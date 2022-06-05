РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5927 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине
35 228 86
самолет (3346) Запорожская область (2246) ВСУ (5161)

В Запорожской области сбит российский самолет Су-25. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воздушные силы сбили российский самолет Су-25 над Ореховым, Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Подразделения ВВС ВСУ сбили над городом Орехов в Запорожской области самолет российской армии. Это подтверждает украинский нардеп и волонтер Юрий Мысягин. Подробности выясняются", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Шри-Ланке арестовали самолет "Аэрофлота", - СМИ

Оперативный ВСУ сообщил, что сбит самолет Су-25.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+82
озвучка - 5 балів
показать весь комментарий
05.06.2022 21:49
+76
Адреналин у ребят прет!
показать весь комментарий
05.06.2022 21:48
+60
Як доброзичливо українці відносяться до кацапських окупантів.
показать весь комментарий
05.06.2022 21:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Адреналин у ребят прет!
показать весь комментарий
05.06.2022 21:48 Ответить
каждый рыбак поймет. Помню как мужик крыл трех этажным матом когда у него гипер короп сорвался с крючка
показать весь комментарий
05.06.2022 21:51 Ответить
ну а сдесь удачная рыбалка. но в любом случае, адреналин бьет фонтаном
показать весь комментарий
05.06.2022 21:53 Ответить
Это его матюками сбили.
показать весь комментарий
05.06.2022 22:42 Ответить
Ще одне відео того ж збиття!
показать весь комментарий
06.06.2022 02:49 Ответить
Ну так самый лучший трофей в жизни-лучше любого оленя,буйвола или кабана. Желаю нашим парням и дальше удачной охоты!
показать весь комментарий
06.06.2022 11:51 Ответить
озвучка - 5 балів
показать весь комментарий
05.06.2022 21:49 Ответить
Сытые голоса охотников. Молодцы ребята!
Слава Украине!
показать весь комментарий
05.06.2022 21:53 Ответить
літун у тій вундервафлі теж так матюкав )(уйла поки падав.
показать весь комментарий
05.06.2022 22:35 Ответить
Краща, чим дебільна музика.
показать весь комментарий
05.06.2022 22:41 Ответить
Озвучка - 5 ть ! То нічого - ще прийде час коли ми і від матюків рассєйского походження відмовимось! А поки - Слава Вам хлопці і Глибокий Уклін !!!
показать весь комментарий
05.06.2022 23:14 Ответить
Понимаю эмоции ребят. Красавчики!!!
показать весь комментарий
05.06.2022 21:49 Ответить
Бравоооо!!!
показать весь комментарий
05.06.2022 21:49 Ответить
респект та повага героям), літак послано за курсом короБля
показать весь комментарий
05.06.2022 21:50 Ответить
Як доброзичливо українці відносяться до кацапських окупантів.
показать весь комментарий
05.06.2022 21:51 Ответить
Повага й співчуття у кожному звуці...)
показать весь комментарий
05.06.2022 21:56 Ответить
у нас навіть і назва для них є така лагідна м"ягенька як подушка - наволоч.
показать весь комментарий
05.06.2022 22:15 Ответить
Sлavko Sлavkoviч@Viaches50993743

Увага! Важливо!
Телеграм-канал "НачШтабу", підконтрольний с/с росії, 3 червня опублікував повідомлення про збір грошей для українських захисників. Вочевидь, адміністратори хочуть отримати важливі дані про ЗСУ.
*Адміністратори "НачШтабу" не приховують, що як донати згодяться російські та білоруські рублі. Водночас, у представників частин та підрозділів ЗСУ просять надати списки усього їм необхідного. Загалом телеграм-канал "НачШтабу" створили начебто для військових.
Такий собі майданчик, де можна поділитися думками та інформацією про власну буденність. А тому в мережевих обговореннях подробиць військової служби можуть фігурувати дані про місця дислокації військових частин, чисельність та склад підрозділів, стан техніки, озброєння тощо.
Саме ця інформація для противника на вагу золота. Особливо активно рекламують телеграм-канал російські та проросійські ЗМІ. Не мовчать також "лідери думок" з тимчасово окупованих територій Донбасу. Це ще раз показує, на що справді спрямований ресурс.
Повторюю: ЗСУ не мають жодного стосунку до телеграм-канал "НачШтабу". Дотримуйтесь інформаційної гігієни!
© Sharp's
показать весь комментарий
05.06.2022 23:02 Ответить
"...українці відносяться до кацапських окупантів..."???
Може ставляться?
Думати ж треба.
показать весь комментарий
05.06.2022 23:26 Ответить
Летчика найти и на бутылку посадить. А если сдох то бошку отрезать и отослать его выводку. В чеченскую рашисты очень боялись когда чечены головами рашистов в футбол играли а потом отправляли им домой. После етого рашисты дрыстали в штаны при одном упоминании о военкомате и повестке в армию.
показать весь комментарий
05.06.2022 21:53 Ответить
Так в більшості випадків і роблять
показать весь комментарий
05.06.2022 21:56 Ответить
+
показать весь комментарий
05.06.2022 21:57 Ответить
це не наша традиція - грати головами у футбол, ми футбол любимо і паскудити його не збираємося. Вбили і вбили, навіщо та безглузда і дика кровожерливість?
показать весь комментарий
05.06.2022 22:16 Ответить
Бо кацапи по-людські не розуміють.
показать весь комментарий
05.06.2022 23:02 Ответить
давайте не будемо перетворюватися на московітів-андрофагів. хлопці свою справу виконали (повага та подяка їм!), пілота полонити, якщо вижив. ну, а далі по процедурі.
показать весь комментарий
05.06.2022 22:25 Ответить
Повністю підтримую - це те, що відрізняє нас від свинособак.

