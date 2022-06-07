Кадыров, видимо, оговорился и назвал Путина "верховным говнокомандующим". ВИДЕО
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Руководитель Чечни Рамзан Кадыров назвал Путина "верховным говнокомандующим" в одном из своих видео.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, речь идет об оговорке "пехотинца Путина", пытавшегося сказать слова "верховный главнокомандующий".
Топ комментарии
+66 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий07.06.2022 11:26
+21 Вова БК
показать весь комментарий07.06.2022 11:27
+20 Белла Богун
показать весь комментарий07.06.2022 11:27
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кажется несколько лет назад он даже так не разговаривал
В принципе, за "ПУТИН?, ДА ОН ЕПНУТЫЙ"...Немцова угандосил Вова.... А других и за меньшие оскорбления власти, русские суды на Колыму отправляли...
Посмотрим что будет с Кадыровым в этом случае... Если ничего, тогда РАМЗАН реально круто стоит на России ... Возможно даже после Путина будет претендовать на КУСОК ВЛАСТИ.... Кто бы там не говорил.... ОЧЕНЬ ХАРИЗМАТИЧНЫЙ и РАСПИАРЕННЫЙ....После Жирика, наверное сейчас номер 1 на России...Мишустин, Медведев, Лавров, Патрушев и рядом по распиаренности не стояли с Рамзаном...
И нет, он не обмолвился, всё правильно сказал - верховный говнокоманчующий, то есть командующий говном, который и сам по себе говно.
бледная моль - она очень обидчивая - съест не только пальто, но и поношеные трусы, вместе с содержимым..
Можна стібати кацапів:
- ти сьогодні вже цілував портрет свого гівнокомандовича?...Ні? У следственний комітет напишу, що ти свого фюрера не цілуеш!... Як це він не гівнокомандувач? Ти, що кадирова не поважаєш?!
https://www.youtube.com/watch?v=lFIpjr_XVyk
Сам себе він називає "піхатінцем пуціна", тобіш визнає, що х*йло ним командує.
Значить х*йло - ГОВНОМКОМАНДУЮЩІЙ...
Все правильно...)))