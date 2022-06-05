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Последствия "освобождения" российскими оккупантами мирного Мариуполя: кладбище автомобилей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

"Русский мир" – это всегда смерть и разруха, поэтому он должен быть ликвидирован.

Об этом сообщается в телеграм-канале Цензор.НЕТ и публикуется соответствующее видео.

Смотрите также: В оккупированном Мариуполе жители вынуждены несколько дней стоять в очереди за водой, - Андрющенко. ФОТО
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Топ комментарии
+19
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05.06.2022 14:44
+16
Тю, а як же мір ?
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05.06.2022 14:44
+15

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05.06.2022 14:47
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Тю, а як же мір ?
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05.06.2022 14:44 Ответить
Хто би сумнівався, що ця паскуда причетна до розмінування.
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05.06.2022 17:43 Ответить
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05.06.2022 14:44 Ответить
ЯК ВОРОГИ ЗМОГЛИ ПРОЙТИ 120 КМ ДО ХЕРСОНА ЗА 4 ГОДИНИ, ЯКЩО ВСЕ БУЛО ЗАМІНОВАНО ЩЕ В 2014у ??! НА ЧИЇХ РУКАХ КРОВ МАРІУПОЛЬЦІВ ???
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05.06.2022 14:48 Ответить
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05.06.2022 14:49 Ответить
посеявший ветер пожнет бурю..... в расеи тоже будет такое, неприменно!
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05.06.2022 14:45 Ответить
Будем надеяться что в скором времени так и будет!
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05.06.2022 22:27 Ответить

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05.06.2022 14:47 Ответить
Якби цей зЕ вишкребок взагалі не існував, то і війни би не було.
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05.06.2022 17:45 Ответить
Скажите спасибо Зелелоху и Дерьмаку , а так же всей их команде!
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05.06.2022 14:49 Ответить
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05.06.2022 15:06 Ответить
Всі сміялися з януковоща, з бджоляра-пасічника, з кравчукчі, з кучьму-геть, а 6ий президент України увійде в підручники історії з ніком *Прої бали*
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05.06.2022 14:55 Ответить
не ..он "не лох"
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05.06.2022 20:18 Ответить
вот шо умеет зешобла,так это в личном пройопе обвинить когось...
кароче пройоп марика то не вина ни офиса,ни лично янелоха бонэвтиковыча..
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05.06.2022 15:12 Ответить
Янелох Боневтікович - це про те одоробло !!!
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05.06.2022 16:38 Ответить
ві все вртете єто ватники мариуполя в ексзтазе с 2015 года захотели еще и сами спалили авто они же руzzкие..теперь за пайку бомжуют и ведут на ютубе канал...как стала жизнь прекоасна при ватном коммунизме...
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05.06.2022 19:51 Ответить
 
 