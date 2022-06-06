Георгий Учайкин: "Дайте людям оружие!" | Без цензуры. ВИДЕО
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Богдан Буткевич и глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин поговорили о том, почему украинцы должны иметь оружие.
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Топ комментарии
+16 Olena Revale
показать весь комментарий06.06.2022 20:33
+15 Пофистал Дидославний
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+12 Deodar Revolution
показать весь комментарий06.06.2022 20:52
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Пожалуйста, подождите...
Население владеющее оружием может позитивно повлиять на криминогенную ситуацию в стране, в случае наличия эффективной правоохранительной системы, помогая и дополняя ее. Но в случае отсутствия ее, заменить ее не может .Это будет махновщина и беспредел. Учитывая наш низкий уровень правового воспитания и законополушности, стрелять начнут в споре за парковочные места и за межу на даче... Будьте абсолютно уверены , что все ваши соседи, которых вы считаете неадекватными, получат оружие первыми....
2. Рабам окупанти зброю не дають.
3.Влада яка боїться своїх громадян -
зброю їм не дасть, така влада є або ворожа, або окупоційна.
4. Доки влада у нас не буде належати українцям, про таке не варто навіть й мріяти.
В Украине до войны были МИЛЛИОНЫ владельцев оружия. А ну-ка напомните мне, как "страдали окружающие, когда водители на парковках или соседи выясняли отношения огнестрелами."
А ведь именно за это борются сторонники свободного владения....
Правда, нелегальної.
Ніколи така думка не приходила?
Если на то пошло, то и сейчас можно абсолютно легально владеть оружием. Записывайтесь в общество охотников, покупайте ружье и владейте... Какие проблемы ?
Спор то идет за свободное владение и повседневное ношение ...
А если некий гражданин сегодня и имеет нелегальное оружие, то открыто он с ним не ходит....
Ну неготовий наш нарІд користуватися приватними автомобілями!
Вимагаю негайно заборонити приватні автівки !!!!!
Прийняло участь 1 726 000 громадян.
За володіння короткоствольною нарізною зброєю громадянами, проголосувало 58,75%.
Проти, проголосувало 21,82%
Так що, всі «неначасі», «люди не готові», «перестріляють один одного» та інші хоплофоби, можуть йти за кацапським кораблем!
А тих, хто проти вільного обігу зброї, зобов'язати платити вищі податки за покладання необхідності охорони власної персони на плечі держави...
в мирное время - 1 млн. украинцев должны собраться под АП и не расходится до принятия закона об оружии
в военное время - власть, которая не дает своим гражданам возможности защитится всеми доступными способами - преступна и антинародна по своей сути
бо логіку поста важко прослідкувати.
стволи кацапам віддають зі всією зброярнею відділку. А Зе без ментів нікуди, бо вони
є його президенство стережуть.