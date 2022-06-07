Путин шантажирует мир угрозами продовольственной безопасности, - Блинкен. ВИДЕО

Путин прекращает доставку пищевых продуктов и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы предотвратить или обезобразить ответственность за блокировку морских портов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Президент России Путин начал свою неспровоцированную захватническую войну против Украины. Это, конечно, повлекло за собой страшные страдания самой Украине, ее народу, стране; но опять же, как вы хорошо знаете, это оказывает разрушительное влияние на глобальную продовольственную безопасность, поскольку Украина является одной из мировых житниц. Она является ведущим производителем пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и прочего. И буквально везде, где я бываю, я слышу об этом", - отметил он.

По словам Блинкена, российская морская блокада в Черном море препятствует доставке украинского урожая в обычные места назначения.

"Около 20 миллионов тонн пшеницы лежит в зернохранилищах под Одессой и на кораблях, буквально заполненных зерном, застрявшими в Одесском порту из-за этой российской блокады. Российские войска захватили одни из наиболее продуктивных сельскохозяйственных угодий Украины. Они заложили взрывчатку по полям. Они уничтожили жизненно важную сельскохозяйственную инфраструктуру. Есть достоверные сообщения, в том числе, как мы видели в одной из наших ведущих газет сегодня, что Россия ворует украинских экспортеров зерна – извините, экспорт – чтобы продать для собственной прибыли. Теперь Россия тоже накапливает свой экспорт продовольствия", - подчеркнул госсекретарь США.

"Поэтому это все умышленно. Мы это знаем. Президент Путин прекращает доставку пищевых продуктов и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы отвлечь или обезобразить ответственность, потому что он надеется, что это заставит мир уступить его и положить конец санкциям. Другими словами, проще говоря , это шантаж", - подытожил Блинкен.

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