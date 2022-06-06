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Лавров (2207) МИД РФ (1629) Россия (91316) Сербия (350)

Лавров о невозможности посетить Сербию: "Произошло, конечно, немыслимое". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возмущен, что не может посетить Сербию, ведь Черногория, Болгария и Северная Македония не пропустили в свое воздушное пространство его самолет.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, он сказал журналистам.

"Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии, по крайней мере, на данный момент, на российском направлении", - заявил Лавров.

По словам главы МИД РФ, страны Запада якобы сами растоптали ранее декларируемый принцип свободы выбора партнеров.

"Сербия, с точки зрения Запада, не должна иметь никакого выбора, никакой свободы выбора партнеров", - сказал он.

Читайте: Лавров не смог полететь в Сербию, потому что соседние страны не пропустили его самолет

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не смог посетить Сербию, потому что Болгария, Черногория и Северная Македония не пустили его самолет в свое воздушное пространство.
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Топ комментарии
+88
Нах пшел.
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06.06.2022 15:56
+68
Погоди, старая лошадь, придёт время и тебя встретят у трапа с наручниками. И отвезут тебя в казенный дом. В кандалах.
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06.06.2022 15:56
+51
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06.06.2022 15:57
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"Немыслимый, тупой, дохлый" - это любимый вестерн каждого рашиста
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06.06.2022 19:33 Ответить
а кто запрещал через Луну добираться?....южный полюс есть на худой конец
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06.06.2022 19:43 Ответить
Міг би на мітлі.
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06.06.2022 19:44 Ответить
Нехай згадає долю Ріббентропа ,міністрів теж вішають.
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06.06.2022 20:47 Ответить
Коню по губам поводили знатно)))
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06.06.2022 20:47 Ответить
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06.06.2022 21:36 Ответить
Какой на хрен самолёт, ноги на плечи и айда. Нет, ну вот действительно, морда у него, ну прям как у лошары, без бэ.
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06.06.2022 22:14 Ответить
и при этом ЕС хочет принять сербию, а не нас... мы точно идем туда, куда нужно??
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06.06.2022 22:20 Ответить
та какие проблемы - запряг свою родню в повозку и мчи куда хочешь
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06.06.2022 22:30 Ответить
******** Гебельс придурюється, що він не знає, що його чекає. Прийшла пора сидіти йому дома та мовчати. В один день все зміниться, але буде вже піздно.

Але його до Гааги не довезуть, багато знає.
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06.06.2022 22:30 Ответить
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06.06.2022 23:51 Ответить
Немыслимое произошло ещё в 2014 году в Крыму
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07.06.2022 00:40 Ответить
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07.06.2022 11:13 Ответить
немыслимое - это когда рашисты убивают детей в Украине.. обосранную лошадь не пропустили через приличные страны - это пустяк по сравнению что еще будет за убийства детей..
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07.06.2022 11:43 Ответить
ну вот и все.баста карапузики кончились танцы.сосать выхлопную трубу катафалка.
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07.06.2022 15:05 Ответить
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07.06.2022 23:00 Ответить
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