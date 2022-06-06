Полет башни вражеского танка после прямого попадания в бронемашину из британской гаубицы М777. ВИДЕО

Украинские артиллеристы уничтожили российский танк прямым попаданием снаряда из британской гаубицы М777.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского расчета гаубицы опубликована в соцсети. На записи видно, как после попадания башня вражеского танка взлетает на несколько десятков метров.

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