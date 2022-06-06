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"Это безбожие! Вы ответите за каждую свежую могилку перед Господом Богом!", - митрополит УПЦ МП Лонгин публично осудил главу РПЦ Кирилла. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Настоятель Банченского монастыря УПЦ МП (Черновицкая область) митрополит Лонгин (Михаил Жар) на одной из проповедей публично осудил главу РПЦ Кирилла Гундяева за благословение войны России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Благодарим за ваше благословение. За то, что погибают люди и проливается кровь. За то, что вы бомбите наши храмы и монастыри. За то, что вы убиваете наших монахов и священников. Благодарим, ваше святейшество, с большим вашим благословением на кровопролитие. Это безбожие. Нам очень больно, братья и сестры. Когда мы готовы стать на колени и просить всех кругом остановить, а не благословлять на войну. Кто-то будет отвечать за кровь пролитую, за материнские слезы, за детей, ставших сиротами. Вы будете отвечать. Те, кто благословляет войну, кровопролитие, поймете верно: вы ответите перед Богом, не перед людьми. За каждую материнскую слезинку, за каждую свежую могилу. Вы ответите перед Господом Богом, это так не прощается. Вы ранили весь православный мир Украины. Вы ранили нас, вы причинили нам большую боль. Не ищите себя оправдания", - заявил Лонгин.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+32
Так шо ж він не переходить до України, як такий правильний?
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06.06.2022 13:55
+18
це нічого не змінить. сралінські сектанти повинні піти або здохнути
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06.06.2022 13:56
+17
ну так, обісрався. Бо за те, що МП творить, можуть і хату попу в Чернівецькій області спалити
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06.06.2022 13:54
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zhaba s gadukai scepilis v spektakle protivostojanija
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06.06.2022 13:51 Ответить
ну так, обісрався. Бо за те, що МП творить, можуть і хату попу в Чернівецькій області спалити
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06.06.2022 13:54 Ответить
Не спалять, його дуже поважають, та й в нього не хата, а монастир + притулок для дітей сиріт. Дуже дружив з Яником і Бойко свого часу. Взагалі то для нього це прорив, напевне найвливовішій піп московського патріархату в Чернівецькій області.
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06.06.2022 14:08 Ответить
та як він з яником дружив, а з бойко і досі дружить, то значить він не покаявся, а це все тільки театр.
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08.06.2022 00:30 Ответить
Так шо ж він не переходить до України, як такий правильний?
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06.06.2022 13:55 Ответить
Так харчєваЦЦА у гундяя ж було смачніше...
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06.06.2022 14:16 Ответить
так гундяй плохой а остальные то хорошие
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06.06.2022 14:32 Ответить
це нічого не змінить. сралінські сектанти повинні піти або здохнути
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06.06.2022 13:56 Ответить
Если не ошибаюсь это он у себя в Банченах детский дом на 2000 детей построил и 400 усыновил (https://amp.segodnya.ua/regions/Batyushka-iz-CHernovickoy-oblasti-usynovil-400-detey-i-stroit-domiki-dlya-vnukov-454987.html) из которых многие с ВИЧ, ДЦ
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06.06.2022 13:57 Ответить
Так, це в нього.
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06.06.2022 14:10 Ответить
Ця православна **** за рахунок бюджету понабудовував всяку хрінь, а дітей збирав по всій Україні, щоб паразитувати на допомозі від держави, особливо на хворих. Яник туди їздив до нього як "смотрящого", в депутати можна балотуватися тільки за його "благословіння". Діти здорові там горбатять на фермах, полях, майстернях. Там виростають, женяться, але монастиря більше не залишають, бо соціально неадаптовані. На Буковині продають їх молокопродукти але не в супермаркетах, бо хрін знає з чого роблять. Діти там в ізоляції від інформації (про майдан не знали, думали що далі Яник президент), соціальні служби потрапити туди не можуть. Коли питали, то він навіть не міг відповісти скільки там дітей, чи 1350 чи 150, орієнтовно десь біля 200.
В часи регіоналів вихвалявся, що може дзвонити Януковичу. Яник коли прїжджав на Буковину завжли їхав до цього покидька.
Бреше ця **** заради виживання!
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06.06.2022 14:22 Ответить
У тебя есть факты про бюджетные кошты потраченные на этот монастырь?Ты знаешь как этот монастырь строился?Ты падла,сам помог хоть одному больному ребенку в своей жизни?Ты скотиняка в курсе,что туда может зайти любой желающий,а не только соц.службы,зачем врешь и вводишь людей в заблуждение?Вот такие тролли скоты и стравливают людей.
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06.06.2022 17:16 Ответить
400 дітей всиновити, піклуватися і любити - це різні речі. Він їх всиновив, монахи про них не відомо як піклуються піклуються, а любить він тільки гроші, які отримує за дітей.
Виділяти на добу на кожну дитину гіпотетично по 1-2 хв (більше на інше фізично не вистачить) і вважати "батьком року" - це відверта ху*ня! Спроектуйте на себе, чи можна бути в такому випадку гарним батьком , відповідь очевидно, що НІ)
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06.06.2022 15:05 Ответить
то він вже готує 2400 проросійські налаштованих. Як він їх виховує, дітей же не тільки годувати їх же й виховувати треба. Хороший поп, нема де правди діти.
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08.06.2022 00:32 Ответить
М-дя. Когда люди научатся жить без бога, вождя, диктатора, партии ... хотел сказать - без начальника ЖЭКа, не получилось. Буду думать дальше
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06.06.2022 13:58 Ответить
без бога многим жить тяжело - без разницы именно какого
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06.06.2022 14:32 Ответить
Пусть поищут бога в себе. И они офигеют. А то попривыкали.
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06.06.2022 14:56 Ответить
без Бога жить не возможно. жизнь єто и есть Бог.
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06.06.2022 15:13 Ответить
Не маю мінусів
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06.06.2022 16:13 Ответить
Когда люди научатся жить без бога, вождя, диктатора, партии ... хотел сказать - без начальника ЖЭКа...
***********
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06.06.2022 19:35 Ответить
Без Бога жити не можна, ну тобто можна, але так як кацапи "живуть". А от на рахунок вождя, і так далі, ми соціальні істоти, мусимо мати організацію, а організацію завжди має хтось очолити.
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08.06.2022 00:34 Ответить
на 101 день прозрів.. а раніше що? бухав?
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06.06.2022 13:59 Ответить
Нi не бухав. Вiн дивився хто в вiйнi переможе. А я к побачив що у ***** нiчого не виходить то вiдразу i прозрiв.
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06.06.2022 15:17 Ответить
А католикам мадярам Гундяєв подобається... Совпаденіє?
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06.06.2022 14:00 Ответить
Если этот руский мудак Кирил, так делает, значит точно знает что Бога никакого нет.
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06.06.2022 14:00 Ответить
ось тільки не треба із гундяя робити всезнайку. Він малограмотне чмо у прислужниках іншого малограмотного чмо пуйла.
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06.06.2022 14:04 Ответить
а що мудак, як пан говорить, може знати про Бога?
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08.06.2022 00:35 Ответить
зверніть увагу: сєй лонгін не плакав через загибель багатьох українців аж поки кацапи не забили монахів чи прихожан рпц на луганщині. Так лонгін, це - "бєзбожіє". І ти - один із тих безбожників ще як мінімум з 2014 року.
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06.06.2022 14:02 Ответить
Ідіть нафуй, "святоші" всіх сповідань і конфесій!

