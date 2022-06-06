Украинские военные снесут голову кому угодно, - Лукашенко. ВИДЕО
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Александр Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси, считает, что украинские военные "снесут голову" любому, кто попытается разделить страну.
Как информирует Цензор.НЕТ, выступление Лукашенко распространяется в сети.
"И я уверен, украинские военные снесут голову любому. Я не говорю там нацики, не нацики. Слушайте, это вопрос философский. Военные Украины снесут голову кому-либо, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь "самостоятельную, свободную Украину"... Они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину", – сказал Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси.
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+81 nav svargi
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+60 Иван Петров 7e15acdf
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+53 Михаил Сомов e93c7ea8
показать весь комментарий06.06.2022 19:43
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белорусские врачи этот диагноз ему поставили еще в молодости, когда его за странное поведение отправляли к ним на обследование.
Врач, который его обследовал еще жив, но давно выехал из Белоруси, когда Лука стал президентом.
Все эти материалы, в том числе и интервью с этим врачом можно найти в интернете.
Фамилию врача не помню, так как я об этом читала давно.
заява батька прямо вказує на українських військових, здатних проявити ініціативу в умовах, коли президент лише констатує ту чи іншу зміну ситуацій і виказує свою занепокоєність не менш ніж оон...
Він так - поміж крапельками
тут и подольстится можно, а тем более нашефсё неприкрытую лесть ой как любит... и луке недавно доверял даже больше чем ***** (не спроста ж вагенеровцев бульбе не задумываясь слил)
Якось так:
Слава Україні!
Так і до визнання Полку ім. Кастуся Калиновського дійде.
Це смачний плювок в рило Путіну... цікаво.
Среш кирпичами за то, что ракеты пускал?
"Лукашенко (3 дня назад):
«Они увидели, что он (Зеленский - ред.) полякам предоставил статус. А это ведет к чему? Оттяпать запад [страны]. Поэтому у них начинается это противостояние между президентом и военными. И я уверен, украинские военные снесут голову любому. Я не говорю там нацики-не нацики. Слушайте, это вопрос философский. Военные Украины снесут голову любому, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь "самостийную, вольную Украину". Они не хотят, чтобы там были не только русские, белорусы, но и поляки. И они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. Нам это не нужно. Я давно об этом сказал. Смотрите, сбывается. Я ж тогда сказал: еще к нам и россиянам обратятся, чтобы мы защитили эту Украину».
https://www.youtube.com/watch?v=DdVftiO_JDY