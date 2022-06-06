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Битва за Северодонецк и Славянск: кульминация День 103 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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103-й день Народной войны Украины. Владимир Зеленский заявил, что у России есть численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу, сообщает Reuters. В Главном управлении разведки Министерства обороны заявляли, что сейчас Северодонецк является самым горячим направлением, где украинские защитники в тяжелых боях уничтожают врага и вопреки десятикратному превосходству противника в артиллерии на некоторых участках постепенно вытесняют оккупантов из города.
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Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий06.06.2022 22:11 Ответить Мне нравится 0
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Amber
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Вячеслав Алалыкин
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