Ніхто в історії так багато людей не вбивв, як релігія.

Навіть, коли вона, начебто, непричетна - в мізки насіяна заздалегідь і щоразу народжується у вигляді:

"gott mit uns"... "мы русские - с нами бог"... и т.д...
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06.06.2022 14:07 Ответить
Насправді так, релігійні адепти секти "атеїстів" найбільше з усіх повбивали людей... (Ссср, китай, камбоджа в часи пол пота)...
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06.06.2022 14:55 Ответить
)))

Тобто сотні організацій світу, що топлять кожна - за свого "бога" і свою версію "створення світу" - то поважні авторитетні організації, що існували споконвіків, і лише ті, хто не хоче вірити ні в одну з казок - "секта"?

)) Проблемки з логікою не вбачаєте, шановний?
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06.06.2022 19:37 Ответить
а най пан не ображається , атеїсти між іншим свою версію "створення Світу" і свою версію Світового устрою мають, і казки є (свєтлоє будущєє) , так ще й "всегда готови" прийти і вбивати інших заради цих казок, морити голодом.
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08.06.2022 00:44 Ответить
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06.06.2022 19:38 Ответить
Ідіть нафуй, "святоші" РПЦ ФСБ

Ніхто в історії так багато людей не вбив як РПЦ ФСБ
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06.06.2022 14:10 Ответить
Обыкновенный коньюктурщик. Не более .
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06.06.2022 14:16 Ответить
шоу для овец
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06.06.2022 14:18 Ответить
Піп московіцкий лапті нові вбув.
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06.06.2022 14:20 Ответить
Силно не ожидал , до москалей, начало , что то доходить , Невзоров , тоже воевал в Чечне , и Прибалтов обещал, покрошить , а сейчас , вроде стал нормальным ,дошло ,что ,что то не так .....
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06.06.2022 14:27 Ответить
Цікаве про цю суку)

Архієпископ Банченський, вікарій Чернівецької єпархії УПЦ (МП), владика Лонгін (отець Михайло Жар) назвав народних депутатів України, які підтримали звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію, «безбожниками і служителями сатани».

