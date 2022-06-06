Парни выкладываются по полной, - Зеленский вручил награды воинам на передовых позициях под Лисичанском. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинских войск вблизи Лисичанска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.
"Передовые позиции наших военных в районе Лисичанска. Ребята выкладываются по полной и защищают государство в самой сложной ситуации. Спасибо, что даете достойный отпор врагу. Победа за нами!", - отмечается в сообщении.
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+7 Kan Kan 21c2f560
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- Казали буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ ВІЙНА...
Дивіться - нічого НЕ сталося..
- Хуже Нє Будєт (с)
Тупой зебил!
Тем снарядам лет50, да под открытым небом--толку от них:?
А вот то, что зеленое чмо за три года не дало денег на производство Нептунов, Ольхи, Грома и др., а теперь тупо как попрошайка выпрашивает аналоги у Запада----от этого зебилам не отмыться, как и от сдачи Херсона, Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, Чонгара и Перекопа!
Иди асфальтом подавись, убогое!
А кстати , где прикольный "боевой" шоумен Паярков? В Украине , или на очередной выставке изобразительного искусства. Где нибудь в Каннах.