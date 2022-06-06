Оккупированный и разрушенный Лиман: более 7,5 тысяч жителей, оставшихся в городе, находятся на грани гуманитарной катастрофы. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Более семи тысяч жителей оккупированного Лимана в Донецкой области находятся в разрушенном городе на грани гуманитарной катастрофы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам мэра Александра Журавлева, в городе нет газа, воды и света. Там находятся около 7,5 тысячи жителей. Эвакуировать их пока возможности нет.
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