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армия РФ (15394) война (46939) уничтожение (3858) Марьинка (709) 54 отдельная мехбригада (148)

В Марьинке две группы оккупантов "демилитаризировались" на минах-ловушках, установленных бойцами 54-й ОМБр. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы 54-й ОМБр уничтожили две группы оккупантов в Марьинке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины отмечают, что сработали мины-ловушки на дороге.

"Продолжаем показ вояжа незваных "туристов" в пешем порядке по улицам города Марьинка Донецкой области. Шли толпой "туристы" оглядываясь вокруг, но не увидели они сюрприза на дороге, который установили ребята из разведывательной группы К2 с помощью не менее известной "строительной" бригады. Сюрприз сработал и "туристам" он не понравился, не любит украинская земля непрошеных "туристов". Приятного просмотра!", - пишут они и публикуют видео уничтожения оккупантов.

Смотрите: "Нас них#ево разъ#бали. У нас нет техники. Нам п#зда", - запись с телефона оккупанта, побывавшего в Чернобаевке. ВИДЕО
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Топ комментарии
+37
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07.06.2022 13:27
+35
лежить і граблями махає... може блох ловить?
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07.06.2022 13:12
+33
Гастєпрєімним К2-респектище...Приймайте ще...
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07.06.2022 13:11
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Хорошо прогулялись.
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07.06.2022 13:11 Ответить
Ходят тут, бродят разные. Сами не знают, чего хотят!
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07.06.2022 14:00 Ответить
Гастєпрєімним К2-респектище...Приймайте ще...
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07.06.2022 13:11 Ответить
лежить і граблями махає... може блох ловить?
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07.06.2022 13:12 Ответить
То недобите падло ***** кличе, що разом подохнути.
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07.06.2022 13:17 Ответить
то він собі намагається турнікет на ногу накласти (тьфу.... ремінь чи мотузку - звідки у них турнікети), а дружбани тим часом звалили і забули про нього... от така вона, "друга армія"...
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07.06.2022 13:44 Ответить
a sho tam posledny ork utashil ? lishnuju nogu ?
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07.06.2022 13:14 Ответить
"это нога - кого надо нога" 😁😁
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07.06.2022 13:16 Ответить
****.... vorujut prjamo pod bezpilotnikom
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07.06.2022 13:22 Ответить
Видео старое?
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07.06.2022 13:15 Ответить
тебе какое дело...?
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07.06.2022 13:49 Ответить
👨‍🚀👍
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07.06.2022 13:15 Ответить
Не х#й шастать 🇷🇺👹☠️Рашистюги‼️☠️💩
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07.06.2022 13:15 Ответить
Дивився б і дивився. Смерть клятим оркам! Слава Україні!
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07.06.2022 13:15 Ответить
🔥🔥🔥💥💥💥👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
ешо хачу 🤣🤣🤣
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07.06.2022 13:18 Ответить
Сиджу на роботі, обідаю і переглядаю як росіянські ноги і руки літають над нашою українською землею... Прекрасне відео!!!
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07.06.2022 13:19 Ответить
Ни грамма сочувствия этим мразям. Это не люди, это и не животные - это паразиты которые убивают все живое и только их утилизация может очистить землю от этой болезни
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07.06.2022 13:21 Ответить
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07.06.2022 13:27 Ответить
А мати казали - не бігай по стерні
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07.06.2022 13:26 Ответить
І полетіли лапті в різні боки.
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07.06.2022 13:27 Ответить
Классно мясо на видео шевелится😂🤣😂
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07.06.2022 13:29 Ответить
нехай щастить
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07.06.2022 13:34 Ответить
Тобто вже і Мар"їнку здали...
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07.06.2022 13:35 Ответить
Сдохли уставшими......
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07.06.2022 13:53 Ответить
В самый последний момент они среагировали - присели, значит это прилетела минометная мина...
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07.06.2022 13:55 Ответить
ні,не мінометна точно. Судячи з чорного диму і великого полумя,то вибухнула протитанкова ТМ-ка,яка була активована дистанційно або за допомогою саморобного підривника виведена на розтяжку.
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07.06.2022 15:48 Ответить
Орк просто скаче в екстазі
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07.06.2022 13:57 Ответить
Та ще й під рингтон на моїй мобілці)))) а якийсь *** з першої групи, ще там смикався. Мо` тре добити.?
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07.06.2022 14:00 Ответить
орки в Мар'їнці?
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07.06.2022 15:06 Ответить
Вроде лето на дворе, а листвы на деревьях нет.
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07.06.2022 15:18 Ответить
А идиоты что то слыхали про чернобелую съемку???
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07.06.2022 15:53 Ответить
Только у идиотов на "чернобелой" съемке трава зеленая и красно-оранжевые взрывы.
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07.06.2022 17:37 Ответить
Важно что кацапов тех больше нет. А листва -- то второстепенное.
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07.06.2022 16:04 Ответить
Что,уже и Марьенку забрали???
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07.06.2022 15:51 Ответить
сидели бы дома своего царя прославляли, приперлись за стиралками и теликами холявными, а взять уже нечем
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07.06.2022 16:58 Ответить
толку то юг отжат это в пустоту
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07.06.2022 20:01 Ответить
дети питарды взрывають
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07.06.2022 20:03 Ответить
 
 