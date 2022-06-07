Рашисты начали демонтаж стелы "Мариуполь" на въезде в город. ВИДЕО

Сине-желтую стелу "Мариуполь" рашисты начали демонтировать на въезде в город со стороны Мангуша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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