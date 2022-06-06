"У этого будильник х#ярит! У него полголовы нет - он уже не проснется", - победный ближний бой бойцов ССО "Азов". ВИДЕО

Бойцы ССО "Азов" провели успешный ближний бой с оккупантами на одном из участков фронта в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины заняли позиции врага и уничтожили несколько оккупантов. У одного из убитых захватчиков сработал будильник на телефоне.

"На видео ближний бой с захватчиками в Запорожской области. Бойцы ССО АЗОВ приблизились к враждебным позициям и открыли огонь по российским мишеням. В итоге украинские воины вытеснили россиян с занятых позиций, а часть оккупантов навсегда осталась удобрением в украинской земле", - пишут бойцы в комментарии к видео.

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