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Георгий Учайкин: "Дайте людям оружие!" | Без цензуры. ВИДЕО

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Богдан Буткевич и глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин поговорили о том, почему украинцы должны иметь оружие.

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Топ комментарии
+16
1.В Україні заборонено мати зброю виключно законослухняним українцям.
2. Рабам окупанти зброю не дають.
3.Влада яка боїться своїх громадян -
зброю їм не дасть, така влада є або ворожа, або окупоційна.
4. Доки влада у нас не буде належати українцям, про таке не варто навіть й мріяти.
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06.06.2022 20:33
+15
Читаю комменты и аж плакать хочется, сколько же дебилов добровольно хотят быть безоружным рабом. Менталитет рузкого мира прямо.
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06.06.2022 20:43
+12
как правило противники свободного ношения оружия - это те, кто его и так имеет но боится что гражданин сможет его законно применить. Это мусоро-прокурорские, чиновники, судьи и пр.
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06.06.2022 20:52
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Усе будуть робить та надумувать щоб це питання схибить. Дозволять- збереження на дому, хм, і навіщо воно здалося тоді, взноси оплачивати?
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06.06.2022 20:09 Ответить
В кого треба - зброя є, я не хочу, щоб мій наркопідрайон отримав зброю. Я знаю - до чого це призведе. І смисл не в тому, що ОТРИМАТИ (бо вони їївже мають), а в тому, що легалізувати. Я не проти, щоб вони одне одного перестріляли, але там є діти, бабулі, та інші співмешканці. Таке
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06.06.2022 20:16 Ответить
Раджу, спокійно прослухати всю передачу, спокійно!
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06.06.2022 20:36 Ответить
Эверетт, я тоже не хочу, чтобы наркоманам (гопникам) выдавали оружие.
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06.06.2022 20:37 Ответить
оружие у них давно есть, или вы не согласны ?
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06.06.2022 20:57 Ответить
Подобным тебе конечно оружие доверять нельзя...Мозг у тебя гладкий...Тебе же болвану говорят, что оружие сможет купить только законопослушные граждане, без судимостей...О каких наркоманах ты тут распинаешься...
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06.06.2022 22:21 Ответить
Это просто смешно, предполагать, что государство сможет эффективно контролировать выдачу и использование оружия. .. Наглядный пример это ситуация на дорогах.... Золотая молодежь получает права в день рождения вместе с автомобилем, в стране вопиюще нарушается ППД абсолютно подавляющим количеством населения, кругом левые и двойные номера, невозможность в суде отстоять свою правоту жертвам ДТП, мажоры деньгами обеспечивают себе полную судебную безнаказанность, потому что уровень коррупции зашкаливает в стране.... И это сфера где якобы все учитывается и контролирутся, от покупки авто и до соблюдения правил целой службой.... Кто сказал что в сфере обращения оружия будет по другому? Те же самые люди которые сегодня продают права, будут выдавать разрешение на оружие, и те же самые судьи которые сегодня прикрывают мажоров в ДТП, будут разбирать дела с превышением мер самообороны и применением оружия. И честный человек пытающийся защитить себя пойдет в тюрьму, а мажоры будут безнаказанно расстреливать людей...
Население владеющее оружием может позитивно повлиять на криминогенную ситуацию в стране, в случае наличия эффективной правоохранительной системы, помогая и дополняя ее. Но в случае отсутствия ее, заменить ее не может .Это будет махновщина и беспредел. Учитывая наш низкий уровень правового воспитания и законополушности, стрелять начнут в споре за парковочные места и за межу на даче... Будьте абсолютно уверены , что все ваши соседи, которых вы считаете неадекватными, получат оружие первыми....
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07.06.2022 11:54 Ответить
Населення і так зменьшується, ви що, хочете щоб цією зброєю один одного перестріляли?
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06.06.2022 20:31 Ответить
Заборони ще автомобілі і кухонні ножі. Скільки на дорогах гине? А якщо "битовуха" так зразу ніж або сокира.
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06.06.2022 20:48 Ответить
Якщо зменшення населення буде за рахунок нарко-алколиг - то хай так і буде.
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07.06.2022 00:18 Ответить
1.В Україні заборонено мати зброю виключно законослухняним українцям.
2. Рабам окупанти зброю не дають.
3.Влада яка боїться своїх громадян -
зброю їм не дасть, така влада є або ворожа, або окупоційна.
4. Доки влада у нас не буде належати українцям, про таке не варто навіть й мріяти.
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06.06.2022 20:33 Ответить
Так і тільки так,Швейцарія там у кожного зброя ,діду ******* адольф ,побоявся туди втриватися,але вони всі воєннозабовязані,знають чупа-чупс
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06.06.2022 21:04 Ответить
вместе с добропорядочными и законопослушными гражданами, легальное оружие получат и люди, от которых бы и хотелось защититься. Т.е. градус противостояния станет выше, но страдать будут окружающие, когда водители на парковках или соседи будут выяснять отношения огнестрелами. Все разговоры об эффективном контроле государства над владельцами оружия, это чистая профанация, наглядный пример это ситуация на дорогах.... Право на оружие может получить только законопослушное общество с сильными и независисмыми органами правопорядка.
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06.06.2022 20:34 Ответить
Враньё!!!!!
В Украине до войны были МИЛЛИОНЫ владельцев оружия. А ну-ка напомните мне, как "страдали окружающие, когда водители на парковках или соседи выясняли отношения огнестрелами."
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06.06.2022 20:50 Ответить
