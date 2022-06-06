Выпускники школы №134 в Харькове станцевали вальс на развалинах своей школы. ВИДЕО

10 выпускников школы №134 в Харькове станцевали вальс на развалинах своей школы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. Харків, в здание учебного заведения 27 февраля ворвались российские спецназовцы. Чтобы обезвредить оккупантов и сохранить жизнь харьковчан, произошло сражение: украинские защитники уничтожили в здании около 30 оккупантов.

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