"Украина? Снимай это!": рашист издевается над детьми в подмосковной электричке из-за цвета ранца. ВИДЕО

Неадекватный мужчина в России издевался над детьми, а другие просто снимали все и даже не пытались защитить детей.

Соответствующее видео появилось в соцсети Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пассажиру подмосковной электрички не понравился ранец мальчика. Все из-за цвета флага Украины. Затем это существо бросило ранец на грязный пол. Все это он сопровождал ненормативной лексикой.

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