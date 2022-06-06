"Слава Богу, что Байден и Джонсон оказались патриотами Украины", – доброволец Владимир Регеша "Санта". ВИДЕО

Доброволец Владимир Регеша "Санта" уже восемь лет на войне, а после начала полномасштабной российской агрессии боец с побратимами продолжает отбивать атаки врага.

Корреспондент Цензор.НЕТ Михаил Ухман встретился с Сантой вблизи донецкого аэропорта и узнал от него подробности военных будней подразделения, где служит украинский доброволец.

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