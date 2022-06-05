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Украинцы создали для передовой уникальные и сверхмощные повербанки из старых электронных сигарет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине

Украинский стартап взялся изготавливать для фронта зарядные повербанки, которые в 20 раз мощнее имеющихся на рынке. С помощью таких подзарядок военные могут просто в окопах подзарядить свои радиостанции или тактические планшеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

Украинский беспилотник накрывает враждебные позиции, автономно в небе он может воевать до 3 часов. Далее – электродвигатель надо подзаряжать. Но на самом передке, в шансах, мощных розеток просто нет физически, а генераторы иногда делают наши позиции заметными. Поэтому на помощь военным пришел украинский старт-ап, который с нуля под нужды армии разработал десяток разных павербанков.

"Старлинк" – это спутниковый Интернет, подаренный Илоном Маском, который на фронте дает нашим бойцам автономную связь. Но подкармливать станцию в полевых условиях достаточно сложно. Поэтому ребята создали павербанки, которые обладают такой мощностью, что на одном заряде продержит Интернет целую неделю. А также – меньшие павербанки, более мобильные, потому что заточены под нужды разведки. Их конструкторы постоянно усовершенствуют.

Над сборкой этих павербенков в круглосуточно трудятся 20 человек и сразу отправляют военным, совершенно бесплатно. "Сейчас мы разрабатываем отдельный рюкзак связиста, чтобы можно было с собой таскать и "Старлинк" и повербанк – то есть питание для него. Полностью автономный такой рюкзак", – говорит главный инженер Виктор Долгопятов.

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Чтобы себестоимость была недорогой, они просят друзей и знакомых отдавать им использованные электронные сигареты. "Когда открыли эти сигареты и обнаружили, что там действительно есть аккумуляторы, которые можно использовать, если оборудовать их необходимой модульной защитой и таким образом мы сможем сэкономить… Сделать таких павербанков больше. Сейчас мы вышли на новый уровень и комплектуем наши павербанки специальными выходами, которыми можно подзаряжать рации", – говорит программист Иван Волынец.

Недостающие детали – его команда отпечатывает на 3D-принтере. Далее следует процесс сборки, тестирование и наконец отправка на фронт. И хоть с такой мощностью батаэри не подзарядишь беспилотник или "Старлинк" – на войне и таких павербанков сейчас очень не хватает.
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Топ комментарии
+21
Молодці хлопці!
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05.06.2022 16:45
+16
Ну конечно,уникальное только у кацапов -то танк из дерьма,то танк стреляющий дерьмом
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05.06.2022 17:03
+15
"трудятся 20 человек и сразу отправляют военным, совершенно бесплатно", БЕСПЛАТНО, эй Зе-лёные реформаторы, зовите Гетьманцева ему работка, пусть налогами обложит, поможет государству.

кому стартап, а кому новый гусь необщипанный, ещё и без присмотра - непорядок
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05.06.2022 17:05
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офис пожертвовал на пэрэмогу стопудово...
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05.06.2022 16:43 Ответить
Та ні, для офісу сигарети це святе, від серця навряд чи б відірвали
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05.06.2022 16:46 Ответить
Та то ж со "старых"
Они себе новые за гос щет выпишут😆
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05.06.2022 16:49 Ответить
та чого...може пересіли на айкоси на велосипедній тязі..
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05.06.2022 16:50 Ответить
Молодці хлопці!
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05.06.2022 16:45 Ответить
Це все примітив
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05.06.2022 16:49 Ответить
чем проще - тем лучше! тем не жалко если пропадет...
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05.06.2022 17:30 Ответить
Должно быть надежно,война это не пикник.Предстать,что будет если сгорит Старлинк от зарядки.
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05.06.2022 18:06 Ответить
Написано:
«І хоч з такою потужністю батареї не підзарядиш безпілотник чи "Старлінк" - на війні і таких павербанків нині дуже бракує.»
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05.06.2022 18:56 Ответить
примитив является высшей похвалой любому изобретению, в этом случае - вдвойне
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06.06.2022 06:19 Ответить
..зі старими, немічними пальчиками формату 18650....добутими з покинутих шмальґаджетів і здохлих батарей з ноутів???
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05.06.2022 16:50 Ответить
хендмейд, крафт, экологически чисто и много других модных слов. правда конечно если завод было бы возможно даже дешевле по факту. но заводы в Китае. а так - народное творчество.
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05.06.2022 17:54 Ответить
унікальні?
Если бы в Украине хоть когда то что то было уникальное,то его бы купили
А в Украине никогда денег нет.У Илона Маска 200 млрд.
Не надо писать чушь.
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05.06.2022 16:52 Ответить
Ну конечно,уникальное только у кацапов -то танк из дерьма,то танк стреляющий дерьмом
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05.06.2022 17:03 Ответить
В Україні є унікальні "пісатєлі чюші", такі, як Oleksandr Novykov
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05.06.2022 17:04 Ответить
ruskij , zasunj golovu sebe v zhopu , i pjorni harashenki , mozhet ataidjot tvaji mesechnije !
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05.06.2022 17:24 Ответить
А вы, батенька, креативщик ещё тот
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05.06.2022 18:35 Ответить
Да, уникальных лопат нет, извините.
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05.06.2022 18:58 Ответить
"трудятся 20 человек и сразу отправляют военным, совершенно бесплатно", БЕСПЛАТНО, эй Зе-лёные реформаторы, зовите Гетьманцева ему работка, пусть налогами обложит, поможет государству.

