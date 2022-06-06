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Оккупированный и разрушенный Лиман: более 7,5 тысяч жителей, оставшихся в городе, находятся на грани гуманитарной катастрофы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Более семи тысяч жителей оккупированного Лимана в Донецкой области находятся в разрушенном городе на грани гуманитарной катастрофы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам мэра Александра Журавлева, в городе нет газа, воды и света. Там находятся около 7,5 тысячи жителей. Эвакуировать их пока возможности нет.

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*там же наши люди* *не має стратегічного значення* *про!бали*
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06.06.2022 10:04 Ответить
Зруйновані міста,містечка,села....будинки химери,знедолені і зранені. Ось ціна асфальтової епохи. Краще б сценарій закінчився як в кіно імпічмент,а не війною. Як там було- якщо я порушу хоть один Закон України.....
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06.06.2022 10:06 Ответить
"справу Свинарчуків" зепацюки згорнули в кінець ...а шо не так було ,зесрань?весело же -крикнув :"Свинарчук!",а тобі ракети на бошку ,так як клістрони для ПВО зепацюкам були не треба,в війну
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06.06.2022 10:12 Ответить
На что рассчитывают люди оставаясь в окупированных городах? Старики то понятно, но молодые люди с детьми...
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06.06.2022 10:27 Ответить
завезенное кацапское семя всегда ожидает своих
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06.06.2022 10:39 Ответить
просили, вмовляли, роз,ясняли... вони нарочито залишились,чекали... багато на "своїх"... в нас більше проблем немає на вівльній території? не морочим собі голову - люба гуманітарна катастрофа на окупованій території це агітація за Україну.
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06.06.2022 12:24 Ответить
 
 