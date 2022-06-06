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"Украина? Снимай это!": рашист издевается над детьми в подмосковной электричке из-за цвета ранца. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Неадекватный мужчина в России издевался над детьми, а другие просто снимали все и даже не пытались защитить детей.

Соответствующее видео появилось в соцсети Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пассажиру подмосковной электрички не понравился ранец мальчика. Все из-за цвета флага Украины. Затем это существо бросило ранец на грязный пол. Все это он сопровождал ненормативной лексикой.

Смотрите: Выпускники школы №134 в Харькове станцевали вальс на развалинах своей школы. ВИДЕО
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Топ комментарии
+96
Там вся страна кооллективное *****, стадо двинутых на всю голову.
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06.06.2022 13:36
+44
Для них ми найстрашніші вороги? Що? Україна хоч колись напала на росію? Ти нічого не поплутав?
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06.06.2022 13:44
+31
Ще одне підтвердження того, що кацапи, то не люди, а сцикливе імпотенте лайно, ладне воювати з дітьми та фільмувати.
Фу. Ця опущена мерзота викликає неймовірну огиду.
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06.06.2022 13:39
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Там вся страна кооллективное *****, стадо двинутых на всю голову.
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06.06.2022 13:36 Ответить
не захищаю рашистів, а якщо ти в електропоїзді побачив дитину з ранцем в кольорах срср чи триколором, чи імперським флагом РІ, ти б нічого не зробив (зрозуміло що не треба матами крити).
для них наш прапор - прапор найстрашніших ворогів, чому вони повинні не помічати ці кольори?
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06.06.2022 13:41 Ответить
Для них ми найстрашніші вороги? Що? Україна хоч колись напала на росію? Ти нічого не поплутав?
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06.06.2022 13:44 Ответить
Ну от ти дійсно дивний.. де мені зустрічаєшся..
Твоя ця "об'єктивність" необ'єктивна..
І нема,що порівнювати поки нема що порівнювати. Так биків і в нас вистачає.. еле поки не було подібного преценденту то не треба рівняти нас на них!
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06.06.2022 13:46 Ответить
Про що ви говорите ? Не важно які і чиї кольори , але як може оте бидло тероризувати дітей. Він когосьтам обзиває. Я стараюсь не вживати таких слів , але тут вибачте - це кінчений сикливий підараст. Тільке така мразь воює з дітьми .
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07.06.2022 06:54 Ответить
думаю, ви перебільшуєте.
Кольори і прапор як державний символ це дещо різні речі.
Наприклад, прапор Швеції має ті ж кольори, що і наш, а прапори Словакії та Нідерландів кольорами схожі з расєйськім прапором.
Побачивши жінку в платті з червоним, блакитним та білим кольорами, варто заставити її зняти плаття?
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06.06.2022 13:49 Ответить
«Павлуха паровоз тебе в ухо», ти дійсно вважаєш що якщо в дитини буде червоний ранец, то його в Україні хтось заставлять його зняти? Тоді ти йолоп.
Кольори там не українського прапора, а якісь ******* кислотні кольори. Вони дуже віддалено нагадують український прапор. Просто кацапський жлоб причепився до дітей, на кшалт «закурить не найдеться?», звичайна кацапська гопота. Виправдовувати таких це рідкісна дурня
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06.06.2022 13:52 Ответить
У кольорах чи під прапор?
Якщо це буде просто червоний, або поєднання кольорів ніхто навіть не відреагує, якщо стилізовано під прапор РФ чи СРСР із серпом та молотом то пошкодують і скажуть, які ж у нього кончені батьки...
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06.06.2022 14:06 Ответить
Тут ще варто згадати, що комуняцька символіка в нас законом заборонена. В кацапні хіба заборонено прапор України?
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06.06.2022 14:35 Ответить
Так, може, ще з веселки два ворожих кольори видалять? Пишеш останнім часом хєрню.
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06.06.2022 14:30 Ответить
ВМЕСТО АНЕКДОТА--ХУЙЛО ИЗДАЛ УКАЗ А ******* И СОВЬЕТ МИНЬЕТ ********** ПРИНЯЛИ ЗАКОН---
ОБЯЗЫВАЮЩИЙ ОТНЫНЕ НАД *********** ЗАКРАШИВАТЬ ГОЛУБОЕ НЕБО В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ.... А СОЛНЦЕ В ЗЕЛЕНЫЙ... такая же судьба постигла моря озера речки цветы овощи фрукту автомобили дома скамейки строения поезда и все что окрашено в том числе и одежда... включая трусы.. ЕВБАННАЯ **********!!!! ************* МОРДОР!!!! ну да у них сиски силиконовыее бабегазх в цвет флага ********** аквафрешка или хакки...скоро мозг внутри и печенку будут окрашивать в флаг аквафрешки.. и гимно будет только трех-цветным.. или на крайняк цвета хакки...
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06.06.2022 13:43 Ответить
дитяча память дуже чіпка.
цей хлопчина виросте і зробить вірні висновки із цього знущання....
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06.06.2022 14:15 Ответить
Бугаю дуже пощастило, що батька того хлопчика не було поряд...
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06.06.2022 14:42 Ответить
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06.06.2022 15:11 Ответить
Щоб та падлюка рашистська здохла! Які кончені тварюки!
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06.06.2022 13:37 Ответить
ot bljin degenerat...byv bi tatu rjadom - ja by posmotrel kak eto ************ bykuet togda....
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06.06.2022 13:37 Ответить
У мене питання - чи маємо ми право очистити окуповані московією землі, від рашизма
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06.06.2022 13:38 Ответить
право ми маємо, а от ресурсів та людей, щоб вичистити ці авгієві стайні, у нас точно не вистачить.
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06.06.2022 13:42 Ответить
Людей вистачає. Ресурси повільно але надають союзники. Перекажи д'Єрмаку чи хто там куратор у тебе, що ваші вкиди "ми не потягнемо, ми не зможемо" не працюють.... Україна Переможе й буде бити рашисстов до ПОВНОГО звільнення усієї теріторії України.
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06.06.2022 13:51 Ответить
А ти приїзжай та сам перекажи. Чи самому ссикотно повертатись в Україну, а життів українців тобі геть не шкода - бо ж ти сам не плануєш бути серед цих людей, хто загине.
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06.06.2022 13:57 Ответить
Як на мене, то все дуже просто, друже: після Перемоги міняємо 25 статтю Конституції та вводимо пашпорти негромадян. Все. Ось такі гарненькі-червоненькі...

