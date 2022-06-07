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армия РФ (15394) война (46939) СБУ (18699) перехват (319)

"Я уже, бл#дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС", - оккупанты пытаются заключить фиктивные браки, чтобы сбежать с войны. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на собственную свадьбу.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры российских захватчиков, которые перехватила СБУ,  информирует Цензор.НЕТ.

"Я уже, бл#дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС". Я об этом скажу тут. Бл*дь, нам сказали: "Ни#уя, не вариант". Такие вот дела…" – рассказывает оккупант своему знакомому.

По его словам, из-за значительного количества отказников в армии рашистов значительно усилили контроль. Теперь они могут вернуться домой только в трех случаях: ранения, смерть самого оккупанта или близкого родственника.

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"Вариант с фиктивным браком, каким бы оригинальным он ни был, для этого вояки не сложился. Но первые 2 – вполне могут случиться. И тогда он даже сможет с комфортом доехать домой – в пакете и холодильнике", – комментируют разговор в СБУ.
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Топ комментарии
+10
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07.06.2022 10:05
+10
Кацапы, пишите командирам попарно рапорта, что вы ********. Может хоть так проканает. А то и видосик соответствующий подкиньте что бы поверили. Лучше быть пидором, чем русским солдатом.
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07.06.2022 10:52
+7
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07.06.2022 10:05
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07.06.2022 10:05 Ответить
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07.06.2022 10:05 Ответить
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07.06.2022 10:48 Ответить
На цих матінка-природа відпочиває...
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07.06.2022 10:53 Ответить
Попасть в армию РФ очень просто а вот уйти уже низзя. Указательный палец отрубил и домой. Лучше без пальца чем без головы.
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07.06.2022 10:08 Ответить
Каму і кабила нєвєста.Да лапатнікі?
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07.06.2022 10:10 Ответить
А з "кістлявою" одружиться не пробували? Або з "Горбатою Гретхен"(шибеницею) як казали у Фландрії та Німеччині у Середні віки
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07.06.2022 10:11 Ответить
Как? У них же однополые браки запрещены
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07.06.2022 10:12 Ответить
тим часом Арестович у вчорашньому ефірі зробив крутий поворот і замість "ми перемагаємо, росія видихається" озвучив прямо протилежні речі як "котел", "відступ", "небезпека розгрому" ((
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07.06.2022 10:17 Ответить
ну, многие обвиняли его в неудачах, проклинали что он во всем виноват... он решил сказать правду. Может готовит общество к чему-то. Так как мы не знаем реально наших потерь, то может быть обстановка действительно критичная, а в это время все ждут "контрнаступления". Чтобы не было сильного разочарования
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07.06.2022 10:25 Ответить
зачем ты рекламируешь эту Лерку-пустозвонку
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07.06.2022 10:55 Ответить
цей довбень звідки правду має знати, з віконечка офіса побачив? це вже не вперше коли він спочатку свою публіку в теплій ванні тримає, а потім плюсь і голою дупою на зимний асфальт. Це спеціальний прийом, люди ж кажуть, що вони арестовича слухають щоб заспокоїтися, так? А якщо вони занадто спокійні - на фіг він тоді їм потрібен? тобто треба підігріти панічні настрої щоб бути при справах. Крім того, зараз буде знову на топі, і най його будуть переглядати тільки щоб потім обматюкати - алгоритми.
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07.06.2022 20:17 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.06.2022 10:39 Ответить
Кацапы, пишите командирам попарно рапорта, что вы ********. Может хоть так проканает. А то и видосик соответствующий подкиньте что бы поверили. Лучше быть пидором, чем русским солдатом.
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07.06.2022 10:52 Ответить
то не допоможе, у них офіціально це заборонено, але судячі з їх "культури", вони це практикують тільки не гласно. Загнили раніше за Америку, капець!
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07.06.2022 20:19 Ответить
Пусть попробуют беременность - у Шварцнеггера вроде получилось... (совет от Демусики)
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07.06.2022 21:26 Ответить
 
 