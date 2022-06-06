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Битва за Северодонецк и Славянск: кульминация День 103 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

103-й день Народной войны Украины. Владимир Зеленский заявил, что у России есть численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу, сообщает Reuters. В Главном управлении разведки Министерства обороны заявляли, что сейчас Северодонецк является самым горячим направлением, где украинские защитники в тяжелых боях уничтожают врага и вопреки десятикратному превосходству противника в артиллерии на некоторых участках постепенно вытесняют оккупантов из города.

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Це троллінг такий? 😁
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06.06.2022 22:11 Ответить
Зебобіки , краще не посинайте 😠
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06.06.2022 21:29 Ответить
Перевес в 10 раз? Тогда шансов нет.
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06.06.2022 23:59 Ответить
 
 