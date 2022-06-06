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Украинские военные снесут голову кому угодно, - Лукашенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Александр Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси, считает, что украинские военные "снесут голову" любому, кто попытается разделить страну.

Как информирует Цензор.НЕТ, выступление Лукашенко распространяется в сети.

"И я уверен, украинские военные снесут голову любому. Я не говорю там нацики, не нацики. Слушайте, это вопрос философский. Военные Украины снесут голову кому-либо, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь "самостоятельную, свободную Украину"... Они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину", – сказал Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси.

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Топ комментарии
+81
shto eto bylo ?
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06.06.2022 19:42
+60
Лука хочет свое зерно, чтобы его транспортировали в страны Балтики и с него сняли часть санкций. Ради этого он готов уже кричать Слава ЗСУ.
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06.06.2022 19:43
+53
Беларусь это психушка одного актера...
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06.06.2022 19:43
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Страница 2 из 2
У таракана биполярное расстройство. Куда только смотрят белорусские врачи.
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06.06.2022 20:09 Ответить
У него мозаичная психопатия.
белорусские врачи этот диагноз ему поставили еще в молодости, когда его за странное поведение отправляли к ним на обследование.
Врач, который его обследовал еще жив, но давно выехал из Белоруси, когда Лука стал президентом.
Все эти материалы, в том числе и интервью с этим врачом можно найти в интернете.
Фамилию врача не помню, так как я об этом читала давно.
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06.06.2022 23:15 Ответить
Припинив приймати наркоту, здається.
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06.06.2022 20:10 Ответить
після заяви патрушева про польську інтервенцію і виставлені після цього на заході білорусі вздовж кордону ракети...
заява батька прямо вказує на українських військових, здатних проявити ініціативу в умовах, коли президент лише констатує ту чи іншу зміну ситуацій і виказує свою занепокоєність не менш ніж оон...
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07.06.2022 00:55 Ответить
Лукашенко з тих , хто коли йде дощ парасолю не бере

Він так - поміж крапельками
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06.06.2022 20:10 Ответить
Закусувати треба))А може то реферанс в бік союзу з Україною проти "етіх братьєв"?))Боже,що я мелю))
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06.06.2022 20:14 Ответить
Тварина, твій прогіб не зарахований. На тобі стільки ж крові українців як і на куйлі
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06.06.2022 22:11 Ответить
Потёк, как матрёшка на сносях) Як то кажуть: Наше діло теляче - всцявсь і жди поки обітруть…
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06.06.2022 20:14 Ответить
Чекати чергової підлості від бульбенфюрера, як перед початком війни,коли український міністр оборони ,різні там зелені єрмакохімії навязували українцям думку,що бульбенфюрер і його міністр оборони дали "завірення" що з бульбостану війна протів України ,ніколи не почнеться.Не виключено, що рашист переодіне своїх орків в війскову білоруську форму форму і почне знову наступ з території Білорусії.втягнувши луку у війну.хоча руки луки і так вже в крові українського народу.
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06.06.2022 20:20 Ответить
так хоэтцца шобы санкций трошки сняли и шобы зерно Украины сквозь его клешенки пошло...
тут и подольстится можно, а тем более нашефсё неприкрытую лесть ой как любит... и луке недавно доверял даже больше чем ***** (не спроста ж вагенеровцев бульбе не задумываясь слил)
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06.06.2022 20:23 Ответить
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06.06.2022 20:26 Ответить
))) десь було таке лінгвістичне спостереження: "для человека, владеющего украинским языком, исторический эпизод смещения Хрущёвым Жукова несёт оттенок какой-то возни насекомых"
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06.06.2022 21:58 Ответить
Не деняк, а грошев.
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06.06.2022 21:59 Ответить
полетіли яйця і головешки
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06.06.2022 20:26 Ответить
Дошло...! О тож.
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06.06.2022 20:28 Ответить
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06.06.2022 20:30 Ответить
Я б порекомендував промисловий пилосмок. Відносно недорого, потужно і брутально.
Якось так:

