Чтобы не уменьшалось внимание к Украине, все должны продолжать говорить о происходящем, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступил с обращением к украинцам вечером 6 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение размещено в телеграм-канале Зеленского.
"Чтобы не уменьшалось внимание к Украине, к нашей борьбе за свободу, каждый и каждая должны продолжать говорить о происходящем. Распространяйте информацию. Поддерживайте наши потребности. Конечно, прежде всего это касается журналистов. И сегодня, кстати, хочу пожелать им не замыкаться на нашем внутреннем украинском контексте. Чем больше будет сказано об Украине в мире, тем быстрее мы сможем закончить войну и освободить нашу землю", - отмечается в обращении Владимира Зеленского в конце 103-го дня войны.
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1 ч
І погруддя, погруддя не забути!..
І, так, зрозуміти нарешті, що таке військовий стан і як має під час нього функціонувати країна.
P.S. Это шутка, если что.
Но главное - перестать конфликтовать и хамить Германии и Франции, ведь они имеют огромное влияние в ЕС. Чтобы ни у Шольца, ни у Макрона не было вообще никаких аргументов против Украины, чтобы народы Германии и Франции видели в нас тех, кем мы и являемся - цивилизованную страну, подвергшуюся жестокому нападению, но продолжающую быть цивилизованной, а не страной-хамлом, не пустившей пусть номинального, но всё же президента Германии, а потом обозвавшего уже не номинального премьера "обиженной сосиской".
Лично Шольц - отборная скотина, но он не станет другим, если ему об этом сказать, но мы даём ему возможность показушно развести руками перд немцами, типа смотрите, какие дикари! Это же демократическая страна, на её власть можно "давить" через её избирателей!
Будет очень-очень жаль, если мы просрём поддержку ведущих стран ЕС.
І не кажіть, що ви «усталі от вайни»
Це перед отчима Європи повино бути кожного дня,Макрона, Шольца та інших .Бо схоже вони ще й досі не розуміють ,впаде Україна не дай боже і вбивати і гвалтувати вже будуть духмяних француженок і глузувати з чоловіків
1 June, 11:58 ·
Думаю, що після наказу захищати територію до кінця в оточенні насмерть, найстрашнішим є наказ здатися в полон з подальшою гарантією обміну від ворога, який не славиться дотриманням слова. На ризик втрати свободи.
Ці хлопці та дівчата виконали обидва найстрашніші накази. І їхні обличчя та імена мають звучати в українському та світовому інфопросторі щодня. Аж поки їх, захисників Маріуполя та Азовсталі, не вернуть додому. Забуття і тиша для них означає небезпеку тортур, тривалого ув'язнення і загибелі. Тому не допускаємо тиші та забуття. Пишіть, говоріть про них щодня
бажано ще перестати сратися з німцями і цуко почати виконувати домашні завдання, а не відосики з гарними словами....
і бажано ще своїх кентів зрадників посадити, бо тобі щось перестали довіряти судячи з того що пишуть тіж німецькі змі