Ты паря что то путаешь...Это у тебя на Расея разборки на стоянках и быдло соседи пуляют друг в друга...
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06.06.2022 22:23 Ответить
А когда это в Украине было разрешено его свободно носить, и тем более короткостволы?
А ведь именно за это борются сторонники свободного владения....
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07.06.2022 11:58 Ответить
А ви не думаєте, що люди від яких ви хочете захиститися і так мають доступ до зброї?
Правда, нелегальної.
Ніколи така думка не приходила?
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06.06.2022 20:55 Ответить
нет , не думаю.
Если на то пошло, то и сейчас можно абсолютно легально владеть оружием. Записывайтесь в общество охотников, покупайте ружье и владейте... Какие проблемы ?
Спор то идет за свободное владение и повседневное ношение ...
А если некий гражданин сегодня и имеет нелегальное оружие, то открыто он с ним не ходит....
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07.06.2022 12:04 Ответить
Сидоров вали в свой кацапстан .
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06.06.2022 22:39 Ответить
Читаю комменты и аж плакать хочется, сколько же дебилов добровольно хотят быть безоружным рабом. Менталитет рузкого мира прямо.
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06.06.2022 20:43 Ответить
В Україні під колесами автівок гинуть тисячі щороку.
Ну неготовий наш нарІд користуватися приватними автомобілями!
Вимагаю негайно заборонити приватні автівки !!!!!
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06.06.2022 20:47 Ответить
Не только ! Т.к. оружие человек использует исключительно руками, необходимо хирургическим способом производить их ампутацию с самого детства, чтобы не привыкали даже !
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06.06.2022 21:00 Ответить
как правило противники свободного ношения оружия - это те, кто его и так имеет но боится что гражданин сможет его законно применить. Это мусоро-прокурорские, чиновники, судьи и пр.
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06.06.2022 20:52 Ответить
Було, цілком адекватне опитування в Дії.
Прийняло участь 1 726 000 громадян.
За володіння короткоствольною нарізною зброєю громадянами, проголосувало 58,75%.
Проти, проголосувало 21,82%
Так що, всі «неначасі», «люди не готові», «перестріляють один одного» та інші хоплофоби, можуть йти за кацапським кораблем!
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06.06.2022 21:01 Ответить
Не "дайте людям зброю", а ми вимагаємо зброю !
А тих, хто проти вільного обігу зброї, зобов'язати платити вищі податки за покладання необхідності охорони власної персони на плечі держави...
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06.06.2022 21:16 Ответить
Кстати да. Есть штат в Америке, где те, кто не хочет иметь оружие, платят повышенные налоги на содержание полиции ))))
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06.06.2022 21:20 Ответить
это абсолютный бред.... это как раз, то чего бояться противники свободного владения оружия. Появления таких робин гудов с пистолетами, желающих собой заменить закон и правохранительную систему... Не дай Бог ....
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07.06.2022 12:07 Ответить
Саботувавши закон про тероборону, та зброю для самозахисту громадян, минула ВР, та нинішня скоїла найганебніший злочин проти громадян України, це тисячі закатованих і вбитих. Якби ж ця депутатська наволоч хоча б за рік до вторгнення, прийняла ці закони, можливо третина вже вбитих громадян, придбала та навчилася стріляти. І ця третина мала б величезний шанс бути не закатованим, не згвалтованим, не розтріляним в потилицю. Тож підсумуваши шкоду яку нанесли ці два скликання ВР, вимагаю кримінальної відповідальності тим депутатам які саботували прийняття конче необхідних законів для самобезпеки громадян України, та прирівняти їхні дії до військової диверсії проти держави Україна.
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06.06.2022 21:24 Ответить
это заблуждение, что легкое оружие на руках , способно защитить гражданина от армии в военное время....
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07.06.2022 12:11 Ответить
цена решения вопроса?
в мирное время - 1 млн. украинцев должны собраться под АП и не расходится до принятия закона об оружии
в военное время - власть, которая не дает своим гражданам возможности защитится всеми доступными способами - преступна и антинародна по своей сути
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06.06.2022 21:32 Ответить
Довбодятел оселився в твоIй дурнiй кебетi !
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06.06.2022 22:05 Ответить
/Очень приятно...А меня Михаил зовут.
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06.06.2022 22:24 Ответить
Не розумію - ти з тих кого повбивали, чи ти з тих хто "понапівається",
бо логіку поста важко прослідкувати.
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06.06.2022 22:28 Ответить
Та яка там зброя - нє положено гражданскім, от мєнтам положено, вони потім свої
стволи кацапам віддають зі всією зброярнею відділку. А Зе без ментів нікуди, бо вони
є його президенство стережуть.
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06.06.2022 22:25 Ответить
В Украине среди людей уже полно психически больных людей, через войну. Это будет большой ошибкой дать людям оружие. Всё верно у охотников оружие есть. Кто хочет и может купить купит, пройдя медосмотр. Но не нужно наводнеять оружием страну. Это приведёт к трагически событием, которые мы видем постоянно в мире.
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06.06.2022 23:55 Ответить
Беда в том, что в этой стране чудес могут и разрешить, например перед выборами флиртуя с электоратом, а через время, когда производители и продавцы оружия хорошо наживутся, мусора могут и отменить закон, обязав сдать все личное короткоствольное оружие на "ответственное хранение" в райотделы. Прецедентов хватает.
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07.06.2022 01:45 Ответить
 
 