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06.06.2022 14:48 Ответить
Вот он классический руский херой, до беззащитного, до ребенка прикопаться
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06.06.2022 13:38 Ответить
Ще одне підтвердження того, що кацапи, то не люди, а сцикливе імпотенте лайно, ладне воювати з дітьми та фільмувати.
Фу. Ця опущена мерзота викликає неймовірну огиду.
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06.06.2022 13:39 Ответить
...а потім отаке плазує, слинячи вам талани: "дядінька, нє убівааайтє..!"
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06.06.2022 14:08 Ответить
"***********!"(с)
Це звучало зі сцени Євробачення, а ви кажете електричка...
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06.06.2022 13:39 Ответить
Конченая нация!
Тотальное моральное уродство!

Только полная денацификация населения рашки спасет мир от распространения этой чумы!

Жаль, что немцы, французы и всякие венгры это не понимают...
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06.06.2022 13:40 Ответить
Это надо показывать западному обывателю.., который считает русских хорошими.
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06.06.2022 13:40 Ответить
*нє всьо так однозначно, це одиничний випадок, ну буває* (с) путінферштеєри і консерви
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06.06.2022 13:42 Ответить
І жодна скотиняка не заступилася за дитину? Цеж майбутне цього орка. Там є взагалі люди чи тільки істоти?
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06.06.2022 13:41 Ответить
никто ничего не заметил, кроме этого ублюдка.
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06.06.2022 15:11 Ответить
Я конечно электричкой уже лет 30 не ездил, но у нас в общественном транспорте , петуха пристающего к детям отгупали бы по полной программе.
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06.06.2022 13:45 Ответить
Московия - недострана долбо...бов-сцыкунов, героев только против явно слабших.. на чеченцев-дагестанцев у этого тела не поднялась бы пипирка снять что-либо с них.. "чечня круто"(с)..
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06.06.2022 13:47 Ответить
Как говаривал один поц, зритель с концерта кобздона, ".....Это расия!"(с) Тут даже нечего комментировать...
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06.06.2022 13:49 Ответить
Надо разделять хло и хрюске народец. Не надо всех под одну гребенку. Хрюске в большинстве против войны, это все хло, бла-бла.
Это видео отличный пример селекции, почему в свинарнике никогда не будет других хрюске. Любой намек на инакомыслие там вытравливается с пеленок.
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06.06.2022 13:51 Ответить
Большинство взрослого населения руссии надо денацифицировать в любой способ - смерть, кастрация, что угодно... лишь тогда будет мир на планете
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06.06.2022 13:55 Ответить
А як принижують на українській окупованій території не зняли ролік?
Якщо виключити всю пропаганду,то стане видно що Херсонщина в руках кацапів-надовго.То зброї нема,то "неактуально,бо бої за Донбас в приорітеті",то скаже хтось що "Хєрсон не має стратегічного значення" (це все цитати).
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06.06.2022 13:56 Ответить
Чергова кацапська бидло-свиня...
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06.06.2022 13:58 Ответить
У 2014 році з'ясувалося, що вони нам не брати, а у 2022 виявилося, що вони навіть не люди.
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06.06.2022 14:00 Ответить
Сумасшедшая страна, сумашедшее население проживающее на этой территории!
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06.06.2022 14:01 Ответить
уривок з п'єси...

