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война (46939) транспорт (1738) волонтеры (2546) Ухман Михаил (234)

Волонтер Мороченец о необходимости в автомобилях на передовой: "Под постоянными обстрелами их приходится менять чаще, чем носки". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В зоне боевых действий в Донецкой области встретили волонтера Олега Мороченца, который уже 8 лет помогает нашим воинам. Он знает о проблемах на фронте и нуждах на фронте, как никто другой.

В разговоре с корреспондентом Цензор.НЕТ Михаилом Ухманом, волонтер особо отметил то, что на передовой нужен транспорт.

"Проедьте любой дорогой, которую простреливают российские оккупанты и вы увидите, что происходит с автомобилями наших военных" - объяснил Мороченец.

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Топ комментарии
+15
А тепер історія із життя, яку мені розповів безпосередній очевидець подій. Людина із достатнім рівнем освіти, життєвого досвіду та патріотизму, тобто здатна робити адекватні висновки, нічого не прикрашати та не вигадувати "зраду"...
На Яворовському полігоні волонтери передали військовій частині 15 джипів із них 13, залишилися на полігоні. На них гузицю по полігону возять усі, навіть начмед, юрист, начфін і т.п...
Коли стало питання, а що ж передати тим хто на передку, було прийнято "сміливе рішення" віддати туди аж два джипа. Відібрали два, самих кончених, але... виявилася проблема, на них стояла гарна гума та акумулятори.
Вихід командуванням було знайдено швидко - нову гуму та акумулятори зняли і поставили вбиті. Мотивація? А їм там на передку і так хана, то чому ж добру пропадати....

Можу ще про волонтерські турнікети, які безкоштовно один поляк цілий бус завіз на полігон. Любий може зараз піти у військторг і купити їх...(

А ми питаємо себе, а чому на передку не має того чи іншого, бо просто у деяких сук совісті не має!
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07.06.2022 15:58
+3
Під час воєного стану можна конфісковувати автомобілі на потреби армії з подальшою компенсацією. Чого це не застосовується?
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07.06.2022 15:58
+2
Вже давно усе, що було на штрафмайданчиках передано на потреби ЗСУ... Це робилося протягом перших тижнів війни. Зараз цю проблему має вирішувати держава. Я не розумію у чому складність домовитися із країнами, виробниками авто на постачання тисячі цивільних пікапів? Це ж не зброя, а допомога відчутна.
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07.06.2022 16:01
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А тепер історія із життя, яку мені розповів безпосередній очевидець подій. Людина із достатнім рівнем освіти, життєвого досвіду та патріотизму, тобто здатна робити адекватні висновки, нічого не прикрашати та не вигадувати "зраду"...
На Яворовському полігоні волонтери передали військовій частині 15 джипів із них 13, залишилися на полігоні. На них гузицю по полігону возять усі, навіть начмед, юрист, начфін і т.п...
Коли стало питання, а що ж передати тим хто на передку, було прийнято "сміливе рішення" віддати туди аж два джипа. Відібрали два, самих кончених, але... виявилася проблема, на них стояла гарна гума та акумулятори.
Вихід командуванням було знайдено швидко - нову гуму та акумулятори зняли і поставили вбиті. Мотивація? А їм там на передку і так хана, то чому ж добру пропадати....

Можу ще про волонтерські турнікети, які безкоштовно один поляк цілий бус завіз на полігон. Любий може зараз піти у військторг і купити їх...(

А ми питаємо себе, а чому на передку не має того чи іншого, бо просто у деяких сук совісті не має!
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07.06.2022 15:58 Ответить
Знайомий, коли ще був на Західній, те саме казав. буси, пікапи стоять, Вони за похльобкою 66-й, або Урала ганяють. Сістема.
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07.06.2022 16:37 Ответить
Під час воєного стану можна конфісковувати автомобілі на потреби армії з подальшою компенсацією. Чого це не застосовується?
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07.06.2022 15:58 Ответить
Вже давно усе, що було на штрафмайданчиках передано на потреби ЗСУ... Це робилося протягом перших тижнів війни. Зараз цю проблему має вирішувати держава. Я не розумію у чому складність домовитися із країнами, виробниками авто на постачання тисячі цивільних пікапів? Це ж не зброя, а допомога відчутна.
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07.06.2022 16:01 Ответить
Машина во время войны не роскошь а средство выживания, которое при опасности позволяет вовремя вывезти свою семью в безопасное место. А вы предлогаете у людей машины отнимать? Отнимайте машины у Парашенка который 5 лет боролся с автомобилистами и европейскими машинами унизительно называя их евробляхерами которые создают в городах пробки и не хотят покупать себе новые мерседесы как он. Ну вот теперь нет ни пробок ни евробляхеров хоть шаром покати по городских улицах.
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07.06.2022 16:13 Ответить
хто всрався - невістка... І тут Парашенка винуватий?
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07.06.2022 16:17 Ответить
Мне за кубик что, предложили бы рыночную компенсацию? Или вы за то чтобы все "взять и поделить"? Или богатых на ножи?
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07.06.2022 16:17 Ответить
На окупованій території вам би окреме місце запропонували в обмін на "кубік", десь у глибинах терикону...
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07.06.2022 16:18 Ответить
Поправочка: автомобили не "конфисковываются", а изымаются, согласно закона. С компенсацией сразу или отсроченной (после окончания войны).
А не делается так потому, что у власти правительство популистов, сцыкунов и *********.
По этой же причине, вы не можете купить оружие в воюющей стране.
По этой же причине у нас дефицит топлива.
По этой же причине кВт электроэнергии стоит дороже, чем в Европе.
По этой же причине многие виды продуктов питания стоят дороже, чем в Европе (да ещё и худшего качества)
И т.д. и т.п.
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07.06.2022 16:21 Ответить
По этой же причине, вы не можете купить оружие в воюющей стране.

Яку зброю ви зараз не можете придбати?
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07.06.2022 16:51 Ответить
Коррупция в армии не способствует быстрому изгнанию орков. Впрочем, как и коррупция представителей власти и их кошельков вообще...
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07.06.2022 16:57 Ответить
Зовсім недавно читав на ЦН: «Співвласники мережі «АТБ» Віктор Карачун та Євген Єрмаков купили для захисників України 290 пікапів Mitsubishi L200. Про це повідомив у телеграмі заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко» Це дійсно так, чи чергова мулька від Геращенка?
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07.06.2022 16:59 Ответить
Так власть зеленского ввезла, без таможенного мыта, 80 тысяч автивок в мае месяце, как бы для ЗСУ. Опять ******* военных - там на это количество каждый четвёртый военный должен быть на машине. Суки.
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07.06.2022 17:11 Ответить
не скаже влада хто збирає гроші за сертифікацію автомобілів приввезенні в Україну хто придумав дану схему збирання грошей може пора відмінити цей корупційний податок
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07.06.2022 18:52 Ответить
Набої у придністров'ї. Треба піти і узяти.
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07.06.2022 19:06 Ответить
 
 