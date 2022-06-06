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"Жена забрала вентилятор, кофемолку, мультиварку": Оккупанты делают "бизнес" на мародерстве. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Родственники российских оккупантов делают бизнес на мародерстве в Украине, но воруют у своих.

Об этом свидетельствует перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оккупанты организовали "логистические центры" по доставке награбленного на войне и продают его своим соотечественникам.

Однако "бизнес" развивается не очень, потому что рашисты воруют друг у друга.

"Вчера Вовина жена микроволновку забрала... вентилятор, кофемолку там, мультиварку..." - отчитывается мужу-оккупанту жена, занимающаяся распределением награбленного в РФ.

Но Вова, как оказывается, кроме перечисленного, намародёрил в Украине еще 4 телевизора: "три телевизора в коробке и один без коробки".

Тот, что без коробки, ему отдали, а вот остальные три нет. Женщина подозревает, что их забрал "тот хрен, который... он два раза забирал". Поэтому она просит мужа "разобраться".

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Топ комментарии
+23
скоро ватная самка получить мешок с останками кацапа
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06.06.2022 11:39
+17
Ніщеброди з ******.
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06.06.2022 11:40
+9
Нехай кожна вкрадена в Україні річ несе в собі прокляття і біду всім, хто лиш торкнеться їх ...
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06.06.2022 11:59
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Як кажуть ,"Щоб воно тільки те й мало"
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06.06.2022 11:38 Ответить
скоро ватная самка получить мешок с останками кацапа
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06.06.2022 11:39 Ответить
получит коробку,но не с телевизором
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07.06.2022 11:22 Ответить
Ніщеброди з ******.
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06.06.2022 11:40 Ответить
Сарана...
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06.06.2022 11:47 Ответить
"хароші руцкі"
єто всьо путін вінават
ложітє санкції только на путіна, почему раісянє далжні страдать?
ми нє прі чєм, єто не ми началі

шо там ше? тер про коробки с тєлєками запитати б у овсяннікової
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06.06.2022 11:49 Ответить
та не, они быстро поняли, как не страдать..., желание чего-нибудь добыть на этой войне полностью отключает инстинкт самосохранения..., нация воров, убийц и насильников, чтоб они подавились всем награбленным...
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06.06.2022 11:54 Ответить
Нехай кожна вкрадена в Україні річ несе в собі прокляття і біду всім, хто лиш торкнеться їх ...
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06.06.2022 11:59 Ответить
Скрепно!!!
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06.06.2022 11:59 Ответить
- просит мужа "разобраться ...

Davai bolshe ugara. Pustj vorje perebivajed drug druga. Dlja civilizovannogo mira oglasitj objazateljno s prjamoi translacijei razborok na Brjusselj i Vashington.
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06.06.2022 12:01 Ответить
Десять тисяч років тому:---Орки біля багаття ділять м'ясо.
Наші дні: ---А нічого не змінилось.
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06.06.2022 12:10 Ответить
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06.06.2022 13:05 Ответить
Все это позорно и обидно , как ни есть ,но твари вывозят все.
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06.06.2022 13:53 Ответить
треба рекламну кампанію зробити що всі речі заражені бандерівським вірусом
і там скрізь вбудовані датчики стеження
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06.06.2022 14:24 Ответить
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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06.06.2022 14:58 Ответить
а где коробка с вовиным глазом, членом и левым яйцом, вовина жена не забрала? нет вовина собака утащила, жена ее не кормит
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07.06.2022 10:33 Ответить
 
 