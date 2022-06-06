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Кое-что привезли военным, - Зеленский посетил позиции ВСУ в районе Бахмута и Лисичанска. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.

"Глава государства заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских защитников", - сообщили в Офисе президента.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+45
Мммм... Шматок асфальту?
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06.06.2022 01:51
+37
Бубочка косить під волонтера!
Говорять у них рейтинг високий.
😭
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06.06.2022 02:18
+33
А де відомості про те, скільки полонених українців звільнено з полону, в т.ч."азовців"?!!
Можна якщо не ПЕРШИМ РЯДКОМ, то хоча б передостаннім. А то так получається, що преЗєденту НАСРАТЬ, ОП - НАСРАТЬ, СБУ, МЗС, МВС, МОУ, ГШ, Командуванню сухопутних військ ЗСУ - НАСРАТЬ на долю полонених!
Ані пари з вуст!!!
Піаряться на всьому, що можна, а полонені - то да, якась НЕЗРУЧНА ТЕМА.
Тут можна й рейтинги свої ********.
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06.06.2022 01:52
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Мммм... Шматок асфальту?
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06.06.2022 01:51 Ответить
Бубочка косить під волонтера!
Говорять у них рейтинг високий.
😭
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06.06.2022 02:18 Ответить
Бубачка косить під Порошенка!)))
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06.06.2022 06:12 Ответить
А нагадай коли Порошенко був на передових позиціях? Далі Бахмута носа не показував
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06.06.2022 09:33 Ответить
а Соледар і Лисичанськ - хіба на першій лінії?
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06.06.2022 10:12 Ответить
Только порох за свои деньги вооружает, а кусок зеленого говна за деньги налогоплательщиков крекеры привез, улавливаешь дебил?
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06.06.2022 11:59 Ответить
У порівнянні з тим, що дає армії український народ через волонтерів, доля твого сивочолого з його мільярдами складає краплину в океані, піщинку в пустелі Сахара. Більше понту та піару від нього ніж допомоги.
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06.06.2022 17:28 Ответить
Tired Optimist

Дуже "цікава" думка від чергового зе-лизоблюда, з клікухою замість ім'я,
що характерно для типових тролів.

Обговорення ж було не про допомогу від НАРОДУ, а особисто від певних особистостей,
не помітило, чи підтролюєшь по дебільному?

Недолуге, подивись на статки Порошенко за 2014 (після припинення діяльності Липецької фабрики) та за 2018 за Штатівською версією "Forbes" (щоб не біло сумнівів в об'єктивності),
вони зменьшились не на одну сотню млн.$., звісно, допомога народу значно більша.

А от хоть хтось чув, щоб хоть один з зебілів (або всі разом), допоміг ВСУ хоча б на пару сотень тисяч $ з власної кішені?
Підказую вбогому відповідь - ні.

Дуй за расейським кораблемтуаий троль-підлабузник.
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06.06.2022 19:20 Ответить
Ні,рейтинг йому намалювали,бо людям не до опитувань, а ось у ЗСУ рейтинг таки высокий. Думаєте, чого маряни в окопах. ..агітація
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06.06.2022 08:33 Ответить
"агітація"
та ні, швидше за все в Зєлупи є недовіра командуванню ЗСУ. Це ж очевидно, що в Зєлупи з Путіним тотожній психотип, тому, коли за відсутністю безпричинно обійцяних диванній публіці швидких перемог Путін шле на передову генерала Гєрасімова, Зєлупа, за браком в наявності ряджених та ручних генералів, надсилає на фронт те, що є - наразі Бєзуглу-Януковіч.
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06.06.2022 11:10 Ответить
откуда интервью ? С АРЕСТАНСКОГО вагона ?
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06.06.2022 08:55 Ответить
Може товін Безвуглу має на увазі? 🤔 Хоча Бнзвуглу не привезои, а послали. Напередодні. Тоді це хтось інший. Брагар, Каклєта, чи любитель прогулянок по лвсі Трухін - там всі "достйні" одне одного.
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06.06.2022 09:02 Ответить
кусочок 95-го... і не подумайте, що це стосується дефіцитного палива.
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06.06.2022 10:10 Ответить
А де відомості про те, скільки полонених українців звільнено з полону, в т.ч."азовців"?!!
Можна якщо не ПЕРШИМ РЯДКОМ, то хоча б передостаннім. А то так получається, що преЗєденту НАСРАТЬ, ОП - НАСРАТЬ, СБУ, МЗС, МВС, МОУ, ГШ, Командуванню сухопутних військ ЗСУ - НАСРАТЬ на долю полонених!
Ані пари з вуст!!!
Піаряться на всьому, що можна, а полонені - то да, якась НЕЗРУЧНА ТЕМА.
Тут можна й рейтинги свої ********.
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06.06.2022 01:52 Ответить
Привіз шоколадки зі своїм гризлом.
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06.06.2022 01:52 Ответить
Шоколадка - "Зеленушка"
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06.06.2022 12:26 Ответить
Та про виборців Зеленського теж казав правду,що ж трапилося...
https://twitter.com/i/status/1533396345398099969
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06.06.2022 02:05 Ответить
17.04 Після мітингу за Україну був викраден Володимир Рибак, який хотів зняти гончірку так званої днр з Горлівської міської ради 17.04 Зеленський та студія квартал 95 дають концерт для сепаратистів 22.04 Тіло Рибака було знайдено у річці Казенний Торець біля Словьянська
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06.06.2022 02:07 Ответить
если быть принципиальным и рубить правду-матку нужно также писать и о других "деятелей" того времени ....

