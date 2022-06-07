В Марьинке две группы оккупантов "демилитаризировались" на минах-ловушках, установленных бойцами 54-й ОМБр. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 54-й ОМБр уничтожили две группы оккупантов в Марьинке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины отмечают, что сработали мины-ловушки на дороге.

"Продолжаем показ вояжа незваных "туристов" в пешем порядке по улицам города Марьинка Донецкой области. Шли толпой "туристы" оглядываясь вокруг, но не увидели они сюрприза на дороге, который установили ребята из разведывательной группы К2 с помощью не менее известной "строительной" бригады. Сюрприз сработал и "туристам" он не понравился, не любит украинская земля непрошеных "туристов". Приятного просмотра!", - пишут они и публикуют видео уничтожения оккупантов.

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