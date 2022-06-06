Чтобы не уменьшалось внимание к Украине, все должны продолжать говорить о происходящем, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступил с обращением к украинцам вечером 6 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение размещено в телеграм-канале Зеленского.

"Чтобы не уменьшалось внимание к Украине, к нашей борьбе за свободу, каждый и каждая должны продолжать говорить о происходящем. Распространяйте информацию. Поддерживайте наши потребности. Конечно, прежде всего это касается журналистов. И сегодня, кстати, хочу пожелать им не замыкаться на нашем внутреннем украинском контексте. Чем больше будет сказано об Украине в мире, тем быстрее мы сможем закончить войну и освободить нашу землю", - отмечается в обращении Владимира Зеленского в конце 103-го дня войны.

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