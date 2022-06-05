Украинцы создали для передовой уникальные и сверхмощные повербанки из старых электронных сигарет. ВИДЕО

Украинский стартап взялся изготавливать для фронта зарядные повербанки, которые в 20 раз мощнее имеющихся на рынке. С помощью таких подзарядок военные могут просто в окопах подзарядить свои радиостанции или тактические планшеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

Украинский беспилотник накрывает враждебные позиции, автономно в небе он может воевать до 3 часов. Далее – электродвигатель надо подзаряжать. Но на самом передке, в шансах, мощных розеток просто нет физически, а генераторы иногда делают наши позиции заметными. Поэтому на помощь военным пришел украинский старт-ап, который с нуля под нужды армии разработал десяток разных павербанков.

"Старлинк" – это спутниковый Интернет, подаренный Илоном Маском, который на фронте дает нашим бойцам автономную связь. Но подкармливать станцию в полевых условиях достаточно сложно. Поэтому ребята создали павербанки, которые обладают такой мощностью, что на одном заряде продержит Интернет целую неделю. А также – меньшие павербанки, более мобильные, потому что заточены под нужды разведки. Их конструкторы постоянно усовершенствуют.

Над сборкой этих павербенков в круглосуточно трудятся 20 человек и сразу отправляют военным, совершенно бесплатно. "Сейчас мы разрабатываем отдельный рюкзак связиста, чтобы можно было с собой таскать и "Старлинк" и повербанк – то есть питание для него. Полностью автономный такой рюкзак", – говорит главный инженер Виктор Долгопятов.

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Чтобы себестоимость была недорогой, они просят друзей и знакомых отдавать им использованные электронные сигареты. "Когда открыли эти сигареты и обнаружили, что там действительно есть аккумуляторы, которые можно использовать, если оборудовать их необходимой модульной защитой и таким образом мы сможем сэкономить… Сделать таких павербанков больше. Сейчас мы вышли на новый уровень и комплектуем наши павербанки специальными выходами, которыми можно подзаряжать рации", – говорит программист Иван Волынец.

Недостающие детали – его команда отпечатывает на 3D-принтере. Далее следует процесс сборки, тестирование и наконец отправка на фронт. И хоть с такой мощностью батаэри не подзарядишь беспилотник или "Старлинк" – на войне и таких павербанков сейчас очень не хватает.