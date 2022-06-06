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Кадры, посвященные памяти павших воинов-разведчиков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети появился ролик, посвященный памяти погибших воинов-разведчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик опубликовал телеграм-канал Днепр Оперативный.

"Видео посвящается бойцам ГУР МО, погибшим, защищая территориальную целостность Украины. На видео вы увидите эксклюзивные кадры работы наших храбрых специалистов. Они навсегда вошли в историю Украины", - отмечается в сообщении.
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Топ комментарии
+18
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06.06.2022 23:31
+10
Гена Шарамук

21 hrs ·



Lena Rembert is with Olena Rembert.

21 hrs ·



Будь ласка, розмістіть у себе на сторінці фото Маріуполя з хештегом #extraction_the_military_of_Mariupol

Витягуймо хлопців та дівчат з полону !

Просять захисники, потрібен медійний шум та постійне нагадування.

#Azovstal #Marioupol
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06.06.2022 23:22
+10
Світлана Сосницька

3 hrs ·

Сергій Поярков. Телеграм

​«Встретил знакомую. Она психолог, работает в программе "Реабилитация беженцев".

Рассказывает:

- Привезли деток из Мариуполя. Худые, неразговорчивые. Несколько месяцев жили впроголодь в подвалах. Среди них два братика 10 и 7 лет.

Протягиваю им печенье. Спрашивают:

- С кем-то надо поделиться?

Наливаю воду в стаканчики.

- Можно выпить её всю?

Пытаюсь разговорить:

- Скучаете за Мариуполем?

Старший:

- А Мариуполя больше нет. Города нет.

Младший:

- Но море осталось! Приезжайте, море осталось!

В итоге психолог ревёт в три ручья, а дети её утешают:

- Почему вы плачете? Не надо! Вас же не бомбят…»
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06.06.2022 23:29
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Гена Шарамук

21 hrs ·



Lena Rembert is with Olena Rembert.

21 hrs ·



Будь ласка, розмістіть у себе на сторінці фото Маріуполя з хештегом #extraction_the_military_of_Mariupol

Витягуймо хлопців та дівчат з полону !

Просять захисники, потрібен медійний шум та постійне нагадування.

#Azovstal #Marioupol
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06.06.2022 23:22 Ответить
така логіка зараз не доречна. рeпост саме для того, щоб зберегти цим людям життя.
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06.06.2022 23:36 Ответить
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06.06.2022 23:31 Ответить
І не зникнуть доки ми живі.
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06.06.2022 23:54 Ответить
Реквієм по загиблим і шана живим..
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07.06.2022 09:28 Ответить
Вічна пам'ять героям!
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06.06.2022 23:23 Ответить
Честь!

Астронавт@WildAstronaut

2 мин

На Deep State зʼявились стрілочки у протилежний бік:

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06.06.2022 23:26 Ответить
Ehduard Prokopenko

3 hrs ·





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06.06.2022 23:28 Ответить
Світлана Сосницька

3 hrs ·

Сергій Поярков. Телеграм

​«Встретил знакомую. Она психолог, работает в программе "Реабилитация беженцев".

Рассказывает:

- Привезли деток из Мариуполя. Худые, неразговорчивые. Несколько месяцев жили впроголодь в подвалах. Среди них два братика 10 и 7 лет.

Протягиваю им печенье. Спрашивают:

- С кем-то надо поделиться?

Наливаю воду в стаканчики.

- Можно выпить её всю?

Пытаюсь разговорить:

- Скучаете за Мариуполем?

Старший:

- А Мариуполя больше нет. Города нет.

Младший:

- Но море осталось! Приезжайте, море осталось!

В итоге психолог ревёт в три ручья, а дети её утешают:

- Почему вы плачете? Не надо! Вас же не бомбят…»
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06.06.2022 23:29 Ответить
Эта истрия холит с 14го... В ней только меняется населенный пункт...
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06.06.2022 23:37 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.06.2022 00:49 Ответить
И такими вот Героями керует какое-то ************* ****** *******?
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07.06.2022 11:10 Ответить
 
 