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армия РФ (15394) война (46939) уничтожение (3858) Азов (697)

"У этого будильник х#ярит! У него полголовы нет - он уже не проснется", - победный ближний бой бойцов ССО "Азов". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы ССО "Азов" провели успешный ближний бой с оккупантами на одном из участков фронта в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины заняли позиции врага и уничтожили несколько оккупантов. У одного из убитых захватчиков сработал будильник на телефоне.

"На видео ближний бой с захватчиками в Запорожской области. Бойцы ССО АЗОВ приблизились к враждебным позициям и открыли огонь по российским мишеням. В итоге украинские воины вытеснили россиян с занятых позиций, а часть оккупантов навсегда осталась удобрением в украинской земле", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: "Украина? Снимай это!": рашист издевается над детьми в подмосковной электричке из-за цвета ранца. ВИДЕО
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Топ комментарии
+78
"Де башка,дебіл?".Та її від народження у кацапа не було.При наявності башки,не поперся б в Україну
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06.06.2022 14:32
+66
ССО Азов-респект...
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06.06.2022 14:29
+44
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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06.06.2022 14:32
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ССО Азов-респект...
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06.06.2022 14:29 Ответить
красавы !
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06.06.2022 15:34 Ответить
"Де башка,дебіл?".Та її від народження у кацапа не було.При наявності башки,не поперся б в Україну
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06.06.2022 14:32 Ответить
Взагалі у кацапні навіть якщо і присутня башка,то в ній все одно порожньо.
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06.06.2022 14:35 Ответить
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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06.06.2022 14:32 Ответить
Я в "Сталкері"?
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06.06.2022 14:34 Ответить
Какие заботливые. Убаюкали русского.
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06.06.2022 14:35 Ответить
Героям Слава!
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06.06.2022 14:35 Ответить
Слава Україні! Героям Слава! Хай вас Бог береже!
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06.06.2022 14:35 Ответить
пора вставать... голова встала і пішла.... й про ноги забула.
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06.06.2022 14:37 Ответить
Была бы башка в Украину рашист не полез бы
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06.06.2022 14:39 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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06.06.2022 14:41 Ответить
почему везде пишут ССО Азов? он не входит в ССО. это подразделение нацгвардии.
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06.06.2022 14:42 Ответить
Є ССО Азов. Ось їх шеврон.
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06.06.2022 15:22 Ответить
вообще ССО - это силы специальных операций. один из видов войск ЗСУ. Азов туда не входит. что тогда такое ССО у Азова? просто интересно.
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06.06.2022 15:26 Ответить
Сили спецоперацій Азова. Там же все написано.
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06.06.2022 18:34 Ответить
ССО "Азов" - це ЗСУ. ОЗСП "Азов" - це Нацгвардія
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07.06.2022 00:20 Ответить
ми всі АЗОВ
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07.06.2022 05:48 Ответить
Пишут о сильном обстреле Донецка. Под огнём Калининский и Ленинский районы.

Больница АЦКБ сильно горит 🔥 ) Орки знову з Макіївки гасять для картинки https://t.me/voynareal/24410
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06.06.2022 14:44 Ответить
та и...нехай !!! по-больше таких красивых картинок на говносми - меньше работы нашим красивым ВСУ
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06.06.2022 14:51 Ответить
Напевно дири хочуть примусово жінок мобілізувати «в останній бій» бо чоловіків вже НЕТ) тому і лякають
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06.06.2022 15:02 Ответить
Цікаво на те подивитися.Дирчанки "мобілізаторам" покажуть "кузькіну мать". Оні ж нє за ета на "референдум" бєгалі.Буде картина маслом "Останній день ДиНиРи"
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06.06.2022 15:12 Ответить
да похрен, пусть горит
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06.06.2022 15:37 Ответить
да чорти їх разбере.. мабудь Калінівські проти Ленінських
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06.06.2022 19:10 Ответить
Зараз вийде Коношенков і скаже: "Потєрь нєт"
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06.06.2022 14:48 Ответить
Азов-назавжди! Азов-легенда і нові покоління!
Хай ангели бережуть ваші життя,Азовці!
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06.06.2022 14:49 Ответить
Классный будильник, качественный. Такой же, как и мертвый кацап, только немного лучше
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06.06.2022 14:54 Ответить
проспал москаль. вже спить назажди
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06.06.2022 15:04 Ответить
Приємно бачити глушаки на наших автоматах
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06.06.2022 15:21 Ответить
Голівуд відпочиває...
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06.06.2022 15:33 Ответить
Жило куета в крысиной норе постреливало, а в это время ***** качается на гамаке припевая кофе. Просто пи*дец лошье....
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06.06.2022 15:36 Ответить
И зачем вы падлы ублюдочные пришли на нашу землю ? У вашего карлика шизонутого крыша поехала , а вы подыхаете как шакалы
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06.06.2022 15:44 Ответить
Орки какие-то безголовые...
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06.06.2022 15:52 Ответить
я так в сталкера шпилю на кампе..опять 0.3 мпх качество..радоваться убийству двже врага не нормально..он врядли психолога проходил..
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06.06.2022 15:52 Ответить
І це ти тільки для того зареєструвався вчора, щоб цю ***** висрати?
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06.06.2022 16:07 Ответить
сам дурак можно заходить с разных аккаунтов гугол фб..если не знал ватник то сала тебе не дадим..
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06.06.2022 16:11 Ответить
в норм качестве от зп-шной тележки https://t.me/eto_zp/16724
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06.06.2022 16:09 Ответить
Героям слава!!!
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06.06.2022 16:34 Ответить
Смерть кацапам!
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06.06.2022 16:43 Ответить
а контрольний в другу половину голови ? бо кацап з половиною може запросто бігати )
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06.06.2022 17:46 Ответить
Проспав чувак. Буває. Ну тепер в пеклі відпочине.
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07.06.2022 09:33 Ответить
 
 