В Марьинке две группы оккупантов "демилитаризировались" на минах-ловушках, установленных бойцами 54-й ОМБр. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Бойцы 54-й ОМБр уничтожили две группы оккупантов в Марьинке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины отмечают, что сработали мины-ловушки на дороге.
"Продолжаем показ вояжа незваных "туристов" в пешем порядке по улицам города Марьинка Донецкой области. Шли толпой "туристы" оглядываясь вокруг, но не увидели они сюрприза на дороге, который установили ребята из разведывательной группы К2 с помощью не менее известной "строительной" бригады. Сюрприз сработал и "туристам" он не понравился, не любит украинская земля непрошеных "туристов". Приятного просмотра!", - пишут они и публикуют видео уничтожения оккупантов.
Топ комментарии
+37 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий07.06.2022 13:27
+35 Панас Стець
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+33 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий07.06.2022 13:11
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ешо хачу 🤣🤣🤣