дійова особа 1:
"- Ні щоб надихнутись новими можливостями. Будувати нашу Неньку. А ви? Усе зійшло нанівець?";

дійова особа 2:
"- в 91-му ми ще намагались продовжити якусь громадську активність - возили книжки для формування фондів Бібліотеки української літератури в москві - БУЛ. Але потім відбулось те, що відбулось- розгром БУЛ рашистами. Гітлерівці у фашистській Німеччині, коли прийшли до влади, то спалювали книжки, а рашисти то діяли тихонько, без піару, просто вивезли українські книжки у вогкі підвали запасників та навіть як макулатуру на смітники.";

дійова особа 1:
"- Ну, тоді і не думали про Україну і її відродження. Побільше грошей хотілось сколотити. А вас я розумію, як лицемірів і ледацюг, що сподівались на те, як вас всі на руках будуть носити лише за ваші "медальки". Сміхота!";

дійова особа 2 (не слухає співрозмовника):
"- Тоді багато говорили про свободу. А насправді у раші прийшли до однієї свободи: творити злодіяння щодо українців і України.";

дійова особа 1:
"- Ти спригуєш з теми? Чи міняєш її, бо гостре питання?";

дійова особа 2 (продовжує про своє):
"- Якби вдалось хоча б залишки БУЛ вивезти в Україну, врятувати від смердячої звалки. Ці книжки поки що лежать у підвалі якоїсь комунальної установи в москві. Якби ж це можна було зробити. (пауза)
Не хочеться залишати рашистам своє, рідне на поталу. Як Тарас Бульба свою люльку не схотів ворогам залишати."...
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06.06.2022 14:01 Ответить
Як же вони нас ненавидять і в той же час бояться.
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06.06.2022 14:03 Ответить
шкода у веселці кольори прапору не поруч,
а то і веселку визнали б антирашиською і заборонили)
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06.06.2022 14:05 Ответить
Ах ти ж ****, я тебе сам розірву падлюка і горло вигризу падло!
Дітки, вибачте нас що взагалі так сталося, але ВИ будете вдома і УКРАЇНА ВАС ЛЮБИТЬ та ніколи не покине!
Без ВАС ДІТИ НЕМАЄ СЕНСУ ЖИТИ!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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06.06.2022 14:06 Ответить
Адіннарот, трісця їх матері, абнять і прастіть пасєрєдінє...
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06.06.2022 14:09 Ответить
А чего этот "боец" невидимого фронта ещё в контрактники не записался? Из него получилось бы пару десятков кило удобрений. Или с пацанвой воевать безопаснее, ответки не будет? "Рыцарь без страха и упрёка", пля...
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06.06.2022 14:18 Ответить
Мерещится, значит боятся. СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.06.2022 14:25 Ответить
Что, ссымся? Это, не беда, ты ещё и сраться начнешь.
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06.06.2022 14:48 Ответить
уйобок як і все ординське збіговисько
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06.06.2022 14:51 Ответить
Зачем нужны эти конченные на этой планете?🤔
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06.06.2022 14:55 Ответить
Смотри какое пузо отрастило роSSийское ЧМО, которое после оплеух по своей тупой роже в этом же тамбуре радостно визжало "ЧЕЧНЯ КРУТО"!
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06.06.2022 14:55 Ответить
Не здивуюсь якщо кацапи вилучать з продажу олівці та фарби жовтого та блакитного кольорів. Навіть не уявляю що має відчувати скрєпний кацап вийшовши на пшеничне поле під блакитним небом... Це ж жах!
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06.06.2022 15:12 Ответить
от так ***** шо аж невдобно. треба було взагалі викинути тих лічінок кацапських з потяга.
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06.06.2022 15:14 Ответить
ну тогда везде убирают синий и желтый цвет. в школе пуст запрещают рисовать голубое небо и цветы подсолнушки. интересно ромашка какого цвета будет у них.
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06.06.2022 15:16 Ответить
Вбив, би, суку, за дітей... Гандон. Чисте, щире, не винне, а воно пхає свої пазуряки... ********* нація... Немає там нормальних... Кастрати немочні...
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06.06.2022 15:38 Ответить
мудозвон. ти скажи це його татові в лице!

утьірок
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06.06.2022 16:27 Ответить
Эй расеянцы, ваши враги совершенно в другой стороне от Украины. Скоро вы все поймете...
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06.06.2022 17:16 Ответить
безмозглый орок
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07.06.2022 00:56 Ответить
ну шо мишебратья?зачьтовинасненавидити...вони своїх дітей готові прибити лише за наші кольори....як же там прАстиерАсиянє...невиноватиє...тьху...
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08.06.2022 18:30 Ответить
 
 