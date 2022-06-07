Львовские десантники на востоке уничтожили псковскую "элиту" оккупантов: Бой длился около 14 часов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ на восточном направлении разбили около 50 рашистов из псковской дивизии.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.
"Недавно, при попытке захватчиков перерезать одну стратегически важную трассу на востоке Украины, именно десантники 80 бригады, сорвали планы врага и не дали ему развить наступление".
Этот бой, возле городка Б., начался в два ночи, когда к позициям десантников, подошла враждебная диверсионно-разведывательная группа. Наши ребята заметили диверсантов и огнем из автоматического стрелкового оружия, заставили их отступить. Но, рашисты, не угомонились и немного позже, их пехота, усиленная бронетехникой, пошла в атаку.
Вот здесь львовские десантники и устроили им "теплую встречу". В ходе боя, который длился до 14 часов дня, воины ВСУ, из гранатомета NLAW подожгли российскую БМД и, всего, было уничтожено около 50 человек личного состава 104-го, так называемого, "гвардейского", десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой псковской дивизии, которую в вооруженных силах РФ считают элитной.
Впрочем, встретившись в близком, контактном, стрелковом бою с украинскими десантниками, эта "полосатая элита" отступила, оставляя в лесополосе тела своих погибших", - говорится в сообщении.
"Однако, уничтоженной БМД и полусотней ликвидированных псковских "голубых беретов", неприятности для захватнической армии Путина-Шойгу, в тот день, не завершились. Скоординированные действия артиллерийских подразделений 80 бригады, вдогонку нанесли врагу массированный артиллерийский удар, после которого количество живой силы и техники", - добавили в бригаде.
Пожалуйста, подождите...
Псковська дєсантура,
А по кущах засіла
Гереушна агентура,
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля,
Побило дєсантуру,
Пригоріли трусєля
Можете звернутись за допомогою до залу.
Хоча звернутись до карти було б надійніше.
Питавння у вас не виникає?
Скільки разів проїзджав повз Миколаїв, з його цементним заводом, прямуючи до свого рідного Борислава!
Зараз живу в Одесі!
Це все наша рідна Україна!
На цьому і зупинимось!
Москалям тут точно буде горе!
Тому Слава Україні!
І Слава Нації!
Всі разом!
Вони не вірили.
Тепер ми не зупинимось!
Нехай би маскаль сунувся на західну Україну---******* би закінчився за місяць для рашки
Але не думайте, що в Одесі цього не вміють - тут катакомби надійно охороняють багато таємниць, а на Молдаванку і я затемна не сильно пхаюсь!
Я просто не уявляю як кацапи чи бєларуси можуть зайти..їм піздец буде..на заході України
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Не хочу обижать западенцев --- большие дела делаются молча
Леви з'їли "псов".
Уже уже сделали то что вы грозитесь сделать
На Лебедин шло за два раза около 150 танков и бронемашин
Вернулось очень мало отлавливали орков по лесам ещё месяц
200 так и остались в полях жители и сейчас хоронят в воронках
Возили недавно пленных которые грозились где нога лнднр стала -
то уже наша территория многим стала 2-1-2