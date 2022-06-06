"У этого будильник х#ярит! У него полголовы нет - он уже не проснется", - победный ближний бой бойцов ССО "Азов". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Бойцы ССО "Азов" провели успешный ближний бой с оккупантами на одном из участков фронта в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины заняли позиции врага и уничтожили несколько оккупантов. У одного из убитых захватчиков сработал будильник на телефоне.
"На видео ближний бой с захватчиками в Запорожской области. Бойцы ССО АЗОВ приблизились к враждебным позициям и открыли огонь по российским мишеням. В итоге украинские воины вытеснили россиян с занятых позиций, а часть оккупантов навсегда осталась удобрением в украинской земле", - пишут бойцы в комментарии к видео.
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+78 Olga Mansika
показать весь комментарий06.06.2022 14:32
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+44 Влас Ракита
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Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Больница АЦКБ сильно горит 🔥 ) Орки знову з Макіївки гасять для картинки https://t.me/voynareal/24410
Хай ангели бережуть ваші життя,Азовці!