Яскравий показник того, наскільки ми різні!
показать весь комментарий
06.06.2022 02:46 Ответить
Доліталося падло!
показать весь комментарий
05.06.2022 21:55 Ответить
Звучить потужніше ніж "Алах Акбар" при влучаннях на Сході)
показать весь комментарий
05.06.2022 21:55 Ответить
Красавчікі блеать
показать весь комментарий
05.06.2022 21:56 Ответить
за работу - 5
за видио - 5
за озвучку - 5+ ))))
(это по пяти*балльной системе)))
показать весь комментарий
05.06.2022 21:57 Ответить
самое главное
-11 миллионов долларов 😇
показать весь комментарий
05.06.2022 22:00 Ответить
или скоко тот пепелац стоит. кароче толчков руских школах наверное не построят теперя. прийдется ходить на лунку зимой в лед просверленную буром перед ловлей окуней. прикормка етпа 🧐
показать весь комментарий
05.06.2022 22:04 Ответить
Я считаю стоимость гамнолета сколько он вреда мог причинить нашим защитникам, жизнь нашего бойца дороже москальского пепелаца. Пох що там на рашці, нехай хоч березову кору гризуть, не наша справа
показать весь комментарий
05.06.2022 22:10 Ответить
11 лямов баксов на дороге не валяются, в отличие от трупа сбитого летчика, ошметки которого доедают собашки
показать весь комментарий
05.06.2022 22:17 Ответить
Не в деньгах счастье.. )
показать весь комментарий
05.06.2022 22:05 Ответить
А в сбитых самолетах, вертолетах и ракетах орков!
показать весь комментарий
05.06.2022 22:35 Ответить
Отлетался, ушлёпок выкинутый на помойке паршивой ******.
показать весь комментарий
05.06.2022 21:57 Ответить
Озвучка лучше любых саундтреков.
показать весь комментарий
05.06.2022 21:59 Ответить
Вот так души летят в ад
показать весь комментарий
05.06.2022 21:59 Ответить
да какие там души???... скорее туши ))) свинособачьи ...
показать весь комментарий
05.06.2022 22:29 Ответить
Я бы орал ещё громче)
показать весь комментарий
05.06.2022 21:59 Ответить
Ну да, в комнате на диване так не закричишь, а то сразу в дурку отправят...
показать весь комментарий
05.06.2022 22:31 Ответить
В окупованому Криму пенсіонерка облила курячою кров'ю і фекаліями могилу російського військового, який був ліквідований в порту Бердянська під час підриву корабля загарбників "Орськ" наприкінці березня. Жінка була схоплена силовиками на початку квітня, і в СІЗО перебуває вже 2 місяці - її збираються посадити на 5 років.

