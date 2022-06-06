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Зеленский (16563) Лисичанск (322)

Парни выкладываются по полной, - Зеленский вручил награды воинам на передовых позициях под Лисичанском. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинских войск вблизи Лисичанска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

"Передовые позиции наших военных в районе Лисичанска. Ребята выкладываются по полной и защищают государство в самой сложной ситуации. Спасибо, что даете достойный отпор врагу. Победа за нами!", - отмечается в сообщении.
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Топ комментарии
+7
Это не работа а шоу. Работа у ВСУ
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06.06.2022 06:03
+7
Президент воюючої країни має підтримувати воїнів, відзначаючи їх роботу. Що він і робить. До чого тут про шоу ? Чи він має працювати навідником у танку чи заряджаючим гармати ?
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06.06.2022 07:03
+5
Зе-цитати:

- Казали буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ ВІЙНА...
Дивіться - нічого НЕ сталося..

- Хуже Нє Будєт (с)
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06.06.2022 04:59
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Зе-цитати:

- Казали буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ ВІЙНА...
Дивіться - нічого НЕ сталося..

- Хуже Нє Будєт (с)
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06.06.2022 04:59 Ответить
У Зе планктона до сих пор пианист ни в чем ни винават,он ведь в Буче дорогу на кладбище построил
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06.06.2022 05:36 Ответить
Виталий, ты потеряшка ? Уже три года Зеленский президент а ты все про Петю пишешь.
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06.06.2022 09:37 Ответить
зеленський пів країни проїбав і нічого
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06.06.2022 15:03 Ответить
Та те снаряды на складах кацапы и подорвали, как и в Европе---такие же довбни как ты их и охраняли! Или Порох должен был лично их охранять???
Тупой зебил!
Тем снарядам лет50, да под открытым небом--толку от них:?

А вот то, что зеленое чмо за три года не дало денег на производство Нептунов, Ольхи, Грома и др., а теперь тупо как попрошайка выпрашивает аналоги у Запада----от этого зебилам не отмыться, как и от сдачи Херсона, Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, Чонгара и Перекопа!
Иди асфальтом подавись, убогое!
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06.06.2022 21:14 Ответить
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06.06.2022 05:00 Ответить
Приехал, наградил,поддержал. Молодец. Это его работа.
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06.06.2022 05:48 Ответить
Это не работа а шоу. Работа у ВСУ
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06.06.2022 06:03 Ответить
Президент воюючої країни має підтримувати воїнів, відзначаючи їх роботу. Що він і робить. До чого тут про шоу ? Чи він має працювати навідником у танку чи заряджаючим гармати ?
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06.06.2022 07:03 Ответить
каждый такой приезд только мешает
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06.06.2022 12:20 Ответить
Шоу , это здесь, на форуме. И каждый божий день одно и то же (зелень, асфальт, и прочая зрада).
А кстати , где прикольный "боевой" шоумен Паярков? В Украине , или на очередной выставке изобразительного искусства. Где нибудь в Каннах.
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06.06.2022 12:31 Ответить
Нещодавно хлопці теж були на передньому краї під обстрілами , а оманський лижник з шаурмою та шашликами розважав тех хто хатели поржать
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06.06.2022 06:08 Ответить
Поседел,заматерил,,дым из ноздрей так и валит,*** ,а войну просрал,деньги на зарплаты воинам проел на дороги,ни одной ракеты не сделали,военные проекты похерял,НО заглянул в глаза ЛЮДОЕДУ и классно жрет шаурму и жарит шашлыки,будет сидеть,окурок
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06.06.2022 08:53 Ответить
Говорящая поза у говнокомандующего: положение рук говорит о закрытости и страхе....
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06.06.2022 21:17 Ответить
 
 