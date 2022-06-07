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Рашисты начали демонтаж стелы "Мариуполь" на въезде в город. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сине-желтую стелу "Мариуполь" рашисты начали демонтировать на въезде в город со стороны Мангуша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+27
а хто здав Південь? - Де розслідування? Чий був наказ? - Єрмак, Зеля, Баканов, Демченко - хто?

Ви пропонуєте залишити зрадників кермувати далі?

Перемоги з ними може і не статися, а може статися поразка та капітуляція
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07.06.2022 14:13
+21
Стела обов'язково буде поновлена а всі кацапські смердючі свині будуть викинуті взад в радной запарєбрікавий свінарнік...
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07.06.2022 14:05
+21
Стелу прибрать можно, но только ведь историю не уберешь. Азов уже никто не забудет, да и знак "Дети" тоже.
А вообще, если хотим победить кацапье, немедленно нужно открывать ВСЕ архивы до 1991. Это ударит по кацапью сильнее, чем вся артиллерия вместе взятая. Они не просто так до смерти боятся свою историю и пытаются ею манипулировать всему доступными способами, у них для страха есть все причины. Это будет смертельный удар под их безумную идеологию. Да, что-то может вылезти боком и для нас. Но показав миру всю историческую гниль кацапья можно добиться очень и очень многого. Только вот хватит ли смелости для этого, вопрос.
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07.06.2022 14:09
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а хто здав Південь? - Де розслідування? Чий був наказ? - Єрмак, Зеля, Баканов, Демченко - хто?

Ви пропонуєте залишити зрадників кермувати далі?

Перемоги з ними може і не статися, а може статися поразка та капітуляція
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07.06.2022 14:13 Ответить
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07.06.2022 14:21 Ответить
А хто тобі ***** південь здав? Ти думаєш наші його без бою і без врат віддали? Ви заїбали постійно скиглити 103 дні пройшло. Навіть якби підірвали б мости, це б затримало руснявих на 2-3 доби, вони ж стільки спец техніки гнали
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07.06.2022 14:22 Ответить
ты гавно подзэлупное почему не взорвали мосты ***** отвечай?кто и как там разминиррвал выход из крыма вместо того чтобы усиливать оборону?мразота подаляковская заткнись и вали накуй
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07.06.2022 14:27 Ответить
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07.06.2022 14:32 Ответить
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07.06.2022 14:28 Ответить
Да. Противник на марше шел в первый день и к Херсону и со стороны Дона к Марику. И через 5 часов, с танками был уже на месте. Так что слив был. И мы выясним кто и зачем его реализовал.
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07.06.2022 17:01 Ответить
Олег Жданов пояснював, що Чонгар як горловина пляшки, після підриву мостів рух колон рашистів просто б зупинився. ЗСУ підтягнули сили і рашисти не змогли б так просто зайти в Херсон, крім того там були заміновані території і обладнані позиції. Оборонятися там можна було тривалий час, але до Маріуполя орки не змогли дійти швидко .
Південь втрачений, але не в результаті поразки, а через Зеленського і ОПу. І хай зебіли спробують навішати цей про*об на Пороха чи НЛО.
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07.06.2022 21:14 Ответить
не ори. закончится война или хотя бы наступит перелом, за ненадобностью уже, Залужного уберут и всю ответственность за ***** юга повесят на него же. 100 процентов! а зеленолобые дегенераты будут апплодировать Величайшему.
Залужный еще и конкурент Зели на выборах,а тут при таком раскладе убивают двух зайцев. как говорится "запомните этот твит".
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07.06.2022 23:22 Ответить
а с чего это менять вопросы если есть факт сдачи юга Украины гноем под-зэлупным?тут отвечать за содеяное нужно А не менять вопросы- и зэлупа ермак и ко ответит по закону!
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07.06.2022 14:24 Ответить
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07.06.2022 14:30 Ответить
2015 год. Война с РФ, море крови, а #Верещук тусит в Москве со своей подругой - российской пропагандонкой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов "ДНР". Теперь вы знаете что Верещук - гнилая рашистская консерва. "Мэри Поппинс", все, пора улетать в Ростов

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07.06.2022 14:31 Ответить
https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij-zayavil-o-perenasyshenii-informprostranstva-soobsheniyami-o-vozmozhnom-napadenii-rf



Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в информационном пространстве слишком много сообщений о возможной полномасштабной войне со стороны России. Украина получает информацию от партнеров и анализирует ее.

