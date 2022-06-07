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Харьковщина (4136) Бутусов Юрий (3916)

У каждого своя мотивация. Всем страшно, но ребята делают свое дело, - украинские воины на Харьковщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал о боевых буднях украинских защитников в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал на своем ютуб-канале.

"Бойцы защищают Украину на Изюмском направлении. Они показали нам свои фронтовые будни", - отмечается в сообщении.


Для перевозки снаряжения и личного состава они нуждаются в микроавтобусе. Давайте поможем нашим защитникам.

Здесь все реквизиты фонда.  https://but.paternii.pl/

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Напевно, в назві статті варто було додати "Вони потребують допомоги".

Про що і написано в статті.

Для перевезення спорядження і особового складу вони потребують мікроавтобус. Давайте допоможемо нашим захисникам.

Тут усі реквізити фонду:

https://but.paternii.pl/?fbclid=IwAR0... Джерело: https://censor.net/ua/v3346537
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07.06.2022 19:40 Ответить
Це справжній козак- українець!
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07.06.2022 20:04 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі
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07.06.2022 20:33 Ответить
"... ми добрий народ і все у нас буде добре !"

мудро вояк сказав
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07.06.2022 23:27 Ответить
 
 