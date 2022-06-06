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Полет башни вражеского танка после прямого попадания в бронемашину из британской гаубицы М777. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские артиллеристы уничтожили российский танк прямым попаданием снаряда из британской гаубицы М777.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского расчета гаубицы опубликована в соцсети. На записи видно, как после попадания башня вражеского танка взлетает на несколько десятков метров.

Смотрите также: Украинские артиллеристы завершили обучение по применению немецких САУ PzH 2000 и перешли к практическому применению. ФОТО
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Топ комментарии
+119
Жарений бурят, как я рад
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06.06.2022 20:58
+68
Красивое)
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06.06.2022 20:58
+66
Здоровья єкіпажу, с...ка😂😂😂😂😂😂😂
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06.06.2022 21:00
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Жарений бурят, как я рад
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06.06.2022 20:58 Ответить
Ось про які крематорії заявляла підорашка , що шкварки не залишилось роздуло по полю підорашина )
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06.06.2022 21:06 Ответить
А може там був зовсім не бурят. А який небудь дон-дон. Що впринципі теж непогано))
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06.06.2022 21:19 Ответить
кацапам в танку повезло як нікому. Швидко випарувалися.Навіть болю не відчули.Їх би каліками лишити до кінця свого жалюгідного існування... А так за мілісекунду стали хорошими московитиами.
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06.06.2022 22:07 Ответить
Боже благослови королеву та збережи Боріса Джонсона!

....на посаді прем'єра міністра
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06.06.2022 21:28 Ответить
Джонсон справжній Борис Бандера Джонсович
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06.06.2022 21:29 Ответить
Пирамидку ему!
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06.06.2022 21:54 Ответить
Красивое)
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06.06.2022 20:58 Ответить
А у музикальний супровід "Політ джмеля"
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06.06.2022 21:12 Ответить
Авжеж, красиво. Але я думав що 777 краще для контрбатерейної боротьби корисніше, ніж по танкам використовувати
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06.06.2022 22:10 Ответить
Теж добре...
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06.06.2022 22:26 Ответить
Здоровья єкіпажу, с...ка😂😂😂😂😂😂😂
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06.06.2022 21:00 Ответить
И кто это сдееелал? )))
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06.06.2022 21:01 Ответить
-"война начинается с головы". (с)
-"я в своей голове уже войну закончил" (с)
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06.06.2022 21:02 Ответить
впечатляет )))
и потом не спрашивайте - а где ж трупы русни?))) угольками да пеплом вслед за башней...по ветру...
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06.06.2022 21:02 Ответить
На радіо можна замовляти - "для всех жён и девушек русских танкистов! песня группы Город 312 - Останусь пеплом на губах..."
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06.06.2022 21:11 Ответить
Или более лайтовый вариант " В нашем доме поселился замечательный сосед" , хотя эта песТня лучше для пленных орков от их свиноматок.
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06.06.2022 22:07 Ответить
Останусь спермой на трусах, последней каплей в труханах, я навсегда там и останусь. Песня неродившегося *****😁😁😁
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07.06.2022 09:18 Ответить
Красота то какая лєпота.Да лапотнікі?
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06.06.2022 21:02 Ответить
так таки рашистский сбили
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06.06.2022 21:07 Ответить
Есть какое-то подтверждение? В телеге были фото обгоревшего су-27 с бортовым 38, это наш.
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06.06.2022 21:12 Ответить
не читай солонелсассата - козломордым станешь
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06.06.2022 21:16 Ответить
Он и есть козломордый бот.
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06.06.2022 21:22 Ответить
К сожалению, наш, на вертикальном оперении видно тризуб. И к тому же, вероятно, сбит дружественным огнем.
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06.06.2022 21:27 Ответить
Вот фото уничтоженной Сушки - https://pbs.twimg.com/media/FUjaq_0XoAEM6gC?format=jpg&name=900x900


А вот фото украинской Сушки - https://pbs.twimg.com/media/FUjmbMqWYAE3eOe?format=jpg&name=large