Об этом он сказал на брифинге в Херсонской области, где проходят тактико-специальные учения МВД.

Зеленский подчеркнул, что Украина имеет много источников и готовится к любым рискам.

«Я не могу соглашаться или не соглашаться с тем, что еще не произошло. Пока полномасштабной войны в Украине нет. Я как президент должен говорить с обществом, имея реальную информацию. Мы получаем информацию из разных источников. У нас тоже есть разведчики. Я не считаю, что разведка Украины работает хуже разведки других», - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли власть возможность подготовки внутренних беспорядков в Украине, Зеленский ответил: «Сюрпризы могут быть в любой момент. Мы понимаем, что подобные вещи могут быть без предупреждений. Самое главное, чтобы мы были к этому готовы. Сейчас это отрабатывается. Готовы к любым шагам с любой стороны. Я думаю, что наши специалисты на очень серьезном уровне».







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Президент Владимир Зеленский посещал тактико-специальные учения МВД в Херсонской области, 12 февраля 2022 года

Фото:

Владимир Зеленский

12 февраля Зеленский посещал тактико-специальные учения МВД в Херсонской области вблизи административной границы с временно оккупированным Крымом, пишет «Укринформ».

Учения проходят одновременно на территории поселков Каланчак и Новоалексеевка, неподалеку админграницы с Крымом, и имеют целью максимально подготовить органы МВД к эффективному реагированию на дестабилизационные факторы.

Согласно легенде учений, правоохранители отрабатывают реагирование на факты незаконного пересечения пунктов пропуска, попытку уничтожения дамбы, блокирующей поставки воды в Крым, освобождение захваченных админзданий, ликвидацию вооруженных групп.

К учениям привлечены более тысячи правоохранителей, спецтехники, в частности, вертолеты.

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МИД Украины о возможном наступлении РФ: «Важно сохранять спокойствие и не сеять панику»

Возможное нападение со стороны РФ

Россия сейчас требует от НАТО больше никогда не расширяться на восток, в частности, не брать Украину. США и Альянс уже ответили и не согласились на такие требования.

В то же время Москва еще до переговоров начала стягивать свои войска к границам с Украиной. По данным Минобороны, у границ Украины остаются 140 тысяч российских военных. А в Беларуси на февраль запланированы военные учения с Россией, и солдаты уже начинают прибывать в страну.

В украинской разведке говорили, что Россия готовится к возможной атаке на восток и юг Украины зимой 2022 года. Американские разведчики (в соответствии с возможным сценарием, которым поделился Bloomberg) считают, что наступление на Украину может произойти в трех направлениях: из оккупированного Крыма, Беларуси и со стороны российской границы.

В то же время украинская власть убеждает, что армия готова дать отпор, а партнеры на нашей стороне. В МИДе просят сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику.
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07.06.2022 14:25 Ответить
расследования нет. признания ответственности нет. вообщего ничего нет - "про..ли", и все.

расследование должно было начаться на следующий день и результаты должны были быть опубликованы властью для того, чтобы у людей была уверенность в тех, кто в это время управляет страной. то есть, расследование - в интересах власти. но его нет. значит, есть интересы более приоритетные, чем выявление потенциального врага. какие?

