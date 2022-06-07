Путин шантажирует мир угрозами продовольственной безопасности, - Блинкен. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Путин прекращает доставку пищевых продуктов и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы предотвратить или обезобразить ответственность за блокировку морских портов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Президент России Путин начал свою неспровоцированную захватническую войну против Украины. Это, конечно, повлекло за собой страшные страдания самой Украине, ее народу, стране; но опять же, как вы хорошо знаете, это оказывает разрушительное влияние на глобальную продовольственную безопасность, поскольку Украина является одной из мировых житниц. Она является ведущим производителем пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и прочего. И буквально везде, где я бываю, я слышу об этом", - отметил он.
По словам Блинкена, российская морская блокада в Черном море препятствует доставке украинского урожая в обычные места назначения.
"Около 20 миллионов тонн пшеницы лежит в зернохранилищах под Одессой и на кораблях, буквально заполненных зерном, застрявшими в Одесском порту из-за этой российской блокады. Российские войска захватили одни из наиболее продуктивных сельскохозяйственных угодий Украины. Они заложили взрывчатку по полям. Они уничтожили жизненно важную сельскохозяйственную инфраструктуру. Есть достоверные сообщения, в том числе, как мы видели в одной из наших ведущих газет сегодня, что Россия ворует украинских экспортеров зерна – извините, экспорт – чтобы продать для собственной прибыли. Теперь Россия тоже накапливает свой экспорт продовольствия", - подчеркнул госсекретарь США.
"Поэтому это все умышленно. Мы это знаем. Президент Путин прекращает доставку пищевых продуктов и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы отвлечь или обезобразить ответственность, потому что он надеется, что это заставит мир уступить его и положить конец санкциям. Другими словами, проще говоря , это шантаж", - подытожил Блинкен.
Пожалуйста, подождите...
Кармильцы...пля... дремучие и рукожопые...
После победы пусть больше нам не вешают лапшу на уши, каждый украинец должен быть богаче немца и американца!
Вы понимаете сколько нас грабили в каких масштабах всегда.. ?
Каждый пенсионер должен получать не те 3500 грн пенсии, а 1000-1500 евро как минимум, и зарплата не 4500 грн минимальная, а 2000 евро!
мирового продукта...в основном нефть и газ...
Остальное завозят из за бугра...
Кармильцы блин...ржунимагу...
Зуб даю...Кумисты даавно не каммунисты...
а) В Африке земля какая-то инопланетная и нифига на ней не родит;
б) Там живут такие-же рукожопы как и на Московии: нифуя у себя не делать, напасть на соседей, убить и ограбить.
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Перше місто Росії зупиняє громадський транспорт через санкції
У російському Бєлгороді через зношеність мережі зупиняють тролейбуси
Тролейбуси в Бєлгороді зношені на 95%, контактна мережа повністю зношена і трудові договори із працівниками парку планується розірвати 30 серпня. Міські тролейбуси перестануть обслуговувати маршрути вже 1 липня. Про це пишуть місцеві ЗМІ.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/pershe-misto-rosiji-zupinyaje-gromadskiy-transport-cherez-sankciji-851261.html
- Деда! А деда! А что это гремит в небе и белые полосы на небесной тверди рисует? Илья-пророк на колеснице едет?
- Нет! Это богопротивные "пиндосы" на птице железной летают - разучились по земле на телеге ездить!
Дорогие рассеяне! Вывод западных инвестиций из России арест ваших денег и недвижимости за рубежом и приближающийся дефолт - это не экономическая война! Это специальная финансовая операция призванная спасти вас от путинизма!
пушки, ракеты, самолёты...... нужны Украине ещё на вчера, чтобы выйти на наши границы, закрепиться и начать нормальную работу.. но приоритеты срнестатистического, часто сцыкливого-продажного, Запада оставляют желать лучшего..(
Власти Турции намерены закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%, - сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.
Министр отметил, что Анкара прилагает активные дипломатические усилия для разблокирования экспорта зерновых из украинских портов.
В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «Россия уничтожила в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине».
https://t.me/charter97_org/75007
Багато африканських країн, також.
Так з якого дива, голод в Африці, має цікавити Україну?
Ми нікого не шантажуємо: готові експортувати зерно замовникам, але з логістикою проблеми!
В нас війна, а це форс-мажорні обставини!
А якщо деякім лідерам Європи, дуже важливо зберегти кацапам обличчя, то нехай вони й переймаються цими проблемами.
Я наприклад, сильно сумніваюсь, що у випадку голоду в африці, жителі постраждалих регіонів поїдуть в Україну...