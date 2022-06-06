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армия РФ (15394) война (46939) уничтожение (3858) Чернобаевка (64)

"Нас них#ево разъ#бали. У нас нет техники. Нам п#зда", - запись с телефона оккупанта, побывавшего в Чернобаевке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Оккупанты, которые сейчас дислоцируются в селе Чернобаевка Херсонской области, записывают на свои телефоны видео, где в ироническом тоне обсуждают неудачное наступление россиян на Николаев, общаются об "отказниках" и пьянстве в армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Слідство.Інфо" с описанием полученного журналистами от собственных источников видео, снятого на телефон российского оккупанта.

Внимание! Ненормативная лексика!

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На полученном видео российские военные делают вид, что они на развлекательном ток-шоу, где ведущий и гости делятся впечатлениями от войны и отвечают на вопросы. Несколько российских военных, которые появляются на видео, находятся в темном помещении с гирляндой, окнами, забитыми простреленной фанерой и маленьким квадратным телевизором. Вместо микрофона оккупанты используют полицейский жезл и называют свой "телеканал" "Очкошники ТВ".

"Слідство.Інфо" идентифицировало двух российских военных, появляющихся на видео. "Ведущим" с полицейским жезлом оказался 24-летний Эльдар Нахушев из Черкеска. В соцсетях он публикует фотографии в военной форме с маленьким сыном. Также, как видно из соцсетей, Эльдар Нахушев занимается музыкой и выступает на свадьбах: однажды он занял первое место в номинации "Инструментальная музыка" конкурса художественного творчества "Солдаты антитеррора".

Еще один идентифицированный оккупант из полученного видео – Рассул Ойоков. В его соцсетях много постов с флагом и символикой Республики Адыгея. Под одним из таких изображений подпись: "Мы помним и забывать подобно смерти. 1763-1864". Речь идет о русско-кавказской войне, в которой черкесы оказали героическое сопротивление агрессии Российской империи.

Судя по полученным данным, военнослужащие по видео относятся к 22-му армейскому корпусу Береговых войск Черноморского флота российской армии, который сейчас дислоцируется в Чернобыевке.

Напомним, 29 мая украинская армия уже в 22-й раз в течение трех месяцев войны попала в российский состав боеприпасов в Чернобаевке.

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Топ комментарии
+12
Любимец российской пропаганды. В Украине ликвидировали известного члена ЧВК Вагнера с позывным Ваха
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06.06.2022 17:35
+10
Примерно вот так их ***.шат наши мужики - https://t.me/newspn/23298
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06.06.2022 16:53
+6
"Supernowoczesna polska broń, rakiety przeciwlotnicze Piorun i amunicja krążąca Warmate, robi furorę w wojnie na Ukrainie" - zwrócił uwagę niemiecki dziennik "Welt". Jak zauważono na łamach czasopisma "w mediach społecznościowych wokół pocisków Piorun powstał prawdziwy kult".

«************ польське озброєння, зенітні ракети «Піорун» і циркулюючі ********** Warmate роблять фурор у війні в Україні», - зазначає німецька щоденна газета «Welt».
https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2974058,piorun-porownywalny-z-amerykanskim-stingerem-niemieckie-media-o-fenomenie-polskiej-broni
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06.06.2022 16:51
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"Supernowoczesna polska broń, rakiety przeciwlotnicze Piorun i amunicja krążąca Warmate, robi furorę w wojnie na Ukrainie" - zwrócił uwagę niemiecki dziennik "Welt". Jak zauważono na łamach czasopisma "w mediach społecznościowych wokół pocisków Piorun powstał prawdziwy kult".

«************ польське озброєння, зенітні ракети «Піорун» і циркулюючі ********** Warmate роблять фурор у війні в Україні», - зазначає німецька щоденна газета «Welt».
https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2974058,piorun-porownywalny-z-amerykanskim-stingerem-niemieckie-media-o-fenomenie-polskiej-broni
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06.06.2022 16:51 Ответить
Примерно вот так их ***.шат наши мужики - https://t.me/newspn/23298
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06.06.2022 16:53 Ответить
Она была бы вам , если бы у вас и была техника.
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06.06.2022 16:56 Ответить
Орки сміються...це більш подібне ,для зовнішньо споглядання..Що у них все добре з наступом і нема ніяких відказників..
Ви шо думаєте,вони не дивляться Ютюб..з тими перехопленнями СБУ.-де говориться про втрати та відказників. Тролінґ СБУ
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06.06.2022 17:27 Ответить
Кацапська нечисть,здохнете всі. Навіть не сумнівайтесь. Недовго вам вже залишилось смердіти на нашій землі.
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06.06.2022 17:29 Ответить
Памятаєте відео з Горлівки з 2015 року...--"Прівєт чіта прівєт улан уде.."
ага...всьо зашкварився бурят Ваха
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06.06.2022 17:32 Ответить
Любимец российской пропаганды. В Украине ликвидировали известного члена ЧВК Вагнера с позывным Ваха
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06.06.2022 17:35 Ответить
*** , я эту вонь кацапскую , не могу переносить и смотреть даже в монитор. ,Надеюсь это последнее видео .
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06.06.2022 18:56 Ответить
майбутні(?) двохсотікі
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06.06.2022 19:33 Ответить
Самі напросились!
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06.06.2022 19:43 Ответить
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06.06.2022 20:22 Ответить
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06.06.2022 22:22 Ответить
Бесславные уйопки
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07.06.2022 00:28 Ответить
Черкесы красавцы - это я вам говорю как человек, который был там и общался с людьми с огромным жизненным опытом, к украинца там относились относятся отлично, и они явно недовольны игом....был в аулах куда москалики даже днем не зайдут.
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07.06.2022 02:02 Ответить
Там вообще русня осталась? Или вот только вотэтовот непонятное из ****** названия которых даже выговорить сложно.
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07.06.2022 02:21 Ответить
жаль, что эти передасты еще живы... надо посоветовать им положить в карманы семечки подсолнуха...
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07.06.2022 07:50 Ответить
 
 