РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15395 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
19 734 7
армия РФ (15392) война (46904) уничтожение (3854) артиллерия (569)

Артиллерия спецподразделения "KRAKEN" уничтожает оккупантов, их позиции и бронетехнику. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Артиллерия спецподразделения "KRAKEN" уничтожает оккупантов, их позиции и бронетехнику в селе на Харьковщине

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешных ударов бойцы спецподразделения опубликовали в специальном видеоролике, посвященном погибшему побратиму Эрику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские артиллеристы завершили обучение по применению немецких САУ PzH 2000 и перешли к практике. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи-срані таргани.
показать весь комментарий
06.06.2022 11:36 Ответить
Не кажи. Лізуть і лізуть, дебільніші та дебільніші накази виконують
показать весь комментарий
06.06.2022 11:38 Ответить
мова росіиська
показать весь комментарий
06.06.2022 11:45 Ответить
Де?
показать весь комментарий
06.06.2022 11:54 Ответить
Слава Захисникам Харківщини!
показать весь комментарий
06.06.2022 12:04 Ответить
Молодцi хлопцi. Спасибо им и всем ВСУ за Харьков. А так же за Слатино , и Старый Салтов, где батин дом и дача.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:46 Ответить
 
 