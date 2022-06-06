"Жена забрала вентилятор, кофемолку, мультиварку": Оккупанты делают "бизнес" на мародерстве. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Родственники российских оккупантов делают бизнес на мародерстве в Украине, но воруют у своих.
Об этом свидетельствует перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что оккупанты организовали "логистические центры" по доставке награбленного на войне и продают его своим соотечественникам.
Однако "бизнес" развивается не очень, потому что рашисты воруют друг у друга.
"Вчера Вовина жена микроволновку забрала... вентилятор, кофемолку там, мультиварку..." - отчитывается мужу-оккупанту жена, занимающаяся распределением награбленного в РФ.
Но Вова, как оказывается, кроме перечисленного, намародёрил в Украине еще 4 телевизора: "три телевизора в коробке и один без коробки".
Тот, что без коробки, ему отдали, а вот остальные три нет. Женщина подозревает, что их забрал "тот хрен, который... он два раза забирал". Поэтому она просит мужа "разобраться".
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єто всьо путін вінават
ложітє санкції только на путіна, почему раісянє далжні страдать?
ми нє прі чєм, єто не ми началі
шо там ше? тер про коробки с тєлєками запитати б у овсяннікової
Davai bolshe ugara. Pustj vorje perebivajed drug druga. Dlja civilizovannogo mira oglasitj objazateljno s prjamoi translacijei razborok na Brjusselj i Vashington.
Наші дні: ---А нічого не змінилось.
і там скрізь вбудовані датчики стеження
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!