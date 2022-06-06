16 528 16
Нацгвардиец с позывным Халк из ПТРК "Корсар" уничтожает на Донбассе бронетехнику рашистов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Нацгвардиец с позывным Халк во время боев на Донбассе из ПТРК "Корсар" уничтожил несколько единиц бронетехники российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что работа велась на расстоянии 2,5 километра.
Топ комментарии
+45 tolik ber
показать весь комментарий06.06.2022 16:58
+34 Василий СПРУТ
показать весь комментарий06.06.2022 16:58
+33 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий06.06.2022 16:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Це ж не музикальний відеокліп.
Це документальний відеокліп про війну, який будуть дивитись нащадки.
Рвані короткі епізоди з обертанням кадру - це про що і до чого???