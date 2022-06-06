Георгий Учайкин: "Дайте людям оружие!" | Без цензуры. ВИДЕО

Богдан Буткевич и глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин поговорили о том, почему украинцы должны иметь оружие.

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