Лавров о невозможности посетить Сербию: "Произошло, конечно, немыслимое". ВИДЕО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возмущен, что не может посетить Сербию, ведь Черногория, Болгария и Северная Македония не пропустили в свое воздушное пространство его самолет.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, он сказал журналистам.

"Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии, по крайней мере, на данный момент, на российском направлении", - заявил Лавров.

По словам главы МИД РФ, страны Запада якобы сами растоптали ранее декларируемый принцип свободы выбора партнеров.

"Сербия, с точки зрения Запада, не должна иметь никакого выбора, никакой свободы выбора партнеров", - сказал он.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не смог посетить Сербию, потому что Болгария, Черногория и Северная Македония не пустили его самолет в свое воздушное пространство.