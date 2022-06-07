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война (46939) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (107)

Львовские десантники на востоке уничтожили псковскую "элиту" оккупантов: Бой длился около 14 часов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ на восточном направлении разбили около 50 рашистов из псковской дивизии.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно, при попытке захватчиков перерезать одну стратегически важную трассу на востоке Украины, именно десантники 80 бригады, сорвали планы врага и не дали ему развить наступление".

Этот бой, возле городка Б., начался в два ночи, когда к позициям десантников, подошла враждебная диверсионно-разведывательная группа. Наши ребята заметили диверсантов и огнем из автоматического стрелкового оружия, заставили их отступить. Но, рашисты, не угомонились и немного позже, их пехота, усиленная бронетехникой, пошла в атаку.

Вот здесь львовские десантники и устроили им "теплую встречу". В ходе боя, который длился до 14 часов дня, воины ВСУ, из гранатомета NLAW подожгли российскую БМД и, всего, было уничтожено около 50 человек личного состава 104-го, так называемого, "гвардейского", десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой псковской дивизии, которую в вооруженных силах РФ считают элитной.

Впрочем, встретившись в близком, контактном, стрелковом бою с украинскими десантниками, эта "полосатая элита" отступила, оставляя в лесополосе тела своих погибших", - говорится в сообщении.

"Однако, уничтоженной БМД и полусотней ликвидированных псковских "голубых беретов", неприятности для захватнической армии Путина-Шойгу, в тот день, не завершились. Скоординированные действия артиллерийских подразделений 80 бригады, вдогонку нанесли врагу массированный артиллерийский удар, после которого количество живой силы и техники", - добавили в бригаде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Львовские десантники уничтожили взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области РФ, - Командование ДШВ. ФОТО
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Топ комментарии
+52
Горіть у пеклі москалі їпучі
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07.06.2022 14:28
+40
Пре колона техніки,
Псковська дєсантура,
А по кущах засіла
Гереушна агентура,
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля,
Побило дєсантуру,
Пригоріли трусєля
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07.06.2022 14:28
+32
Файно . Слава ЗСУ ! 🇺🇦😎👍
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07.06.2022 14:29
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Горіть у пеклі москалі їпучі
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07.06.2022 14:28 Ответить
Навіщо чекати пекла , треба робити це на землі. Це надійніше. Навіщо чекати , що хтось зробить за тебе твою роботу ?
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07.06.2022 19:59 Ответить
Пре колона техніки,
Псковська дєсантура,
А по кущах засіла
Гереушна агентура,
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля,
Побило дєсантуру,
Пригоріли трусєля
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07.06.2022 14:28 Ответить
🤣🤣🤣
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07.06.2022 16:09 Ответить
А може їм наркоту дають ?
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07.06.2022 16:11 Ответить
Пікнік на обочінє
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07.06.2022 14:29 Ответить
Файно . Слава ЗСУ ! 🇺🇦😎👍
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07.06.2022 14:29 Ответить
Здохли чергові елітні лапатні дєтсаднікі.ДШВ України-респект...
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07.06.2022 14:29 Ответить
Героям слава!
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07.06.2022 14:30 Ответить
Ипаште кацапов, хлопци, им здесь места нету. Слава ЗСУ! Кацары здохнут
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07.06.2022 14:30 Ответить
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07.06.2022 14:30 Ответить
На відео нічого не зрозуміло, але дуже цікаво.
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07.06.2022 14:31 Ответить
"Цей бій, біля містечка Б." Вгадайте з трьох спроб кому адресована така секретність? Десантникам 80-ої бригади щоб не видали ворогу де воюють? Оркам, щоб ті не здогадалися де їх від3,14здили? Чи нам, читачам, просто здуру?
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07.06.2022 14:33 Ответить
Можете спробувати вирішити загадку на міліон про місто "Б" біля "Стратегічно важливої траси на Сході"...

Можете звернутись за допомогою до залу.

Хоча звернутись до карти було б надійніше.
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07.06.2022 15:13 Ответить
очко знатоков уходит в зал к зрителям
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07.06.2022 23:11 Ответить
Білогорівка або Берестове. Траса Бахмут-Лисичанськ. Мабуть
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07.06.2022 19:59 Ответить
Львівські ..закрпартські ..франківські..волинські..
Питавння у вас не виникає?
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07.06.2022 14:39 Ответить
Щє маріупольскі, харьківські, донецькі, херсонські. А що в тебе там виникає, може я відповім?
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07.06.2022 14:45 Ответить
маріуполь ..волина ..львівська обл.миколаїв
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07.06.2022 14:45 Ответить
Що таке "львівська обл.миколаїв"?
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07.06.2022 14:48 Ответить
шановний .у львівській обл. --є місто Миколаїв..поблизу Львова..будь ласка гляньте на карту
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07.06.2022 14:53 Ответить
І до чого воно тут приплетено? Може б питання таки задав?
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07.06.2022 14:55 Ответить
то шо ти написав тупняк - 100%, а далі про "карту" - сам туди дивись, ніхто твою писанину не має розшифровувати, у нас по країні валом сел\містечок з одною назвою і що ти там собі маєш на увазі - нікому не відомо, тому або висловлюйся точніше або йти за москвою, картограф уев
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07.06.2022 16:28 Ответить
Місто у Львівській області
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07.06.2022 14:53 Ответить
І шо?
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07.06.2022 14:56 Ответить
я розказував вже історію..тут на цензорі..що є такі села. на прикарпатті...що наші місцеві бояться туда заходити..я за 20 -30 км..від них..ну його нахєр..вила в спину засунуть..не говорячи вже про якісь маскалів..
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07.06.2022 15:13 Ответить
І шо з того?
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07.06.2022 15:15 Ответить
Брейк, панове - тут всі свої!

