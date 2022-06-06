"Освобожденная" от домов и жителей территория", - уничтоженое оккупантами Рубежное. ВИДЕО
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Оккупированный с 12 мая 2022 года город Рубежное на Луганщине полностью разрушен и теперь безлюден.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео, снятое на улицах оккупированного города
"Рубежное. "Освобожденная" от домов и жителей территория", – пишут авторы публикации.
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показать весь комментарий06.06.2022 15:51
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показать весь комментарий06.06.2022 15:53
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Об этом в эфире телемарафона сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
"Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, которые могут попадать в результате эпидемии, и слово "холера" звучит внутри города, внутри оккупационных властей и их кураторов", - сказал он.
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