.... например про казнокрада Яйценюка ... и я даже не про всем известный эпизод с распилом бабла на строительстве забора из сетки-рабицы с противотанковой ливневкой перед ней ... я например о том как этот крендель продал 7 гектаров земли под Борисполем, когда еще закона о ее продаже не было даже в проекте .... и где он ее взял тоже вопрос ... а юрист, решивший этот вопросик, по завершению "дела" купил себе новенький Ленд Круизер ..... нехеровый гонорар за такое дело, да? ... и как потом эта чмоня наворававшить сразу же ******* в США, чтобы по оканчанию срока полномочий туи же на тюрьму не поехать ... правда Яйценюк оказался умнее своего предшественника Лазаренко ... и таки занес часть спиженной из украинской казны суммы солидным дядям в штатах, чтобы за яйца не взяли ...

... а сейчас это чмо снова вылазит в зомбоящик и пытается корчить из себя патриота
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06.06.2022 02:25 Ответить
По ходу у тебя к Яценюку что-то личное.
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06.06.2022 02:54 Ответить
Ты в цифрах пиши, сколько миллиардов выделил яйценюк на забор?
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06.06.2022 03:05 Ответить
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06.06.2022 10:16 Ответить
А зелёные ж предупреждали "мы не такие , как попередники...мы - другие" - от оно и вот. Действительно : всекрали с дохода, а эти с убытка.
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06.06.2022 10:49 Ответить
Свинособака мокшанская, давай еще больше окуительных историй, старайся, отрабатывай пайку
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06.06.2022 03:19 Ответить
****, сушка на Запоріжжі-наша, френдлі-фаєр мать його, руки б повідривати...
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06.06.2022 02:16 Ответить
Там су 27
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06.06.2022 02:55 Ответить
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06.06.2022 05:03 Ответить
Так а шо ж такого секретного малорос привёз нашим хлопцям? Тема не раскрыта. Каждому воину по значку с логотипом ,,ZЕгевара"?
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06.06.2022 06:05 Ответить
ну вот зачем Вы так ?)))
а себя бесценного привез... этого шо мало??)))
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06.06.2022 09:47 Ответить
Та да. Лицезреть солнцесяйного всё равно, что к чудотворной иконе приложиться. Все болячки разом проходят
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06.06.2022 11:34 Ответить
кое кто в бункере а он на передовой. молодец
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06.06.2022 06:39 Ответить
Молодець, Перший справжний призедент !!!!
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06.06.2022 06:45 Ответить
Бидла.
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06.06.2022 06:49 Ответить
Без личного приказа *********** разминирование Чонгара не было бы.
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06.06.2022 06:57 Ответить
Понти привезли? Снаряди 152 мм. шукайте.
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06.06.2022 07:40 Ответить
За пороха (порох) всі попідривали
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06.06.2022 11:17 Ответить
Класно, і я за Пороха!
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06.06.2022 14:24 Ответить
Кое-что привезли военным, - Зеленский посетил позиции ВСУ в районе Бахмута и Лисичанска. Источник: https://censor.net/ru/v3346120
=================
План БОЛЬШОГО СТРОИТЕЛЬСТВА?
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06.06.2022 08:33 Ответить
Новый сезон сериала "Скоты" ?
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06.06.2022 08:35 Ответить
Як же дістали ці безглузді коментарі від ботів проти Зе та тупі зведення рахунків з Порохом.

