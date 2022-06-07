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Рашисты начали демонтаж стелы "Мариуполь" на въезде в город. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сине-желтую стелу "Мариуполь" рашисты начали демонтировать на въезде в город со стороны Мангуша.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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+27 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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показать весь комментарий07.06.2022 14:09
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Ви пропонуєте залишити зрадників кермувати далі?
Перемоги з ними може і не статися, а може статися поразка та капітуляція
Південь втрачений, але не в результаті поразки, а через Зеленського і ОПу. І хай зебіли спробують навішати цей про*об на Пороха чи НЛО.
Залужный еще и конкурент Зели на выборах,а тут при таком раскладе убивают двух зайцев. как говорится "запомните этот твит".
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в информационном пространстве слишком много сообщений о возможной полномасштабной войне со стороны России. Украина получает информацию от партнеров и анализирует ее.
Об этом он сказал на брифинге в Херсонской области, где проходят тактико-специальные учения МВД.
Зеленский подчеркнул, что Украина имеет много источников и готовится к любым рискам.
«Я не могу соглашаться или не соглашаться с тем, что еще не произошло. Пока полномасштабной войны в Украине нет. Я как президент должен говорить с обществом, имея реальную информацию. Мы получаем информацию из разных источников. У нас тоже есть разведчики. Я не считаю, что разведка Украины работает хуже разведки других», - сказал Зеленский.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли власть возможность подготовки внутренних беспорядков в Украине, Зеленский ответил: «Сюрпризы могут быть в любой момент. Мы понимаем, что подобные вещи могут быть без предупреждений. Самое главное, чтобы мы были к этому готовы. Сейчас это отрабатывается. Готовы к любым шагам с любой стороны. Я думаю, что наши специалисты на очень серьезном уровне».
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Президент Владимир Зеленский посещал тактико-специальные учения МВД в Херсонской области, 12 февраля 2022 года
Фото:
Владимир Зеленский
12 февраля Зеленский посещал тактико-специальные учения МВД в Херсонской области вблизи административной границы с временно оккупированным Крымом, пишет «Укринформ».
Учения проходят одновременно на территории поселков Каланчак и Новоалексеевка, неподалеку админграницы с Крымом, и имеют целью максимально подготовить органы МВД к эффективному реагированию на дестабилизационные факторы.
Согласно легенде учений, правоохранители отрабатывают реагирование на факты незаконного пересечения пунктов пропуска, попытку уничтожения дамбы, блокирующей поставки воды в Крым, освобождение захваченных админзданий, ликвидацию вооруженных групп.
К учениям привлечены более тысячи правоохранителей, спецтехники, в частности, вертолеты.
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МИД Украины о возможном наступлении РФ: «Важно сохранять спокойствие и не сеять панику»
Возможное нападение со стороны РФ
Россия сейчас требует от НАТО больше никогда не расширяться на восток, в частности, не брать Украину. США и Альянс уже ответили и не согласились на такие требования.
В то же время Москва еще до переговоров начала стягивать свои войска к границам с Украиной. По данным Минобороны, у границ Украины остаются 140 тысяч российских военных. А в Беларуси на февраль запланированы военные учения с Россией, и солдаты уже начинают прибывать в страну.
В украинской разведке говорили, что Россия готовится к возможной атаке на восток и юг Украины зимой 2022 года. Американские разведчики (в соответствии с возможным сценарием, которым поделился Bloomberg) считают, что наступление на Украину может произойти в трех направлениях: из оккупированного Крыма, Беларуси и со стороны российской границы.
В то же время украинская власть убеждает, что армия готова дать отпор, а партнеры на нашей стороне. В МИДе просят сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику.
расследование должно было начаться на следующий день и результаты должны были быть опубликованы властью для того, чтобы у людей была уверенность в тех, кто в это время управляет страной. то есть, расследование - в интересах власти. но его нет. значит, есть интересы более приоритетные, чем выявление потенциального врага. какие?
"уволить" - так это надо делать сразу же, после начала расследования, чтобы потенциальный враг еще чего-нибудь не сделал. а дальше - по результатам расследования..
чему тут радоваться что предатель остался при власти ?его судить надо за десятки тысяч погибших и замученых по звериному и суд над ним и фсбэшой крысой ермаком будет!
Він не міг втекти, бо ще не все заплановане про*бав, ще Абрамовичу треба помогти, бо на старості заявою ця винагорода точно не буде.
А вообще, если хотим победить кацапье, немедленно нужно открывать ВСЕ архивы до 1991. Это ударит по кацапью сильнее, чем вся артиллерия вместе взятая. Они не просто так до смерти боятся свою историю и пытаются ею манипулировать всему доступными способами, у них для страха есть все причины. Это будет смертельный удар под их безумную идеологию. Да, что-то может вылезти боком и для нас. Но показав миру всю историческую гниль кацапья можно добиться очень и очень многого. Только вот хватит ли смелости для этого, вопрос.
Aks World
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Реєстрація:28.03.2022
Утром во вторник, 7 июня, было объявлено, что первый заместитель гендиректора VK ("ВКонтакте") Владимир Габриелян и директор по закупкам этой российской компании Сергей Мерзляков погибли в результате происшествия в Ненецком автономном округе.
Как отмечает агентство "Интерфакс", ранее сообщалось, что Габриелян пропал в результате опрокидывания вездеходов вблизи села Шойна. Во время переправы через реку Бугряница вездеходы перевернулись, и "их потащило в море", информацию об этом распространил Союз оленеводов РФ.
Российские СМИ также сообщают, что находившиеся в тех же вездеходах Алена Габриелян и Сергей Ольсевич смогли выбраться на берег.
Владимир Габриелян с 2005 года был вице-президентом и техническим директором Mail.ru Group. Позже он стал первым заместителем гендиректора "ВКонтакте". В марте 2022 года он вошел в совет директоров VK.
Пути Господни неисповедимы...
СЛАВА ВСУ!
Десятки тисяч вбитих, тисячі полонених і сотні тисяч вивезених до росії. ****, нема слів.