У каждого своя мотивация. Всем страшно, но ребята делают свое дело, - украинские воины на Харьковщине. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал о боевых буднях украинских защитников в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал на своем ютуб-канале.

"Бойцы защищают Украину на Изюмском направлении. Они показали нам свои фронтовые будни", - отмечается в сообщении.





Для перевозки снаряжения и личного состава они нуждаются в микроавтобусе. Давайте поможем нашим защитникам.

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