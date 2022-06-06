"Освобожденная" от домов и жителей территория", - уничтоженое оккупантами Рубежное. ВИДЕО

Оккупированный с 12 мая 2022 года город Рубежное на Луганщине полностью разрушен и теперь безлюден.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео, снятое на улицах оккупированного города

"Рубежное. "Освобожденная" от домов и жителей территория", – пишут авторы публикации.

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