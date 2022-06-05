Важно поддерживать искусство, которое для жизни, а не для тех, кто хочет уничтожить эту жизнь. - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам 5 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграме Зеленского
В сообщении отмечается: "Важно нести правду. Важно поддерживать искусство, которое для жизни, а не для тех, кто хочет эту жизнь уничтожить. Украинцы будут помнить литовского кинорежиссера Мантаса Кведаравичюса как человека, который был именно таким.
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(розумію що це гасло 5 Президента... та хіба воно не актуальне ???)
вічна пам"ять кожному загиблому Герою, знаному чи безвісному.... але кожному!!!
Хтось напевно розповів Ослу, що вони про*бали головного союзника серед країн Балтії.
Макроны и прочие путлера Слабаки...
Безуглая приехала на фронт и дает указания ВСУ...
Це повний капздець...приїхали...