Про це передає видання "Грати".
показать весь комментарий
05.06.2022 22:02 Ответить
А когда обпоносят могилу сына якуновича, легендарного гонщика, отец которого виктар федрыч был чемпионом в монте-карло? там же целлая мека для местных *********
показать весь комментарий
05.06.2022 22:06 Ответить
А ту що з плакатом в лаптєвізорі пробігла в Європу випустили , отак от
показать весь комментарий
06.06.2022 02:47 Ответить
Високо падла летів, ясного чого з переносних іх майже не збивають, а ще теплові відстрілюють. Є відео на дефенс юа, експерт сказав що реальних збиттів від 3 до 20 % а реальній обстановці, інших зрк не напасешся на кожен воп, ще й засікають ті що з рлс
показать весь комментарий
05.06.2022 22:04 Ответить
👍👍👍 слава ЗСУ ❤️
показать весь комментарий
05.06.2022 22:05 Ответить
а заметили ли вы "сердечко" ))) на последних кадрах? )))
отож !!! сама украинская земля шлет лайки освободителям !! )))))
показать весь комментарий
05.06.2022 22:06 Ответить
во первых это красиво!!! ❤️
показать весь комментарий
05.06.2022 22:08 Ответить
да и во-вторых то же ))))
показать весь комментарий
05.06.2022 22:18 Ответить
Вася! Красівоє показуєте!
показать весь комментарий
05.06.2022 22:19 Ответить
Українська нація у всьому найде позитив ❤️
показать весь комментарий
06.06.2022 01:57 Ответить
Самолет - самолайк! 👍
показать весь комментарий
06.06.2022 12:08 Ответить
Нечисть постоянно ддосит наши информ ресурсы, сайты гос организаций, не будем в стороне, делаем ответку оркам - в браузере включам сайт ban-dera.com и оставляем включенным, прграмма сделает все сама, пусть у нечисти тоже будут нервы из за неработающих сайтов, делимся ссылкой со знакомыми и друзьями!!!
показать весь комментарий
05.06.2022 22:17 Ответить
Сподіваюсь, пілот "не вижив".
показать весь комментарий
05.06.2022 22:19 Ответить
да не то слово. желаем здоровья погибшему!!!
показать весь комментарий
05.06.2022 22:22 Ответить
Блин, я аж подскочил в кресле, сидя перед монитором ( Забыл громкость убавить ).
Красавы.
показать весь комментарий
05.06.2022 22:33 Ответить
Соромлюся запитати... А як розрізняють лаптєльот від літака, застосовуючи "Іглу" чи "Стінгер"?
показать весь комментарий
05.06.2022 22:35 Ответить
Це ще не все !!!!! Не залежні змі пишуть " на Запоріжжі, де перебуває Зеленський, збили ворожий літак". Моцно лизнули, якби не він то й сонце б не зійшло
показать весь комментарий
05.06.2022 22:37 Ответить
*засумнівався... Чому немає кнопочки, редагувати повідомлення?
показать весь комментарий
06.06.2022 00:20 Ответить
В Лаптєстані й не таке можна почути, вони стверджують, що кожен постріл артилерії ЗСУ обов"язково влучає в цивільнй будинок.
показать весь комментарий
06.06.2022 00:22 Ответить
Будете їх читати, то можна йолопом стати.
показать весь комментарий
06.06.2022 02:30 Ответить
Снимай лапти, мой ноги и ложись спать.тПод голову можешь положить балалайку.
показать весь комментарий
06.06.2022 08:26 Ответить
ХЗ
показать весь комментарий
06.06.2022 00:21 Ответить
Что-то пишут, что это наш... Цуко
показать весь комментарий
06.06.2022 00:32 Ответить
Ні. Це Сушка. Уже розібрали. Скоріше всього СУ 27. Питання тільки чия.Бо вона є на озброєнні у обох сторін.
показать весь комментарий
06.06.2022 01:30 Ответить
наша (
показать весь комментарий
06.06.2022 15:57 Ответить
Героям Слава!!!💛💙
показать весь комментарий
06.06.2022 06:51 Ответить
Опять обосрались, это наш литак...
показать весь комментарий
06.06.2022 07:16 Ответить
Ваш, ваш. Только не летак, а орколёт. Тебе кокошник не жмёт?
показать весь комментарий
06.06.2022 08:28 Ответить
Тебе это ********* сказала или ********?
показать весь комментарий
06.06.2022 10:24 Ответить
повний дебіл, мабудь зовсім рашист!
показать весь комментарий
06.06.2022 11:45 Ответить
Уже признали что свой же самолёт сбили. Радуетесь бл....https://t.me/horevica/3809
показать весь комментарий
06.06.2022 11:13 Ответить
Слава Україні, Героям слава!
показать весь комментарий
06.06.2022 11:44 Ответить
Админы, да удаляйте эту новость. Чего ждете? Чтоб орки сильнее с нас ржали?
показать весь комментарий
06.06.2022 11:50 Ответить
Уже ржут
показать весь комментарий
06.06.2022 13:06 Ответить
Прибрали бы тему с глаз долой, ибо самолет скорее всего не орочий.
показать весь комментарий
06.06.2022 13:00 Ответить
В результате ошибки расчёта ПЗРК ВСУ, вчера был сбит Су-27 ВВС Украины.

Это подтверждают фото с места крушения.

😢 Пилоту - вечная память!

🇺🇦Реальная Война Заберіть цей пос
показать весь комментарий
06.06.2022 13:56 Ответить
На жаль судячи з інформації що з'явилися в ЗМІ - це був наш літак, і збитий "дружнім вогнем".
https://www.google.com/amp/s/www.ua-football.com/amp/ukrainian/news/1654505955-friendly-fire-soobschaetsya-chto-5-******-v-zaporozhskoy-oblasti-vsu-sbili-svoy-zhe-su-25.html
показать весь комментарий
06.06.2022 14:00 Ответить
 
 