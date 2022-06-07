Воины 24-й бригады ювелирно уничтожают оккупантов из беспилотника. ВИДЕО

Украинские воины из 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила ювелирно уничтожают российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

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