"Слава Богу, что Байден и Джонсон оказались патриотами Украины", – доброволец Владимир Регеша "Санта". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Доброволец Владимир Регеша "Санта" уже восемь лет на войне, а после начала полномасштабной российской агрессии боец с побратимами продолжает отбивать атаки врага.
Корреспондент Цензор.НЕТ Михаил Ухман встретился с Сантой вблизи донецкого аэропорта и узнал от него подробности военных будней подразделения, где служит украинский доброволец.
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+32 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий06.06.2022 11:57
+15 MausMike
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+15 max79
показать весь комментарий06.06.2022 13:11
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І якби не народ України та Байден із Джонсоном, то підписали б...
До речі, де зараз цей потужний переговорник та патріот Агрохімія? Щось його давно не видно!