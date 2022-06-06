Выпускники школы №134 в Харькове станцевали вальс на развалинах своей школы. ВИДЕО
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10 выпускников школы №134 в Харькове станцевали вальс на развалинах своей школы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. Харків, в здание учебного заведения 27 февраля ворвались российские спецназовцы. Чтобы обезвредить оккупантов и сохранить жизнь харьковчан, произошло сражение: украинские защитники уничтожили в здании около 30 оккупантов.
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рашапідараша, згинь нечиста!
Треба нашому поколінню добивати орків, щоб ці діти могли прожити щасливе життя...
Правда в тому, що, за статистикою, смертність хлопчиків - значно вища за смертність дівчат до приблизно 25-30 років. Хлопці більше пиячать, хлопці більше деруться, хлопці більше займаються небезпечними видами спорту та гинуть. І взагалі, організм дівчат більш витривалий, ніж у хлопців.
Так вже розпорядилася природа - роль хлопця - сунути/висунути - і можна утилізувати. А роль дівчини - виносити та викормити. Тому хлопцям слід було б берегтися. А що таке "берегтися", коли яйця почали рости, а сусідський пацан тобі пропонує пляшку пива та косяк?!?
бессоных ночей, пока сын не повзрослел, стал верующим человеком.
Но пришла другая напасть-инвалид 2 группы...А сколько парней по соседству,
умерли молодыми...😥Мы,женщины, живучие как кошки...Мужчины, дорогие,
берегите себя! 😧
а з оцінками та майбутнім життям розберуться краще за тебе, кретине !
Куди вже далі, хоча ще не вечір, дно завжди можна пробити.
4дня назад росияне ракетными ударами уничтожили в Харькове 17школу