Оккупированный и разрушенный Лиман: более 7,5 тысяч жителей, оставшихся в городе, находятся на грани гуманитарной катастрофы. ВИДЕО

Более семи тысяч жителей оккупированного Лимана в Донецкой области находятся в разрушенном городе на грани гуманитарной катастрофы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам мэра Александра Журавлева, в городе нет газа, воды и света. Там находятся около 7,5 тысячи жителей. Эвакуировать их пока возможности нет.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не согласятся на отмену санкций против РФ для разблокирования экспорта из Украины, - Politico