«Наша Верховна Рада - безбожна Рада, служителі сатани - ті, які голосували про створення своєї церкви, церкви антихриста, і церкви диявола. Ми живемо в церкві Божій. І ніхто не має права мені говорити, як я повинен молитися, якою мовою, тому що сам Господь править церквою. Слов'янська мова - це наша православна мова. Кирило і Мефодій - святі нашої церкви православної. Це не люди створювали, і не Верховна Рада, а святі божі люди», - заявив архієпископ.

Своє звернення представник УПЦ (МП) виголосив російською мовою перед вірними у храмі (на відео з 9:30).
https://zaxid.net/***********************************************************************************
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06.06.2022 14:28 Ответить
Архієпископ Лонгін відомий, як гарячий прихильник екс-президента України Віктора Януковича, за якого в 2004 р агітував у церкві, зазначаючи в своїх проповідях, що після перемоги Віктора Ющенка в Україні може "початися війна".

Пізніше він покаявся перед новою владою і Віктором Ющенком за свої слова через ЗМІ.

У 2005 р о. Михайло Жар (він же ієромонах Лонгін) виявився у центрі конфлікту, після того як самовільно викопав тіло свого брата на сільському кладовищі і перепоховав на території свого монастиря. Дружина і діти покійного домагалися в міліції і прокуратурі повернути тіло на місце.
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/150850-vladyka-z-bukovyny-nazvav-sluzhytelyamy-satany-nardepiv-yaki-golosuvaly-za-zvernennya-do-varfolomiya.html
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06.06.2022 14:47 Ответить
Війну зупиняють не на колінах, с..ка москвославна.
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06.06.2022 14:37 Ответить
Це не Герой, а пристосуванець! Він ще вчора чоботи Гундяю лизав !
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06.06.2022 14:39 Ответить
парус носа по вітру, ага...
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06.06.2022 14:40 Ответить
проти гундяя висказатись, сміливості вистачило.... перейти в ПЦУ забракло.... і що дальші? видно попик недурний, має якісь особисті плани...
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06.06.2022 14:41 Ответить
Та не потрібні в ПЦУ такі хамелеони. Краще менше, та чесніше.
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07.06.2022 12:06 Ответить
Повлу в Лаврі пох. Суан набудував і живе як султан.
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06.06.2022 14:46 Ответить
картина маслом

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06.06.2022 14:54 Ответить
вьі не знаете , какая это конченная мразь. уверен, что у него там уже пару сотен вооруженньіх коллаборантов прячутся и ждут рашистов
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06.06.2022 15:14 Ответить
Чернівецька область то заповідник УПЦ МП в Україні. То фрази для відволікання уваги. Завтра і він і та тупа покірна паства будуть молитися за здравіе "гаспадіна нашега кірілла і славное русское воінство"
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06.06.2022 15:21 Ответить
на жаль, не тільки Чернівецька, а й Хмельницька, Вінницька, Житомирська....
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06.06.2022 15:33 Ответить
Ліда, Ліда! Лонгин патрійот! Як кажуть рашисти: умєрєть, нє встать!
Може скоро ще й по-укрАінскі Лонгин почне прапавєдовать? І перейде в ПЦУ!?
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06.06.2022 15:30 Ответить
Взагалі то він проповідує румунською і російською.
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06.06.2022 16:06 Ответить
Для того що б залишити свій вплив в Чернівецькій області ці московські попи можуть вдіяти самі несподівані речі. Спочатку запитав благословення у Гундяя на публічний вислів, потім опублікував. Це спецоперація по проникненню в тіло України і в голови українців. Це такий самий фінт як і з редакторкою московського телебачення яка вибігла на 20 секунд з антивоєнним плакатом, а зараз вже начебто посол миру вояжирує по світові включно з Україною. Не вірте цим покидькам.
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06.06.2022 15:46 Ответить
100%
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07.06.2022 12:07 Ответить
Так не хоче МП втрачати вплив і корито, що московські попи звиваються, як вужі на сковорідці.
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06.06.2022 15:47 Ответить
Немає віри юдам. Він прокривається словами, щоб зберегти свою владу над прихожанами церкви та вливати їм дальше в голову пропаганду кацапську. Мене дивує, що люди наші такі тупі, що до тепер ходять до кацапських церков.
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06.06.2022 16:00 Ответить
Бла-бла-бла. Я нє такая, я жду трамвая...
Попи московсьві не можуть не знати, що таке гундяївська секта й її українська філія, і якщо він досі там, то до дупи всі ці його балачки.
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06.06.2022 16:51 Ответить
Этот поп масковскага сатаната должен был сказать короче и понятнее - "если бьёте, значит любите!"
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06.06.2022 20:37 Ответить
Що йому до могилок, коли вони (упц мп) навіть відспівувати наших воїнів відмовлялись
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07.06.2022 09:35 Ответить
Його би слова та Богу в вуха
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07.06.2022 22:43 Ответить
 
 