именно этот су 27 с таким номером есть. Но Герб относительно номера не так смещен был, 38 находится близко к границе крыла..да и вообще геб и номер находится выше чем на обгоревшем..а та фотка что на снегу явно фотошоп, черного цвета нет ни на одной, только синий
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06.06.2022 21:36 Ответить
спасибо - от всех кто прочитал и разобрался в деталях...
там ещё одна деталь - номер 38 на разных высотах по отношению к 3-м штучкам\не знаю как они называются...\, они выступают на хвостовом оперении...!
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06.06.2022 22:06 Ответить
и где ты читал что не кацмалёт сбили...?
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06.06.2022 21:09 Ответить
что "а потом..."?
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06.06.2022 21:12 Ответить
В УКРАИНЕ уничтожен Роман Кутузов, очередной клоун в лампасах из РФ!
ВСУ уничтожили уже одинадцать русских генералов:
Кутузова, Симонова, Фролова, Герасимова, Суховецкого, Колесникова, Митяева, Мордвичёва, Резанцева, Боташева и Тушаева !!!
Мировая история не знала такой массовой ликвидации генералов за столь короткий период!
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06.06.2022 21:24 Ответить
сруських. не плутайте, будь ласка
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06.06.2022 21:48 Ответить
Прізвище Мордвичёв надає ))) промовисте, бл...
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06.06.2022 22:24 Ответить
Російських, бо таки Боташева и Тушаева до "русских" ніяк не притулиш
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06.06.2022 22:32 Ответить
Важка в хлопців робота ...
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06.06.2022 21:03 Ответить
Бойові космонавти не відчули свій пісец )
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06.06.2022 21:03 Ответить
Танкіст кацап перетворився в пілота.
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06.06.2022 21:03 Ответить
...не весь, але переважною частиною.
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06.06.2022 21:06 Ответить
Одної ноги нема , а друга в космосі )
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06.06.2022 21:07 Ответить
Пораскинул мозгами - и одна нога здесь, другая там...
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06.06.2022 22:25 Ответить
Пораскинул мозгами- достатньо для і ржи...
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06.06.2022 22:41 Ответить
"Крутой будет экшен", говорили они. "Полный крышеснос и отрыв башни", говорили они.
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06.06.2022 21:03 Ответить
горобцям на зависть.... вони так високо не літають.
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06.06.2022 21:06 Ответить
Краса красівішна! 💪
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06.06.2022 21:10 Ответить
Здається хлопці лінуються закопувати упори гаубиці, то її так шкомутає що закрадаються сумніви за точність пострілів
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06.06.2022 21:15 Ответить
Vsjo zavisit ot taktiheskix ****, osobeno esli taktika, vistrelili i ushli smesta...
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06.06.2022 21:26 Ответить
Звісно, трішки не доробили... Але! В неї бортова інерційна система та бортовий gps. Вона сама своє місцезнаходження з високою точністю знає та приціл відновлює самостійно по декільком системам. Саме тому і називається "снайперська гаубиця". Саме тому і перебуває на озброєнні в багатьох країнах - дуже невибаглива гаубиця, дуже.
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06.06.2022 21:34 Ответить
Все равно, фиксировать надо жестко. Когда, при выстреле происходит динамическое смещение на 1,5 метра, то никакой снайперской гаубицы уже не будет. Это прокатит, если херачить только осколочными по площадям. Командиру за лень надо по шапке дать и заставить лично зарывать упоры.
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06.06.2022 22:25 Ответить
Занадто потужно. Тепер я зрозумів чому "патєть у вааружонньіх сіл роіSSi нєт". Ці "патєрі" розлітаються в різні боки як горобці від кота
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06.06.2022 21:16 Ответить
я раніш вважав, що "три топори" - це такий портвейн...
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06.06.2022 21:16 Ответить
для свиноцабак убойный...)))
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06.06.2022 22:07 Ответить
Для мордви однаково що портвейн 777, що гаубиця М777, яби тільки з ніг валило...
Кацапи, сер, що з них візьмеш ???
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07.06.2022 12:36 Ответить
Собаки воют на луну с досады. Побежали искать пожирабло в другое место.
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06.06.2022 21:20 Ответить
Как я рад
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06.06.2022 21:22 Ответить
Танкокасмическия вайска. Летающая тарелка, это вчерашний день, у ********** секретная вундервафля - летающая сковородка.
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06.06.2022 21:23 Ответить
наукой доказано - каждое новое видео жареных баранов поднимает настроение и дает заряд бодрости на целый день
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06.06.2022 21:23 Ответить
"Як горішки..." ©
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06.06.2022 21:26 Ответить
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06.06.2022 21:27 Ответить
Ты сел на бутылку из-под шампанского? Серьёзно? И даже проигнорировал бутылку из-под водки?
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06.06.2022 21:34 Ответить
Воно сьогоднішнє ) 06/06/22
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06.06.2022 21:37 Ответить
Чому б ні, блє@т?
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06.06.2022 21:38 Ответить
какашенков, це ти?

