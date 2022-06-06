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Чтобы не уменьшалось внимание к Украине, все должны продолжать говорить о происходящем, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступил с обращением к украинцам вечером 6 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение размещено в телеграм-канале Зеленского.

"Чтобы не уменьшалось внимание к Украине, к нашей борьбе за свободу, каждый и каждая должны продолжать говорить о происходящем. Распространяйте информацию. Поддерживайте наши потребности. Конечно, прежде всего это касается журналистов. И сегодня, кстати, хочу пожелать им не замыкаться на нашем внутреннем украинском контексте. Чем больше будет сказано об Украине в мире, тем быстрее мы сможем закончить войну и освободить нашу землю", - отмечается в обращении Владимира Зеленского в конце 103-го дня войны.

Читайте также: Украинцам не стоит расслабляться, потому что ситуация может обернуться очень непрогнозируемо, - Зеленский
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Топ комментарии
+14
Зникни. Вже набрид за сьогодні.
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06.06.2022 23:48
+11
Чуєш, увагофіл, ти Джонсону телефонував, привітав?
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06.06.2022 23:50
+9
Щоб не зменшувалася увага до України ти, довбню, повинен нарешті зав'язати з відосіками і пояснити нарешті народу України і всьому світові свій геніальний про%об з готуванням країни до війни.

І, так, зрозуміти нарешті, що таке військовий стан і як має під час нього функціонувати країна.
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07.06.2022 00:03
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Зникни. Вже набрид за сьогодні.
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06.06.2022 23:48 Ответить
всі, це і порошенко...в т.ч. і порошенко...особливо порошенко
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07.06.2022 01:17 Ответить
Vitaliy Chepyuk@Nemiroff_light

1 ч

І погруддя, погруддя не забути!..

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06.06.2022 23:49 Ответить
*****... як це розбачити...
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07.06.2022 00:00 Ответить
Можу дати окуляри. Тицяєш по зображенню, а потім збільшуєш його.
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07.06.2022 00:04 Ответить
И подпись на памятнике "Величайшему генералиссимусу всех времен и народов Боневтику Первому". Ни разу не самовлюбленный нарцисс с комплексом недонаполеона. Любит оно себя окружать лизоблюдами.
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07.06.2022 00:02 Ответить
Чуєш, увагофіл, ти Джонсону телефонував, привітав?
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06.06.2022 23:50 Ответить
День сурка бл…
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06.06.2022 23:56 Ответить
сюжет France2 про роботу САУ Caesar по зайвохромосомним окупантам
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06.06.2022 23:58 Ответить
Щоб не зменшувалася увага до України ти, довбню, повинен нарешті зав'язати з відосіками і пояснити нарешті народу України і всьому світові свій геніальний про%об з готуванням країни до війни.

І, так, зрозуміти нарешті, що таке військовий стан і як має під час нього функціонувати країна.
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07.06.2022 00:03 Ответить
Оман, лыжи, шашлыки и шаурма
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07.06.2022 01:12 Ответить
многие смеялись с Зе в роли Наполеона А зря: Москву спалили, генерала Кутузова прикопали...
P.S. Это шутка, если что.
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07.06.2022 00:06 Ответить
Причем тут зе ?мы пахали называется
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07.06.2022 06:20 Ответить
Savely так це, що заслуга зЕлупня?🤪
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07.06.2022 08:44 Ответить
Говорить не просто, а очень аккуратно расставляя нужные акценты. И не только говорить, но и показывать, красочно иллюстрировать.

Но главное - перестать конфликтовать и хамить Германии и Франции, ведь они имеют огромное влияние в ЕС. Чтобы ни у Шольца, ни у Макрона не было вообще никаких аргументов против Украины, чтобы народы Германии и Франции видели в нас тех, кем мы и являемся - цивилизованную страну, подвергшуюся жестокому нападению, но продолжающую быть цивилизованной, а не страной-хамлом, не пустившей пусть номинального, но всё же президента Германии, а потом обозвавшего уже не номинального премьера "обиженной сосиской".
Лично Шольц - отборная скотина, но он не станет другим, если ему об этом сказать, но мы даём ему возможность показушно развести руками перд немцами, типа смотрите, какие дикари! Это же демократическая страна, на её власть можно "давить" через её избирателей!

Будет очень-очень жаль, если мы просрём поддержку ведущих стран ЕС.
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07.06.2022 00:08 Ответить
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07.06.2022 00:12 Ответить
Ця картина має бути перед очима кожного українця. Кожного дня.
І не кажіть, що ви «усталі от вайни»
Це перед отчима Європи повино бути кожного дня,Макрона, Шольца та інших .Бо схоже вони ще й досі не розуміють ,впаде Україна не дай боже і вбивати і гвалтувати вже будуть духмяних француженок і глузувати з чоловіків
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07.06.2022 00:13 Ответить
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07.06.2022 00:14 Ответить
цього недостатньо, пане президент...
бажано ще перестати сратися з німцями і цуко почати виконувати домашні завдання, а не відосики з гарними словами....
і бажано ще своїх кентів зрадників посадити, бо тобі щось перестали довіряти судячи з того що пишуть тіж німецькі змі
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07.06.2022 00:46 Ответить
Вовочка хамил всю свою жизнь, так что врядли что то изменится. Маемо шо маемо
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07.06.2022 01:35 Ответить
Тебе снова Порох мешает говорить об Украине? Говори, это ж твой хлеб.
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07.06.2022 04:04 Ответить
Это зебоба уже все -ему светит только трибунал
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07.06.2022 06:22 Ответить
а працювати не пробував,говорун?В Європах справи ціняться а не відосики.
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07.06.2022 09:24 Ответить
 
 