Скільки разів проїзджав повз Миколаїв, з його цементним заводом, прямуючи до свого рідного Борислава!

Зараз живу в Одесі!

Це все наша рідна Україна!

На цьому і зупинимось!
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07.06.2022 15:16 Ответить
Не ну він сам запитав: "Питання не виникає?". В мене ось виникло.
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07.06.2022 15:20 Ответить
І так - в мене розведений пінопласт в ацетоні, срібрянка, і каністра бензина стоять ще з кінця лютого... дай Боже, щоби не стали у нагоді!

Москалям тут точно буде горе!

Тому Слава Україні!

І Слава Нації!
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07.06.2022 15:21 Ответить
Найперше завдання, це смерть ворогам. Слава Україні, Нації та Героям, то у нагороду.
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07.06.2022 15:23 Ответить
Борімося - поборемо!

Всі разом!
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07.06.2022 15:30 Ответить
пане Онлі..от я ж і кажу..вони просто ще не бачили що таке лють українців
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07.06.2022 15:31 Ответить
А їх попереджали...

Вони не вірили.

Тепер ми не зупинимось!
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07.06.2022 15:34 Ответить
сусід..падлюка..78 років..має машиґвер і набої ..в юності каже закопав..каже як маскалі сунуться сюда скаже..от же зараза..
Нехай би маскаль сунувся на західну Україну---******* би закінчився за місяць для рашки
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07.06.2022 15:28 Ответить
Наші легіні кого хочеш прикопають після "Здраствуйте"!

Але не думайте, що в Одесі цього не вміють - тут катакомби надійно охороняють багато таємниць, а на Молдаванку і я затемна не сильно пхаюсь!
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07.06.2022 15:51 Ответить
Вперше захвюідні украхнці дали відсіч орлі ще в часи нашестя Пети і Бурундая, двох полкоадців Бату-хана ще в часи монголо-татарської навали. Потім були січові стрільці на горі Маківка. І тепер львівська 80-тка. Не годна орда наших січовиків подужати.
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07.06.2022 14:45 Ответить
от і добре
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07.06.2022 14:53 Ответить
от це я і говорив....Хлопці вмотивовані...Дайте тільки зброю..
Я просто не уявляю як кацапи чи бєларуси можуть зайти..їм піздец буде..на заході України
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07.06.2022 14:58 Ответить
Кацапам піздєц усюди буде, включно із Кримом.
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07.06.2022 15:02 Ответить
Яка приємна новина . Слава ЗСУ.
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07.06.2022 15:31 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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07.06.2022 15:37 Ответить
їх вже нічого не змінить... горбатого могила справить...
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07.06.2022 15:47 Ответить
Им конец нужно сделать на востоке и юге Украины
Не хочу обижать западенцев --- большие дела делаются молча
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07.06.2022 15:41 Ответить
что за "западенцы"? Вас воспитывали чекисты?
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07.06.2022 15:49 Ответить
Львів versus псков -
Леви з'їли "псов".
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07.06.2022 15:51 Ответить
Некоторые городки на севере Украины Ахтырка , Лебедин
Уже уже сделали то что вы грозитесь сделать
На Лебедин шло за два раза около 150 танков и бронемашин
Вернулось очень мало отлавливали орков по лесам ещё месяц
200 так и остались в полях жители и сейчас хоронят в воронках
Возили недавно пленных которые грозились где нога лнднр стала -
то уже наша территория многим стала 2-1-2
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07.06.2022 15:56 Ответить
Да десантура нонче не та 😊
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07.06.2022 16:23 Ответить
Новини з фронту

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07.06.2022 16:28 Ответить
До поганих людей звірі не линуть.
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07.06.2022 22:35 Ответить
бачила я тих десантників, цю Ылиту - так, недалекі, збентежені, що їх в Україні не ******* (аж дивно - чому), як по одинці так начебто люди, віком діти 18-21 року. Думка в них була єдина - додому хотіли.. Та хто ж їх додому відправить? В кращому випадку в труні. Та й вони готові були, на них й похоронки підготували разом з контрактом, а ще й подяку батькам.
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07.06.2022 17:19 Ответить
"...уничтожили псковскую "элиту" оккупантов". Помнится в х/ф "Рожденная революцией" была фраза: "Мы пскапския, мы прорвемся!" А эти пскапския - не прорвались. Их львовяне рвали и они порвались.
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07.06.2022 19:01 Ответить
а какой ***** запустил голубы, сказав, что 76-я - это элитная... это напоминает гречку и борщевой набор - какой-то придурок ляпнул, а другие подхватили... их афганцы с чеченцами мочили как капусту... а украинцы - вообще перемололи... так где же там говенная элита свинопасов...
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08.06.2022 06:13 Ответить
 
 