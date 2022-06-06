Артиллерия спецподразделения "KRAKEN" уничтожает оккупантов, их позиции и бронетехнику. ВИДЕО беспилотника

Артиллерия спецподразделения "KRAKEN" уничтожает оккупантов, их позиции и бронетехнику в селе на Харьковщине

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешных ударов бойцы спецподразделения опубликовали в специальном видеоролике, посвященном погибшему побратиму Эрику.

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