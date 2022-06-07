Волонтер Мороченец о необходимости в автомобилях на передовой: "Под постоянными обстрелами их приходится менять чаще, чем носки". ВИДЕО
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В зоне боевых действий в Донецкой области встретили волонтера Олега Мороченца, который уже 8 лет помогает нашим воинам. Он знает о проблемах на фронте и нуждах на фронте, как никто другой.
В разговоре с корреспондентом Цензор.НЕТ Михаилом Ухманом, волонтер особо отметил то, что на передовой нужен транспорт.
"Проедьте любой дорогой, которую простреливают российские оккупанты и вы увидите, что происходит с автомобилями наших военных" - объяснил Мороченец.
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+15 SergTranscarpathian
показать весь комментарий07.06.2022 15:58
+3 Caidence
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+2 SergTranscarpathian
показать весь комментарий07.06.2022 16:01
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Пожалуйста, подождите...
На Яворовському полігоні волонтери передали військовій частині 15 джипів із них 13, залишилися на полігоні. На них гузицю по полігону возять усі, навіть начмед, юрист, начфін і т.п...
Коли стало питання, а що ж передати тим хто на передку, було прийнято "сміливе рішення" віддати туди аж два джипа. Відібрали два, самих кончених, але... виявилася проблема, на них стояла гарна гума та акумулятори.
Вихід командуванням було знайдено швидко - нову гуму та акумулятори зняли і поставили вбиті. Мотивація? А їм там на передку і так хана, то чому ж добру пропадати....
Можу ще про волонтерські турнікети, які безкоштовно один поляк цілий бус завіз на полігон. Любий може зараз піти у військторг і купити їх...(
А ми питаємо себе, а чому на передку не має того чи іншого, бо просто у деяких сук совісті не має!
А не делается так потому, что у власти правительство популистов, сцыкунов и *********.
По этой же причине, вы не можете купить оружие в воюющей стране.
По этой же причине у нас дефицит топлива.
По этой же причине кВт электроэнергии стоит дороже, чем в Европе.
По этой же причине многие виды продуктов питания стоят дороже, чем в Европе (да ещё и худшего качества)
И т.д. и т.п.
Яку зброю ви зараз не можете придбати?