кому стартап, а кому новый гусь необщипанный, ещё и без присмотра - непорядок
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05.06.2022 17:05 Ответить
супер
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05.06.2022 17:06 Ответить
Бляха, Цензор, уволь ***** корректоров.
Підзаряджаеться аккумулятор для живлення електродвигуна.
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05.06.2022 17:12 Ответить
не зрозуміло при чому тут електронні сигарети? на олх сотнями продають акб 18650 по 2500мА і ціні 30-35 грн/шт. Це будуть однакові по емності батареї з яких можна зібрати якісний повер банк будь якої потужності. Якась херня з цією новиною. Йдіть у сраку.
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05.06.2022 17:13 Ответить
новина на г+г,сказали унікальні значить унікальні,чи ви в телелохотрон,в телемарафон не вірите?
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05.06.2022 17:50 Ответить
В Мосійчучки (з Г+Г) витягли з папіломи ще одного 12 метрового хробака
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05.06.2022 18:11 Ответить
Щось пізно вони до нормальних павербанків добралися. Я ще 5 років тому зробив собі павер банк раз в 50 менший і потужністтю понад 60тис mah. Власний смартфон можна заряджати тиждень будучи хоч в африці.
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05.06.2022 17:17 Ответить
От коли "вони" будуть "" тоді і в сто разів потужніші робитимуть. А так - чому ж сам не допоможеш?
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06.06.2022 11:14 Ответить
Это чисто по кацапской методичке. Аналогов нет,усе уникальное,но его никто не покупает.
Кацапотанк стоит 4 мил,но его покупают только за пальмовое масло.
Никто у них их ракеты за 7 мил.никогда не покупал,это их мечты.
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05.06.2022 17:34 Ответить
та ясное дело, что никто в мире не купит Орлан 10 с примотаной скотчем фотокамерой и пластиковой баклажкой вместо бензобака за 100к баксов. Но бюджету скоторашки он обошелся именно в такую суму.
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06.06.2022 11:05 Ответить
всё это хорошо только как их заряжать ? где набрать столько iMax что бы заряжать в режиме балансировки банок? при простой зарядке он долго служить не будет....
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05.06.2022 17:34 Ответить
Там влада 6 млрд $ хоче на комуналку ховрашкам злити, а тут кулібіни збирають армії павербанки з гівна і палок
Напевне і річ потрібна під армійські роз'єми, але про яку безкоштовність і використані акуми йде мова, де вони їх візьмуть в промислових масштабах?
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05.06.2022 17:38 Ответить
Це капець а не текст!

На початку статті "Український безпілотник у небі може воювати до 3 годин. Далі - електродвигун треба підзаряджати.", а в кінці " І хоч з такою потужністю батареї не підзарядиш безпілотник чи "Старлінк" - на війні і таких павербанків нині дуже бракує."

Я знаю за стиль "Г+Г" видавати інформацію аби як, головне щоб побільше слів і не важливо що було на початку, головне щоб наприкінці була сльоза мосейчучкі . Але ж це здається сайт Цензора а не ТСН!!!

А за цей стартап хлопцям респект! Реально молодці!!!
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05.06.2022 17:39 Ответить
вспомнился один рассказ... из 2014 года...когда к нашим на позицию пришли два местных деда с кошелкой...чего-то.. и говорят - это вам, попробуйте... наши подумали опять борщ или котлеты...а там пламегасители... вы попробуйте, потом если что еще сделаем...и сделали потом штук надцать
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05.06.2022 17:40 Ответить
Scat.in.ua , перевірені павербанки зі зрозумілими характеристиками і побудовою
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05.06.2022 17:59 Ответить
Если честно, литиевых 18650 можно накопить и от старых батарей лаптопов, аккумуляторных дрелей и другой электроники. Блоки контроллеров зарядки можно купить в Алиэкспрес или сделать самим - схемы имеется. Нужна только воля и немного умения. Похоже у парней оно есть и это хорошо.
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05.06.2022 18:25 Ответить
Це ухуїнно добре, але нахіба це світити? Болтун - находка для шпиона.
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05.06.2022 18:31 Ответить
Обнаружилось дофига «мастеров» на все руки и только эти ребята (которые делает «не так» и почти «не то») приносят пользу, остальные продолжают п**деть, какие они ох**нные мастера, конструкторы и новаторы
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05.06.2022 19:05 Ответить
претензії до висеру г+г,не стільки розкрутили скільки обісрали своїм безграмотним репортажем,а про те що не всі дебіли і не викупають інфосміття,нема чого стібатись
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05.06.2022 21:27 Ответить
Куди вiдсилати?
Бу цигарки?
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05.06.2022 21:19 Ответить
 
 