"уволить" - так это надо делать сразу же, после начала расследования, чтобы потенциальный враг еще чего-нибудь не сделал. а дальше - по результатам расследования..
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07.06.2022 14:35 Ответить
Слідкуй за словами, є багато продажних шкур і те що Зеленський залишився з нами це великий плюс, а якщо хочеш цілувати опу пороху то вперед, ніхто ж не проти
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07.06.2022 15:03 Ответить
зэленый гной-это агент кремля продавший УКРАИНУ -кращеБвтік
чему тут радоваться что предатель остался при власти ?его судить надо за десятки тысяч погибших и замученых по звериному и суд над ним и фсбэшой крысой ермаком будет!
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07.06.2022 15:35 Ответить
А в чому цей загадковий плюс?
Він не міг втекти, бо ще не все заплановане про*бав, ще Абрамовичу треба помогти, бо на старості заявою ця винагорода точно не буде.
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07.06.2022 21:19 Ответить
Стела обов'язково буде поновлена а всі кацапські смердючі свині будуть викинуті взад в радной запарєбрікавий свінарнік...
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07.06.2022 14:05 Ответить
Цілком згоден 👍👍👍
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07.06.2022 15:04 Ответить
Обязательно будет восстановлена. И наши украинские флаги будут развеваться над городом, а не кацапские тряпки.
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07.06.2022 15:26 Ответить
Це ненадовго, а всіх причетних до здачі півдня поховаємо поруч зі стелою українського Маріуполя.
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07.06.2022 14:05 Ответить
какие быстрые на чужое руки чешутся
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07.06.2022 14:06 Ответить
Ай-яй-яй походу все серьезно
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07.06.2022 14:09 Ответить
Що серйозно, не будь таким😁
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07.06.2022 15:05 Ответить
Цены растут, уровень зарплаты уменьшается. Из-за войны с российскими оккупантами почти 5 млн украинцев потеряли работу, и эта цифра может возрасти в 2 раза, в случае эскалации боевых действий в течение следующих 6 месяцев. А это образует в бюджете еще большую дыру.
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07.06.2022 16:01 Ответить
Стела і літери з нержавіючої сталі. Здадуть і проп"ють.
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07.06.2022 14:07 Ответить
Стелу прибрать можно, но только ведь историю не уберешь. Азов уже никто не забудет, да и знак "Дети" тоже.
А вообще, если хотим победить кацапье, немедленно нужно открывать ВСЕ архивы до 1991. Это ударит по кацапью сильнее, чем вся артиллерия вместе взятая. Они не просто так до смерти боятся свою историю и пытаются ею манипулировать всему доступными способами, у них для страха есть все причины. Это будет смертельный удар под их безумную идеологию. Да, что-то может вылезти боком и для нас. Но показав миру всю историческую гниль кацапья можно добиться очень и очень многого. Только вот хватит ли смелости для этого, вопрос.
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07.06.2022 14:09 Ответить
ага, і в усього, що може вийти боком для нас, стирчать такі довгі русскіє вуха.
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07.06.2022 20:32 Ответить
Якось *****. Наявність або відсутність стелли на війскові дії не впливає ніяк. Якщо (або коли) Маруполь повернуть до України, Зєля там нову за пів мільярда баксів побудує.
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07.06.2022 14:12 Ответить
Та никто уже не собирается ничего отвоевывать, уже давно все ясно
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07.06.2022 14:15 Ответить
Не дочекаєшься, кацапе!

Aks World

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Реєстрація:28.03.2022
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07.06.2022 14:59 Ответить
Що тобі ясно полупокер?
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07.06.2022 15:06 Ответить
Жданов будет?
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07.06.2022 14:13 Ответить
Тут действительно, какая разница, если он будет под свинособакми. Тем паче, что они подразумевают под городом, после своего варварского асвабаждения.
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07.06.2022 14:29 Ответить
Що за текст?
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07.06.2022 15:07 Ответить
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07.06.2022 14:13 Ответить
Заметьте, демонтируют только все Украинское не помощь людям, не улучшение жизни. А первым делом что они делают, избавляются от Украинских книг и всего что связанно с Украиной. Истинные фашистские нацисты, породистые, самые натуральные.
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07.06.2022 14:13 Ответить
"какая разница как называется город" еще недавно вещал найвеличніший
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07.06.2022 14:15 Ответить
Ломать и разрушать главное кредо варваров. Но варвары хотя бы бухали и праздновали после победы, а не каждый день от отжатого унитаза. Кстати, когда-нибудь опубликуют приказ армии рашоорков не пистдить унитазы. Уверен, что такой приказ уже отработан и подписан.
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07.06.2022 14:15 Ответить
Какой победы, что ты несёшь?
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07.06.2022 15:08 Ответить
так а що їм святкувати, яку перемогу? Вони положили купу своїх, місто вони зруйнували, просиділи там мало не три місяці, що святкувати? Взятіє супермаркета відсвяткувати як в Донецьку? так теж розбомбили.
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07.06.2022 20:36 Ответить
В Ненецком автономном округе погибли топ-менеджеры VK

Утром во вторник, 7 июня, было объявлено, что первый заместитель гендиректора VK ("ВКонтакте") Владимир Габриелян и директор по закупкам этой российской компании Сергей Мерзляков погибли в результате происшествия в Ненецком автономном округе.



