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Выпускники школы №134 в Харькове станцевали вальс на развалинах своей школы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

10 выпускников школы №134 в Харькове станцевали вальс на развалинах своей школы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. Харків, в здание учебного заведения 27 февраля ворвались российские спецназовцы. Чтобы обезвредить оккупантов и сохранить жизнь харьковчан, произошло сражение: украинские защитники уничтожили в здании около 30 оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесской области запретили праздновать последние звонки и выпускные вечера, - ОВА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+48
Блін, аж сльози навернулись.
Треба нашому поколінню добивати орків, щоб ці діти могли прожити щасливе життя...
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06.06.2022 12:59
+25
Комок в горле и слёзы на глазах. Кацапы, сволочи, чтоб вы передохли все.
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06.06.2022 13:37
+15
😶мда....

рашапідараша, згинь нечиста!
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06.06.2022 12:56
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😶мда....

рашапідараша, згинь нечиста!
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06.06.2022 12:56 Ответить
Комок в горле и слёзы на глазах. Кацапы, сволочи, чтоб вы передохли все.
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06.06.2022 13:37 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏❤️🇺🇦
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06.06.2022 12:57 Ответить
Блін, аж сльози навернулись.
Треба нашому поколінню добивати орків, щоб ці діти могли прожити щасливе життя...
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06.06.2022 12:59 Ответить
Просто попереджу про всяк випадок - Зе влада і щасливе життя це якісь несумісні явища.
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06.06.2022 14:26 Ответить
Немає слів ...
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06.06.2022 13:02 Ответить
Плачу...😪
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06.06.2022 17:04 Ответить
патамушта на 10 девчена ко статистике 3 ребят. а сколько их еще убьют на фронте. ШО за ****** творится в мире. вы тут умирайте, а макакам и не подмытым нигерам зерна все равно дайте. мир сошел с ума
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06.06.2022 13:03 Ответить
Відкрию невеличку таємницю. По статистиці хлопчиків народжується більше ніж дівчаток. Просто зараз більшість хлопців яким ще не виповнилося 18 років намагаються виїхати із України. І правильно роблять. Тому що тут немає ні роботи, ні перспектив на найближче майбутнє. А витрачати свою молодість на примарне покращення в майбутньому, коли можна переїхати жити в Європу чи Канаду, мало хто хоче.
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06.06.2022 13:15 Ответить
Зелёная наволочь забрала у них будущее
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06.06.2022 13:30 Ответить
Яке відношення кацапи мають до "зеленої наволочі" ???
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06.06.2022 14:02 Ответить
Не зовсім погоджуюсь з вами, адже майбутнє у цих дітей забрала не стільки зелена скільки кацапська, фашистська наволочь
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06.06.2022 19:48 Ответить
Европа - ниризиновая. Там требуются готовые спецы, а не мальчики 18-19, на обучение которых нужно тратить деньги. Если уже на то пошло, то там проще потратить деньги на молодого турка, дальше пояснять не буду.
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06.06.2022 13:32 Ответить
О, я знаю про що кажу. Я працював в Польщі. І молоді хлопці там якраз то дуже затребувані. Для них робота точно знайдеться. Поляки навіть прийняли закон, за яким особи менше 26 років платять менше податків із своєї зарплатні ніж інші, для того щоб втримати молодь, в тому числі і українську, в Польщі.
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06.06.2022 13:41 Ответить
Я не сперечаюся, а кажу про можливий реал-ролитик, а бізнесмени думають про реал-копійок
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06.06.2022 14:28 Ответить
ви ідіот? До 18 років без батьків ніхто нікуди не намагається виїхати. Навіть на навчання їдуть одиниці.

Правда в тому, що, за статистикою, смертність хлопчиків - значно вища за смертність дівчат до приблизно 25-30 років. Хлопці більше пиячать, хлопці більше деруться, хлопці більше займаються небезпечними видами спорту та гинуть. І взагалі, організм дівчат більш витривалий, ніж у хлопців.

Так вже розпорядилася природа - роль хлопця - сунути/висунути - і можна утилізувати. А роль дівчини - виносити та викормити. Тому хлопцям слід було б берегтися. А що таке "берегтися", коли яйця почали рости, а сусідський пацан тобі пропонує пляшку пива та косяк?!?
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06.06.2022 17:03 Ответить
Я мама 42 летнего сына и согласна с Вами... Сколько слез,нервов и
бессоных ночей, пока сын не повзрослел, стал верующим человеком.
Но пришла другая напасть-инвалид 2 группы...А сколько парней по соседству,
умерли молодыми...😥Мы,женщины, живучие как кошки...Мужчины, дорогие,
берегите себя! 😧
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06.06.2022 17:13 Ответить
а турки, суки, ещё и у раши краденное покупают.., я вообще от всего хренею..Немцы-сцыкота.., венгры-нет слов, да и лягушатники тоже хороши..
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06.06.2022 14:07 Ответить
организатору респект
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06.06.2022 13:26 Ответить
вони залишились живі!

а з оцінками та майбутнім життям розберуться краще за тебе, кретине !
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06.06.2022 14:08 Ответить
иди вместе с русским кораблем наталушка
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07.06.2022 09:44 Ответить
рило запри, свинота мокшанська.
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06.06.2022 14:28 Ответить
Да, это очень сильно. Когда уже запад созреет на поставки в Украину средних и дальних ракет, без дурацких запретов, а не ноет про ненанесение ударов по территории мордора. Генофонд нации надо спасать, хоть и вся инфраструктура разрушается, включая и эту школу. рашисты ведут тотальную войну, в ответ мы должны вести такую же. иначе не отобьемся.
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06.06.2022 14:07 Ответить
Сподіваюся що після війни наша влада зробить умови щоби в Україні було би вигідніше робити бізнес і працювати, інакше Зеленському це не пробачать
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06.06.2022 14:10 Ответить
Йому Вагнергейт з розмінуванням Чонгару і зливанням Півдня України пробачили.
Куди вже далі, хоча ще не вечір, дно завжди можна пробити.
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06.06.2022 14:23 Ответить
Це школа на Журавльовці, районі міста біля Журавльоского водосховища на захід від Південої Салтівки
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06.06.2022 14:21 Ответить
по поводу школы, это наши сначала ее расхерячили. пришлось (но так, восстановить наверняка еще можно было), когда десант кацапов ее занял (ул. Шевченко), а уже потом, позже, кацапы, в нее попали и она сгорела уже в хлам. Такая реальность
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06.06.2022 14:34 Ответить
Це вже неважливо ,хтос аме її роххерячив ,коли йшли бої в Харкові. Якби не кацапи,була школа і були б всі живі.
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06.06.2022 15:41 Ответить
По поводу школ, у росиянцев особая любовь к ним.
4дня назад росияне ракетными ударами уничтожили в Харькове 17школу
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06.06.2022 19:02 Ответить
Ребята роSSийским выродкам про этот выпускной будут всем рассказывать через поколения и сами не забудут!
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06.06.2022 14:57 Ответить
Аплодую випускному вальсу , вальсу крізь сльози...
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06.06.2022 21:54 Ответить
Спалити всю рашистську нечисть!
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07.06.2022 09:07 Ответить
 
 