: кладбище автомобилей. ВИДЕО

"Русский мир" – это всегда смерть и разруха, поэтому он должен быть ликвидирован.

Об этом сообщается в телеграм-канале Цензор.НЕТ и публикуется соответствующее видео.

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