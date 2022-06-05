В Запорожской области сбит российский самолет Су-25. ВИДЕО

Воздушные силы сбили российский самолет Су-25 над Ореховым, Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Подразделения ВВС ВСУ сбили над городом Орехов в Запорожской области самолет российской армии. Это подтверждает украинский нардеп и волонтер Юрий Мысягин. Подробности выясняются", - говорится в сообщении.

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Оперативный ВСУ сообщил, что сбит самолет Су-25.