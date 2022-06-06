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Нацгвардиец с позывным Халк из ПТРК "Корсар" уничтожает на Донбассе бронетехнику рашистов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Нацгвардиец с позывным Халк во время боев на Донбассе из ПТРК "Корсар" уничтожил несколько единиц бронетехники российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что работа велась на расстоянии 2,5 километра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы в Донецкой области уничтожили БМП и вывели из строя 7 единиц техники оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+45
Халк красавчик!Слава ЗСУ!
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06.06.2022 16:58
+34
СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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06.06.2022 16:58
+33
Українському Халку-респект...
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06.06.2022 16:59
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Халк красавчик!Слава ЗСУ!
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06.06.2022 16:58 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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06.06.2022 16:58 Ответить
Українському Халку-респект...
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06.06.2022 16:59 Ответить
корсава!
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06.06.2022 16:59 Ответить
Лапти кучно полетели. Видать, к дождю.
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06.06.2022 17:07 Ответить
Хто це так полетів після останнього пострілу? Корсар-це чия розробка ?
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06.06.2022 17:08 Ответить
Уже больше ста дней войны, а ты до сих пор не знаешь - позорище.
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06.06.2022 17:12 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%80_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A)
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06.06.2022 17:23 Ответить
Кто-кто... Памперс отлетел. Промок и отлетел.
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06.06.2022 17:39 Ответить
Слава ЗСУ !!! Смерть нацистсько-рашистським окупантам !!!
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06.06.2022 17:11 Ответить
Ну просто бальзам на душу...
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06.06.2022 17:15 Ответить
Монтажеру відеокліпа треба руки пообривати і макітрю натовкти!
Це ж не музикальний відеокліп.
Це документальний відеокліп про війну, який будуть дивитись нащадки.
Рвані короткі епізоди з обертанням кадру - це про що і до чого???
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06.06.2022 18:16 Ответить
яка краса. душа радіє! Бравоооооо!💪
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06.06.2022 21:02 Ответить
здоров'я, наснаги і нехай Бог береже!
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07.06.2022 07:52 Ответить
Нацгвардієць з позивним Халк ЗАЧЕМ ПОЗЫВНЫЕ ГОВОРИТЬ, УДАЛИТЕ ПРО ПОЗЫВНЫЕ.😆
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07.06.2022 10:18 Ответить
 
 