Как отмечает агентство "Интерфакс", ранее сообщалось, что Габриелян пропал в результате опрокидывания вездеходов вблизи села Шойна. Во время переправы через реку Бугряница вездеходы перевернулись, и "их потащило в море", информацию об этом распространил Союз оленеводов РФ.

Российские СМИ также сообщают, что находившиеся в тех же вездеходах Алена Габриелян и Сергей Ольсевич смогли выбраться на берег.

Владимир Габриелян с 2005 года был вице-президентом и техническим директором Mail.ru Group. Позже он стал первым заместителем гендиректора "ВКонтакте". В марте 2022 года он вошел в совет директоров VK.
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07.06.2022 14:18 Ответить
Вошли в контакт с Кабыбздоном!
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07.06.2022 15:41 Ответить
Кацапи,здохнете всі. Без варіантів.
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07.06.2022 14:18 Ответить
Когда то Мариуполь был г.Жданов...в честь краснопузого начальника чЛенинграда Жданова А.А.,по его вине с 1941 г. типа "блокады*...подохло от голода полтора мильона питерцев...
Пути Господни неисповедимы...
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07.06.2022 14:21 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! ОККУПАНТЫ ПОКАЗЫВАЮТ КАК НАДО БУДЕТ РАЗРУШАТЬ СТРАНУ АГРЕССОРА.
СЛАВА ВСУ!
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07.06.2022 14:22 Ответить
Какаяразницанакакомязыке
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07.06.2022 14:23 Ответить
КакаяВАМразницанакакомязыке
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07.06.2022 15:58 Ответить
Ублюдки! Им главное памятник Ленину восстановить да совковые названия улицам дать, а то что там условий жизни нет, то таке.
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07.06.2022 14:24 Ответить
От чому, а в цьому орки спеціалісти. Кому скільки знадобилося часу, щоб називати декомунізовані вулиці по-новому на автоматі (Ну, зрозуміло, окрім пенсіонерів)?
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07.06.2022 14:25 Ответить
Був Маріуполь - буде Маріупіль. Думаєте чого Бориспіль не взяли - бо він Бориспіль, а не Борисполь.
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07.06.2022 14:33 Ответить
P.S. - Севастополя це теж стосується.
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07.06.2022 14:39 Ответить
Стелу відновлять, це лише питання часу. Місто відновити буде значно важче. А те, що майже увесь південь України був захоплений ворогом в найкоротший термін, це пряма зрада верхівки нашого керівництва, зеленського та його підручних.
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07.06.2022 15:25 Ответить
Маріуполь. 16 лютого. Зеленський. Відосикі. День єднання. Святкові потяги. Не хвилюйтесь. Все буде добре. Маріуполь захищен.
Десятки тисяч вбитих, тисячі полонених і сотні тисяч вивезених до росії. ****, нема слів.
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07.06.2022 15:31 Ответить
Скільки кацапня не хотіла згвалтувати та русифікувати Маріуполь, не вдасться знищити історію славного козацького міста Домахи, міста, що було і назавжди залишиться українським. А свині будуть панічно тікати назад у свій свинарник
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07.06.2022 16:14 Ответить
До совка и при совке была українська мова и украинцы, но неофашист ********** пошёл дальше и решил украинцев уничтожить полностью. Смерть путлеру.
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07.06.2022 16:18 Ответить
Это всё ожидаемо. Ещё когда наши военные геройски сражались на Азовстали, уже тогда большинство полицейских города перешли на сторону рашистов. И это после стольких жертв среди мирного населения рашистами. Да и хрен с ними с мариупольцами с разрушенным рашистами городом - вата, *****, как и совкового воспитания **********.
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07.06.2022 17:01 Ответить
Какая разница, на каком ИЗИКЕ разгАваривать!
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07.06.2022 17:18 Ответить
а мариуполь по гречески это типа в западло?...хотят машкинадеревня? или мариеград? так град и Мария никаким боком к кацапам
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07.06.2022 23:10 Ответить
Наглядний урок від кацапських виродків для тих, хто все ще рассуждає по "какая разніца на каком язикє"...
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08.06.2022 08:48 Ответить
 
 