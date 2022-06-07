Львовские десантники на востоке уничтожили псковскую "элиту" оккупантов: Бой длился около 14 часов. ВИДЕО

Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ на восточном направлении разбили около 50 рашистов из псковской дивизии.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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"Недавно, при попытке захватчиков перерезать одну стратегически важную трассу на востоке Украины, именно десантники 80 бригады, сорвали планы врага и не дали ему развить наступление".

Этот бой, возле городка Б., начался в два ночи, когда к позициям десантников, подошла враждебная диверсионно-разведывательная группа. Наши ребята заметили диверсантов и огнем из автоматического стрелкового оружия, заставили их отступить. Но, рашисты, не угомонились и немного позже, их пехота, усиленная бронетехникой, пошла в атаку.

Вот здесь львовские десантники и устроили им "теплую встречу". В ходе боя, который длился до 14 часов дня, воины ВСУ, из гранатомета NLAW подожгли российскую БМД и, всего, было уничтожено около 50 человек личного состава 104-го, так называемого, "гвардейского", десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой псковской дивизии, которую в вооруженных силах РФ считают элитной.

Впрочем, встретившись в близком, контактном, стрелковом бою с украинскими десантниками, эта "полосатая элита" отступила, оставляя в лесополосе тела своих погибших", - говорится в сообщении.

"Однако, уничтоженной БМД и полусотней ликвидированных псковских "голубых беретов", неприятности для захватнической армии Путина-Шойгу, в тот день, не завершились. Скоординированные действия артиллерийских подразделений 80 бригады, вдогонку нанесли врагу массированный артиллерийский удар, после которого количество живой силы и техники", - добавили в бригаде.

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