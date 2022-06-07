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Путин шантажирует мир угрозами продовольственной безопасности, - Блинкен. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Путин прекращает доставку пищевых продуктов и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы предотвратить или обезобразить ответственность за блокировку морских портов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Президент России Путин начал свою неспровоцированную захватническую войну против Украины. Это, конечно, повлекло за собой страшные страдания самой Украине, ее народу, стране; но опять же, как вы хорошо знаете, это оказывает разрушительное влияние на глобальную продовольственную безопасность, поскольку Украина является одной из мировых житниц. Она является ведущим производителем пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и прочего. И буквально везде, где я бываю, я слышу об этом", - отметил он.

По словам Блинкена, российская морская блокада в Черном море препятствует доставке украинского урожая в обычные места назначения.

"Около 20 миллионов тонн пшеницы лежит в зернохранилищах под Одессой и на кораблях, буквально заполненных зерном, застрявшими в Одесском порту из-за этой российской блокады. Российские войска захватили одни из наиболее продуктивных сельскохозяйственных угодий Украины. Они заложили взрывчатку по полям. Они уничтожили жизненно важную сельскохозяйственную инфраструктуру. Есть достоверные сообщения, в том числе, как мы видели в одной из наших ведущих газет сегодня, что Россия ворует украинских экспортеров зерна – извините, экспорт – чтобы продать для собственной прибыли. Теперь Россия тоже накапливает свой экспорт продовольствия", - подчеркнул госсекретарь США.

"Поэтому это все умышленно. Мы это знаем. Президент Путин прекращает доставку пищевых продуктов и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы отвлечь или обезобразить ответственность, потому что он надеется, что это заставит мир уступить его и положить конец санкциям. Другими словами, проще говоря , это шантаж", - подытожил Блинкен.

Также читайте: Если РФ не прекратит блокаду украинских портов, то должен быть срочно заблокирован весь российский экспорт, - Порошенко
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Топ комментарии
+18
Так а чего же мир жуёт сопли и позволяет себя так по тупому шантажировать? В ком и чём проблема? Может уже пора ставить мирового беспредельщика на место?
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07.06.2022 14:43
+14
Та об'єднайтесь нарешті. І разом дати п...зди тому гопніку. Що Ви соплі жуєте ?
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07.06.2022 14:50
+9
До того путін використовував Українське правосуддя, правоохоронну систему та створював осередки злочиннців , що грабували і надалі грабують громадян
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07.06.2022 14:43
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Так а чего же мир жуёт сопли и позволяет себя так по тупому шантажировать? В ком и чём проблема? Может уже пора ставить мирового беспредельщика на место?
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07.06.2022 14:43 Ответить
Проблема як зберегти ліцо і не дати лєопарди і мардери. Короче, в продажних свинях.
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07.06.2022 16:12 Ответить
До того путін використовував Українське правосуддя, правоохоронну систему та створював осередки злочиннців , що грабували і надалі грабують громадян
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07.06.2022 14:43 Ответить
Хорош пуки рвать!Украина что одна с зерном?!Перейдём на кукурузный хлеб и макароны!Вопрос в том что каламойша и К.О.!теряют свою прибыль!Хорош раздувать!поРаша спяздит и продаст всем через Турцию и Т.Д.!
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07.06.2022 14:44 Ответить
Россия и ее роль в глобальной продовольственной безопасности. Такие вот пироги!
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07.06.2022 14:47 Ответить
Нет такого больше слова как россия! Есть ********* и кацапобидло яке населяє *********!
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07.06.2022 15:13 Ответить
Могут шантажировать как хотят.
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07.06.2022 14:48 Ответить
Це було - щоб не мовчати?
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07.06.2022 14:45 Ответить
молодець, про це надо кричати на кожному кутку, щоб всі почули.
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07.06.2022 14:45 Ответить
так так... хутін такий - залякує шантажує погрожує! а ви шо?
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07.06.2022 14:46 Ответить
для цього є назва - це тероризм. параша повинна бути визнана державою терористом. А для протидії світовому тероризму в США вже є все відповідне законодавство.
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07.06.2022 14:47 Ответить
Ви што, с ума сошли!? Не унижайте путина!!!!
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07.06.2022 14:47 Ответить
Та об'єднайтесь нарешті. І разом дати п...зди тому гопніку. Що Ви соплі жуєте ?
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07.06.2022 14:50 Ответить
Ну и?! Хло себя так ведет, потому что ему позволяют. Будь у Украины необходимое вооружение, то война уже давно бы закончилась. Понятно, что США выгодна долгая война, но ведь можно эту долгую войну вести на более выгодных позициях, а не под Запорожьеи и Николаевым.
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07.06.2022 14:51 Ответить
На рабZZee 60 % территории вечная мерзлота...и там растут даже бананы апельсины ********* и...картофель из Голландии...где рабZZeя ежегодно закупает 90% овощей...
Кармильцы...пля... дремучие и рукожопые...
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07.06.2022 14:53 Ответить
не понимаю для чего существует оон, если эта организация ничего не решает
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07.06.2022 14:59 Ответить
А собраться и по3,14здеть, получить взносы от стран участниц и с успехом их потратить на безбедную жизнь...
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07.06.2022 15:17 Ответить
Украина кормила весь мир... тогда какого хрена украинцы всегда были такими бедными?
После победы пусть больше нам не вешают лапшу на уши, каждый украинец должен быть богаче немца и американца!