PS: більшість втрат в техніці у рашкованів на цій війні - від дій арти, а не від дажевелінів чи РПГ-7. Просто... Всі основні (і найкращі) артилерийські ВУЗ-и совка розташовувались на території України. От і результат: Україна з в рази меншою кількістю арти "розмотує" "другу армію світу" в драбадан...
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06.06.2022 21:39 Ответить
А что с экипажем? подробности не сообщают?
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06.06.2022 21:32 Ответить
Ну там не залишилось від них ніяких подробностєй.
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06.06.2022 22:35 Ответить
4 трупа возле танка..-таки дополнили "пейзаж"..
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07.06.2022 04:37 Ответить
У мене біля будинку кілька днів підряд воював танк Азову (Булат). Рашисти ішли з боку Мангуша. Вони пробували поцілити в нього з гаубиць і не змогли (коректували з безпілотника). А він там добряче їх покосив. Правда на мікрорайоні не залишилось жодного вцілілого будинку і з підвалу не можна було вийти посцяти.
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06.06.2022 21:35 Ответить
Так тож криворукі
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06.06.2022 21:39 Ответить
Цікаво що там зараз в Ялті, звичайно з кацапами вже сезону ніякого, як і людей.
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06.06.2022 22:20 Ответить
Полет нормальный! Оказывается не только стальная болванка, но и буряты летают высоко
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06.06.2022 21:36 Ответить
А хоронить танкистов теперь в месте с танком или как?
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06.06.2022 21:49 Ответить
Танк піде на металолом, а хоронити там нема кого, хіба що попіл з кацапів! 👀😁
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07.06.2022 00:12 Ответить
Высоко полетела штучка - наверное, к осадкам в смысле укр. ответочки? А свой мангальчик башенный оставили для истории?
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06.06.2022 21:58 Ответить
Красіво.
Кацпів з танку і крєміровати не треба - розлітились як та пилюка
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06.06.2022 22:18 Ответить
Кацапи навіть підігрітись не встигли, тупо розірвало на фарш
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06.06.2022 22:24 Ответить
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06.06.2022 23:04 Ответить
Ничего,до свадьбы заживёт
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07.06.2022 00:28 Ответить
Он, как на камеру улыбается правда моргало потеряло где-то
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07.06.2022 00:33 Ответить
української не розуміє (а може - й минулому), лише супер-матюхи ріднесеньки, мабуть вже не знає, як матінку ріднесеньку звати... та йому вже навіть самограй мародерський вже не підіме з гавна, в яке встромився, необачний. алілуйя. ГОСПОДЬ ВС ЕВИШНІЙ все бачить, все чує, зна й кара - амінь.
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07.06.2022 02:29 Ответить
Бурятская могила
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06.06.2022 23:16 Ответить
Башня летит как балалайка. Зачёт !
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07.06.2022 00:12 Ответить
Перефразовуючи класика: отримали "по башенке, по башенке"!
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07.06.2022 00:17 Ответить
Стреляют на полигоне, и что?
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07.06.2022 00:20 Ответить
О, победитель в конкурсе броска башней определён!
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07.06.2022 00:40 Ответить
башни посносило не только танкам..
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07.06.2022 04:34 Ответить
единственый минус у этой пушечки, простите гаубицы, что им ***** не больно. неуспевают прочувствувать всю прелесть
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07.06.2022 04:55 Ответить
Пять минут... полет нормальный!
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07.06.2022 05:31 Ответить
"Потрійна сокира"(777) зрубила орківську башту
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07.06.2022 08:55 Ответить
Как на ноги станут, пусть еще заходят))))
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07.06.2022 09:01 Ответить
Не треба акцентувати увагу на тому, що це британська гаубиця. Не всім нашим західним партнерам це подобається. Це вже українська гаубиця і такою вана залишиться.
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07.06.2022 11:43 Ответить
да экипаж и на баночку с детского питания хрен насобираешь.красавцы.
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07.06.2022 12:51 Ответить
 
 