"Я уже, бл#дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС", - оккупанты пытаются заключить фиктивные браки, чтобы сбежать с войны. АУДИО

Российские оккупанты отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на собственную свадьбу.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры российских захватчиков, которые перехватила СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

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"Я уже, бл#дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС". Я об этом скажу тут. Бл*дь, нам сказали: "Ни#уя, не вариант". Такие вот дела…" – рассказывает оккупант своему знакомому.

По его словам, из-за значительного количества отказников в армии рашистов значительно усилили контроль. Теперь они могут вернуться домой только в трех случаях: ранения, смерть самого оккупанта или близкого родственника.

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"Вариант с фиктивным браком, каким бы оригинальным он ни был, для этого вояки не сложился. Но первые 2 – вполне могут случиться. И тогда он даже сможет с комфортом доехать домой – в пакете и холодильнике", – комментируют разговор в СБУ.