Вы понимаете сколько нас грабили в каких масштабах всегда.. ?
Каждый пенсионер должен получать не те 3500 грн пенсии, а 1000-1500 евро как минимум, и зарплата не 4500 грн минимальная, а 2000 евро!
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07.06.2022 14:59 Ответить
мышеловка закрывается...и ничто уже не спасёт мышку - сыр немножко погрызен...но дальше уже не до приманки...
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07.06.2022 15:01 Ответить
Путиномика рабZZeи всего 1,5 % от

мирового продукта...в основном нефть и газ...
Остальное завозят из за бугра...
Кармильцы блин...ржунимагу...
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07.06.2022 15:03 Ответить
Беня усіх нагодує...
Зуб даю...Кумисты даавно не каммунисты...
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07.06.2022 15:09 Ответить
пора уже сделать для него золотой портсигар
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07.06.2022 15:13 Ответить
Anthony Blinken, our sun, don't slow down! Ukraine needs Your help every day, every hour, every minute! ❤️❤️❤️
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07.06.2022 15:19 Ответить
Та ******* вже... ***** то, ***** сё... Оно и дальше будет кошмарить весь цивилизованный мир, а цивилизованный мир в ответ только утирает сопли и боится, шо б воно "не потеряло лицо"
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07.06.2022 15:19 Ответить
Тогда они заслужили орды голодных африканцев на своей земле. Тут либо ***** щемить, либо встречать стада беженцев от голода.
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07.06.2022 16:40 Ответить
Два варианта:
а) В Африке земля какая-то инопланетная и нифига на ней не родит;
б) Там живут такие-же рукожопы как и на Московии: нифуя у себя не делать, напасть на соседей, убить и ограбить.
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07.06.2022 16:55 Ответить
Грош цена такому миру если этот мир не может поставить на место одного сумасшедшего
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07.06.2022 15:42 Ответить
вшивый шантажист... многоходовочник кабаев !!!
///
Перше місто Росії зупиняє громадський транспорт через санкції



У російському Бєлгороді через зношеність мережі зупиняють тролейбуси

Тролейбуси в Бєлгороді зношені на 95%, контактна мережа повністю зношена і трудові договори із працівниками парку планується розірвати 30 серпня. Міські тролейбуси перестануть обслуговувати маршрути вже 1 липня. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/pershe-misto-rosiji-zupinyaje-gromadskiy-transport-cherez-sankciji-851261.html
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07.06.2022 15:43 Ответить
2050-й год:
- Деда! А деда! А что это гремит в небе и белые полосы на небесной тверди рисует? Илья-пророк на колеснице едет?
- Нет! Это богопротивные "пиндосы" на птице железной летают - разучились по земле на телеге ездить!

Дорогие рассеяне! Вывод западных инвестиций из России арест ваших денег и недвижимости за рубежом и приближающийся дефолт - это не экономическая война! Это специальная финансовая операция призванная спасти вас от путинизма!
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07.06.2022 16:06 Ответить
Пля! Це вже трохи під за є бало. Маємо 7 мільярдів населення. І якесь одне мурло має змогу шантажувати чи погрожувати їм всім. Я не можу повірити що світ не в змозі заткнути йому пельку навічно. Разом з усіма його нукерами і просто пересічними кацапами.
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07.06.2022 16:01 Ответить
Позавчера тупин договаривается про коридор для вывоза украинского зерна. А на следующий день ****** крупнейший терминал в Николаеве. Хорош ******* с этим ублюдком. Кончайте эту фашисткую гадину.
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07.06.2022 16:14 Ответить
Блинкену - респект, он делает на своём посту всё, что в его силах..
пушки, ракеты, самолёты...... нужны Украине ещё на вчера, чтобы выйти на наши границы, закрепиться и начать нормальную работу.. но приоритеты срнестатистического, часто сцыкливого-продажного, Запада оставляют желать лучшего..(
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07.06.2022 16:40 Ответить
***** им уже просто на голову сел, а они продолжают блеять, как овцы. Имея силу раз**бать это плешивое чмо, но не имея для этого яиц. Ну штош, сидите голодными...
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07.06.2022 16:42 Ответить
тим часом

Власти Турции намерены закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%, - сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

Министр отметил, что Анкара прилагает активные дипломатические усилия для разблокирования экспорта зерновых из украинских портов.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «Россия уничтожила в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине».
https://t.me/charter97_org/75007
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07.06.2022 17:15 Ответить
і весь світ сосе у пукіна, бо він *уйло! продовжуйте смоктати....
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07.06.2022 17:36 Ответить
Азіати, не рахуючи Японію, повністю підтримують рашистів.
Багато африканських країн, також.
Так з якого дива, голод в Африці, має цікавити Україну?
Ми нікого не шантажуємо: готові експортувати зерно замовникам, але з логістикою проблеми!
В нас війна, а це форс-мажорні обставини!
А якщо деякім лідерам Європи, дуже важливо зберегти кацапам обличчя, то нехай вони й переймаються цими проблемами.
Я наприклад, сильно сумніваюсь, що у випадку голоду в африці, жителі постраждалих регіонів поїдуть в Україну...
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07.06.2022 17:53 Ответить
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07.06.2022 19:11 Ответить
Який "глибоковумний" анадіз ситуації...і, головне, "вчасно"... От що значить "справжнй дипломат"..***
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08.06.2022 05:31 Ответить
Ппц с каким то мурлом не могут решить, что будет, если реально объявятся какие нибудь более менее злобные инопланетяне? Это человечества обречено с такой демагогией, с политикой каждый за себя и бюрократией. Путин в открытую мир ядерным оружием шантажирует, всю планету! Что может быть хуже?? Бен Ладен в сравнении с ним младенец
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22.09.2022 22:12 Ответить
 
 