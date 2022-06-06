Кадры, посвященные памяти павших воинов-разведчиков. ВИДЕО

В сети появился ролик, посвященный памяти погибших воинов-разведчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик опубликовал телеграм-канал Днепр Оперативный.

"Видео посвящается бойцам ГУР МО, погибшим, защищая территориальную целостность Украины. На видео вы увидите эксклюзивные кадры работы наших храбрых специалистов. Они навсегда вошли в историю Украины", - отмечается в сообщении.