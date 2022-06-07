Кадыров, видимо, оговорился и назвал Путина "верховным говнокомандующим". ВИДЕО

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров назвал Путина "верховным говнокомандующим" в одном из своих видео.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, речь идет об оговорке "пехотинца Путина", пытавшегося сказать слова "верховный главнокомандующий".

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