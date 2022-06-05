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В Запорожской области сбит российский самолет Су-25. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воздушные силы сбили российский самолет Су-25 над Ореховым, Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Подразделения ВВС ВСУ сбили над городом Орехов в Запорожской области самолет российской армии. Это подтверждает украинский нардеп и волонтер Юрий Мысягин. Подробности выясняются", - говорится в сообщении.
Оперативный ВСУ сообщил, что сбит самолет Су-25.
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+82 Danilo Kosmina 10be22a1
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показать весь комментарий05.06.2022 21:51
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Слава Украине!
Увага! Важливо!
Телеграм-канал "НачШтабу", підконтрольний с/с росії, 3 червня опублікував повідомлення про збір грошей для українських захисників. Вочевидь, адміністратори хочуть отримати важливі дані про ЗСУ.
*Адміністратори "НачШтабу" не приховують, що як донати згодяться російські та білоруські рублі. Водночас, у представників частин та підрозділів ЗСУ просять надати списки усього їм необхідного. Загалом телеграм-канал "НачШтабу" створили начебто для військових.
Такий собі майданчик, де можна поділитися думками та інформацією про власну буденність. А тому в мережевих обговореннях подробиць військової служби можуть фігурувати дані про місця дислокації військових частин, чисельність та склад підрозділів, стан техніки, озброєння тощо.
Саме ця інформація для противника на вагу золота. Особливо активно рекламують телеграм-канал російські та проросійські ЗМІ. Не мовчать також "лідери думок" з тимчасово окупованих територій Донбасу. Це ще раз показує, на що справді спрямований ресурс.
Повторюю: ЗСУ не мають жодного стосунку до телеграм-канал "НачШтабу". Дотримуйтесь інформаційної гігієни!
© Sharp's
Може ставляться?
Думати ж треба.
Яскравий показник того, наскільки ми різні!
за видио - 5
за озвучку - 5+ ))))
(это по пяти*балльной системе)))
-11 миллионов долларов 😇
Про це передає видання "Грати".
отож !!! сама украинская земля шлет лайки освободителям !! )))))
Красавы.
Это подтверждают фото с места крушения.
😢 Пилоту - вечная память!
🇺🇦Реальная Война Заберіть цей пос
https://www.google.com/amp/s/www.ua-football.com/amp/ukrainian/news/1654505955-friendly-fire-soobschaetsya-chto-5-******-v-zaporozhskoy-oblasti-vsu-sbili-svoy-zhe-su-25.html