Невже вважають, що це дійсно начасі?
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06.06.2022 09:07 Ответить
Медали, что ли? Хотя Порошенко привозил оружие, купленное за свои деньги, и не один раз.
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06.06.2022 09:10 Ответить
На то він і мільярдер.
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06.06.2022 09:14 Ответить
Та твоя зеленая скотина на ковиде и асфальте за три года наворовала скопом 120 миллиардов баксов и это не я говорю, а саакашвили и Блимкен!
Так что боневтик уже два года как миллиардер, только это бабки украденные, а не заработанные в бизнесе, как у Пороха!
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06.06.2022 21:25 Ответить
Що з НАШИМИ ВОЇНАМИ з АЗОВСТАЛІ ?Хєрло піариться ,волає до світу :санкції,зброя,гроші...а самі продовжують шкодити ?бєню,ермака і арахамло з русею на палю і виходити на зіткненнях з ворогом...хай бачать і бояться....небритого і русю і чорний костюм, пора до відповідальності за сплюндровану Україну....хто тут нащитав %% підтримки ?
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06.06.2022 09:13 Ответить
Щобло,ідіть звільняйте. АЗОВЦІВ ......бо ваш ібаний марафон - засунемо вам у сраку!
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06.06.2022 09:17 Ответить
Самі ідіть ;бєня,арахамло,люся,русястефанчук,подоляк,данілов,вурещук,безугла з особливими потребами,аваков,рижий татарін,бєнядіктова і ще пару тисяч таких самих....а далі буде видно... а то курва,в живих солдатиків грається....
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06.06.2022 09:21 Ответить
та не должен ты ничего привозить из "кое-что" (только если это "кое-что" куплено не на твои личные деньги)... кое-что (и побольше) должно привозиться каждый день от оборонпрома!!! (который похерился и разворовался теми, шо теперь "кое-что" хотят пропиарить)
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06.06.2022 09:51 Ответить
Відколи це позиції наших військових знаходяться у вагоні?
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06.06.2022 10:37 Ответить
А я думал говнокомандующий снабжает всю армию.... Боневтик примеряет предвыборные имиджи.... МОл - порох возит - пора и мне светануться....
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06.06.2022 10:47 Ответить
От рашисткой ваты дерьмом воняет даже если она прикрывается флагом Израиля!
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06.06.2022 11:04 Ответить
От Порошенко лиш піариться - возить, тай возить на передову.
Та ще й за власні гроші.
А зелений нє, не піариться.
Привіз дулую в кишені, і та з державного бюджету.
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06.06.2022 11:22 Ответить
Доки фсб-ний зрадние ярмак (тимофій), Пане Прездидент, завжди з вами на позиціях наших хлопців-захисників, та чому воно досі не в тюрьмі?
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06.06.2022 11:33 Ответить
На піаніно членом їм зіграв?)
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06.06.2022 11:34 Ответить
Знову срач у поціновувачів сивочолого. Не бути йому більше Президентом України від слова ніколи. Забудьте.
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06.06.2022 11:39 Ответить
І тільки завдяки йому сходить і світить кожен день сонце, тільки завдяки йому дме
вітерець і крапає дощ на спраглу землю, тільки він спасе Україну, Бубочці трикратне
дякую і уклін головою до землі
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06.06.2022 14:15 Ответить
Если будет---повесишьсяTired Optimist ?
Мы не за Пороха--мы за Украину,демократию,конкурсы на посады, Прозоро,нормальную дипломатию (а не скулеж и хамство), свободные выборы(а не в Дие) и нормальную Раду, а не моносброд, против беспринципных уродов "какая разница" и великого крадивныцтва,за выполненные оборонзаказы и профинансированные ВСУ, а не тупые видосы,за свободные СМИ, а не тупой льстивый марафон, против брехливых и неблагодарных зеленых свиней!
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06.06.2022 21:35 Ответить
какие то мировые лидеры "гарантируют" обмен Азовцев, Оманский Осел и подстилка меРтвечука верещюк...
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06.06.2022 11:41 Ответить
ви нічого не розумієте. бубочка і КО провели надсекретну операцію по "евакуації" Азов
ців (здачі їх в полон) ,а тепер за них відповідає червоний хрест і ООН,так вони заявили.
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06.06.2022 14:25 Ответить
Якби зе дійсно був ворогом росії, Лисичанськ би зрівняли з землею під час візиту.
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06.06.2022 11:51 Ответить
А ты поверил, что он был в Лисичанске?
Забыл, чем он всю жизнь занимался? Создавал виртуальную реальность...актерство, продюссерство...
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06.06.2022 21:37 Ответить
К тому же, кацапам нет смысла его убивать---у них на него компромата до неба, он о-о-чень удобный для них оппонент))))
запудрит мозги своим зебилам и подмахнет нечто, что выдаст за победу!
Не забывай, лука и **** его кумиры)))
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06.06.2022 21:40 Ответить
Пряники привіз зі своєю фізією???
По чому торгував???
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06.06.2022 11:54 Ответить
Мене смущає - оте, "дещо" привезли...
Ордени, медалі?
Поздоровив, та поїхав учасником бойових дій...
З такою кількістю медіа - засвітив усе.
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06.06.2022 13:52 Ответить
Де Яценюк, якому кулемет Максим подарили? Де він строче? 🤣
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06.06.2022 13:54 Ответить
А ЦЕ НА ВІДЕО ЧАСОМ НЕ ВІКНО ТЮРЕМНОЇ КАМЕРИ ? 😁

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06.06.2022 14:18 Ответить
 
 