Парни выкладываются по полной, - Зеленский вручил награды воинам на передовых позициях под Лисичанском. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинских войск вблизи Лисичанска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

"Передовые позиции наших военных в районе Лисичанска. Ребята выкладываются по полной и защищают государство в самой сложной ситуации. Спасибо, что даете достойный отпор врагу. Победа за нами!", - отмечается в сообщении.