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06.06.2022 22:07 Ответить
Ясно одне, українські "нацики" - це наше всьо)
Слава Україні!
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06.06.2022 20:32 Ответить
Героям слава!
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06.06.2022 22:27 Ответить
Лука посмотрел видео про "где твоя голова и будильник"
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06.06.2022 20:34 Ответить
Так С Р А Т Ь, як воно і Ж О П И не хватить.
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06.06.2022 20:39 Ответить
Шо такое-то, ну никак оно ему уже не поможет, беларуские полки воюют вместе с украинцами. Видать, погано у *****, раз методичку перепутал.
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06.06.2022 20:41 Ответить
О-о-о Бульбофюрер потихеньку перевзувається.
Так і до визнання Полку ім. Кастуся Калиновського дійде.
Це смачний плювок в рило Путіну... цікаво.
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06.06.2022 20:41 Ответить
On spzdil u sivoi kabili koks !!!!!
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06.06.2022 20:49 Ответить
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06.06.2022 20:50 Ответить
Не допоможе, не старайся. Ти другий після ***** на зніс башки
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06.06.2022 20:52 Ответить
А карту приніс, де будуть Українці голови зносити любому, хто любить за шість годин наносити превентивні удари?
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06.06.2022 20:55 Ответить
коли ворог починає тебе аж занадто вихваляти, треба тримати зброю напоготові
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06.06.2022 20:58 Ответить
случайно Британские ракеты залетят в Мынск
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06.06.2022 21:02 Ответить
Де він взяв тапочки перезувся на ходу
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06.06.2022 21:10 Ответить
Лука, що с ******?
Среш кирпичами за то, что ракеты пускал?
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06.06.2022 21:10 Ответить
Таракан, як з,ясовується, зовсім не дурак, може адекватно мислити. але це не робить його легітимним.
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06.06.2022 21:14 Ответить
Вырвано из контекста. Полная цитата:
"Лукашенко (3 дня назад):
«Они увидели, что он (Зеленский - ред.) полякам предоставил статус. А это ведет к чему? Оттяпать запад [страны]. Поэтому у них начинается это противостояние между президентом и военными. И я уверен, украинские военные снесут голову любому. Я не говорю там нацики-не нацики. Слушайте, это вопрос философский. Военные Украины снесут голову любому, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь "самостийную, вольную Украину". Они не хотят, чтобы там были не только русские, белорусы, но и поляки. И они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. Нам это не нужно. Я давно об этом сказал. Смотрите, сбывается. Я ж тогда сказал: еще к нам и россиянам обратятся, чтобы мы защитили эту Украину».
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06.06.2022 21:43 Ответить
Да, вот и видать, как вы хотите "защитить" Украину, защитнички хреновы.
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06.06.2022 21:54 Ответить
Лукашенко: Между Зеленским и украинскими военными начинается серьёзный конфликт!
https://www.youtube.com/watch?v=DdVftiO_JDY
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06.06.2022 21:45 Ответить
Видать зассал Лукашок, начал уже по другому петь, ну-ну, посмотрим, что дальше из этого у тебя выйдет?!
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06.06.2022 21:48 Ответить
Не вірте таракану, точно якусь нову підступність придумали
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06.06.2022 22:13 Ответить
Невідомо проти кого. Може проти Путлера.
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07.06.2022 00:10 Ответить
Та скажіть вже тому "президенту", що він диктатор, та й то з подачки пуйла, так мало того, ще й не країни, а області ордостану.
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06.06.2022 22:48 Ответить
Тройной картофельный тулуп...
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06.06.2022 23:19 Ответить
Ти ба?Прозрів!
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06.06.2022 23:57 Ответить
Лукашенко дуже не проста людина.
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07.06.2022 00:14 Ответить
Шизофренія - розщеплена свідомість. У нього початок речення з кінцем не стикується. Хворий - що візьмеш.
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07.06.2022 00:29 Ответить
Всі кінці і початки речень у нього сходяться. Інша справа, що речення, за короткий час, можуть змінитися на інші - протилежного змісту. В залежності від ситуацій. Це не хвороба. Він дуже досвідчений інтриган.
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07.06.2022 08:29 Ответить
пускай бы они снесли голову тебе!
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07.06.2022 17:59 Ответить
Ні! Я ДУЖЕ не ******** россіян, але і не ********, коли мене свої ж лайном годують, гадаючі, що я зовсім дурний. Стало цікаво і знайшов повну версію цього монологу. Якщо цікаво - самі знайдете.... Тільки VPN потрібен буде.
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11.06.2022 00:12 Ответить
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