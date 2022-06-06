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"Слава Богу, что Байден и Джонсон оказались патриотами Украины", – доброволец Владимир Регеша "Санта". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Доброволец Владимир Регеша "Санта" уже восемь лет на войне, а после начала полномасштабной российской агрессии боец с побратимами продолжает отбивать атаки врага.

Корреспондент Цензор.НЕТ Михаил Ухман встретился с Сантой вблизи донецкого аэропорта и узнал от него подробности военных будней подразделения, где служит украинский доброволец.

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Топ комментарии
+32
І це правда, слава Богу, що вони попри образи "зелених" щурів допомагають Україна і що вони дійсно більше зробили для нашої армії, народу, ніж "квартальні" війська, які годуються на асфальті. Щира подяка США і Англії.
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06.06.2022 11:57
+15
Пощастило нам з Байденом та Джонсоном.
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06.06.2022 12:00
+15
Джонсон действительно друг Украины.
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06.06.2022 13:11
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І це правда, слава Богу, що вони попри образи "зелених" щурів допомагають Україна і що вони дійсно більше зробили для нашої армії, народу, ніж "квартальні" війська, які годуються на асфальті. Щира подяка США і Англії.
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06.06.2022 11:57 Ответить
Сьогодні можуть Борису оголосити недовіру , що було би не дуже добре для України.
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06.06.2022 11:58 Ответить
врядли это прям серйозно поменяет отношение бритов к войне,они помойку немытую больше ста лет не переваривают.
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06.06.2022 12:05 Ответить
Але їхні брудні гроші приймали радісно ...
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06.06.2022 13:13 Ответить
Пощастило нам з Байденом та Джонсоном.
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06.06.2022 12:00 Ответить
Он прав!
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06.06.2022 12:05 Ответить
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06.06.2022 12:55 Ответить
Навіщо ви знущаєтеся над іноземними лідерами, які підтримують Україну? Краще запитайте про зброю у Боневтіка, бо це його прямий обов'язок захистити українців від зовнішньої агресії, а він свої про@оби через своїх про@общиків красиво переводить на Шольца чи Байдена. На себе переводьте, це справедливо і своєчасно!
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06.06.2022 13:52 Ответить
Джонсон действительно друг Украины.
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06.06.2022 13:11 Ответить
З Байденом і Джонсоном пощастило, тільки зі своїми клоунами ні. Тому стільки жертв і зруйнована країна.
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06.06.2022 14:43 Ответить
своїх клоунів ми самі вибрали, лехторату з мізками не пощастило
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06.06.2022 16:08 Ответить
Та да. Наші "патріоти", судячи із всього, вже були готові підписувати угоду про здачу України на берегах Прип'яті чи в Стамбулі.
І якби не народ України та Байден із Джонсоном, то підписали б...

До речі, де зараз цей потужний переговорник та патріот Агрохімія? Щось його давно не видно!
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07.06.2022 08:17 Ответить
 
 