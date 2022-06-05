Украинцы создали для передовой уникальные и сверхмощные повербанки из старых электронных сигарет. ВИДЕО
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Украинский стартап взялся изготавливать для фронта зарядные повербанки, которые в 20 раз мощнее имеющихся на рынке. С помощью таких подзарядок военные могут просто в окопах подзарядить свои радиостанции или тактические планшеты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.
Украинский беспилотник накрывает враждебные позиции, автономно в небе он может воевать до 3 часов. Далее – электродвигатель надо подзаряжать. Но на самом передке, в шансах, мощных розеток просто нет физически, а генераторы иногда делают наши позиции заметными. Поэтому на помощь военным пришел украинский старт-ап, который с нуля под нужды армии разработал десяток разных павербанков.
"Старлинк" – это спутниковый Интернет, подаренный Илоном Маском, который на фронте дает нашим бойцам автономную связь. Но подкармливать станцию в полевых условиях достаточно сложно. Поэтому ребята создали павербанки, которые обладают такой мощностью, что на одном заряде продержит Интернет целую неделю. А также – меньшие павербанки, более мобильные, потому что заточены под нужды разведки. Их конструкторы постоянно усовершенствуют.
Над сборкой этих павербенков в круглосуточно трудятся 20 человек и сразу отправляют военным, совершенно бесплатно. "Сейчас мы разрабатываем отдельный рюкзак связиста, чтобы можно было с собой таскать и "Старлинк" и повербанк – то есть питание для него. Полностью автономный такой рюкзак", – говорит главный инженер Виктор Долгопятов.
Чтобы себестоимость была недорогой, они просят друзей и знакомых отдавать им использованные электронные сигареты. "Когда открыли эти сигареты и обнаружили, что там действительно есть аккумуляторы, которые можно использовать, если оборудовать их необходимой модульной защитой и таким образом мы сможем сэкономить… Сделать таких павербанков больше. Сейчас мы вышли на новый уровень и комплектуем наши павербанки специальными выходами, которыми можно подзаряжать рации", – говорит программист Иван Волынец.
Недостающие детали – его команда отпечатывает на 3D-принтере. Далее следует процесс сборки, тестирование и наконец отправка на фронт. И хоть с такой мощностью батаэри не подзарядишь беспилотник или "Старлинк" – на войне и таких павербанков сейчас очень не хватает.
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Они себе новые за гос щет выпишут😆
«І хоч з такою потужністю батареї не підзарядиш безпілотник чи "Старлінк" - на війні і таких павербанків нині дуже бракує.»
Если бы в Украине хоть когда то что то было уникальное,то его бы купили
А в Украине никогда денег нет.У Илона Маска 200 млрд.
Не надо писать чушь.
кому стартап, а кому новый гусь необщипанный, ещё и без присмотра - непорядок
Підзаряджаеться аккумулятор для живлення електродвигуна.
телелохотрон,в телемарафон не вірите?
Кацапотанк стоит 4 мил,но его покупают только за пальмовое масло.
Никто у них их ракеты за 7 мил.никогда не покупал,это их мечты.
Напевне і річ потрібна під армійські роз'єми, але про яку безкоштовність і використані акуми йде мова, де вони їх візьмуть в промислових масштабах?
На початку статті "Український безпілотник у небі може воювати до 3 годин. Далі - електродвигун треба підзаряджати.", а в кінці " І хоч з такою потужністю батареї не підзарядиш безпілотник чи "Старлінк" - на війні і таких павербанків нині дуже бракує."
Я знаю за стиль "Г+Г" видавати інформацію аби як, головне щоб побільше слів і не важливо що було на початку, головне щоб наприкінці була сльоза мосейчучкі . Але ж це здається сайт Цензора а не ТСН!!!
А за цей стартап хлопцям респект! Реально молодці!!!
Бу цигарки?