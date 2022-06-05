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Последствия "освобождения" российскими оккупантами мирного Мариуполя: кладбище автомобилей. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
"Русский мир" – это всегда смерть и разруха, поэтому он должен быть ликвидирован.
Об этом сообщается в телеграм-канале Цензор.НЕТ и публикуется соответствующее видео.
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+19 Voc Vox
показать весь комментарий05.06.2022 14:44
+16 valera ivolgov
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показать весь комментарий05.06.2022 14:47
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кароче пройоп марика то не вина ни офиса,ни лично янелоха бонэвтиковыча..