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беспилотник (2102) 24 омб имени князя Данила Галицкого (186)

Воины 24-й бригады ювелирно уничтожают оккупантов из беспилотника. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины из 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила ювелирно уничтожают российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

Смотрите также: Оператор квадрокоптера попадает миной прямо в окоп оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+32
Полювання на кацапських свиней триває.24-й черговий респект...
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07.06.2022 20:48
+17
На концерте кабздона у этих орков персональная ложа.
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07.06.2022 20:49
+14
multi kill!
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07.06.2022 20:45
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multi kill!
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07.06.2022 20:45 Ответить
Полювання на кацапських свиней триває.24-й черговий респект...
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07.06.2022 20:48 Ответить
На концерте кабздона у этих орков персональная ложа.
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07.06.2022 20:49 Ответить
Или в котле смолы у жириновского персональная поза.
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07.06.2022 21:14 Ответить
У кобзона фурор
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07.06.2022 20:50 Ответить
Почему орочня засуетилась? Боеприпас свистит при падении?
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07.06.2022 20:50 Ответить
Следили за коптером и увидели "подарочек".
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07.06.2022 20:56 Ответить
Так, свистить
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07.06.2022 22:18 Ответить
коптер бачили, видно, що даже палили по ньому... бомбу тоже побачили, але вже запізно.
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07.06.2022 22:19 Ответить
Хіба? Не схоже на те. Вели вогонь у напрямку на 2-гу та 5-ту годину. Той, котрий на 5-ту, вирушив по окопу можливо за бк. А тут ... така бавовна.
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08.06.2022 12:02 Ответить
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07.06.2022 20:57 Ответить
Молодцы ребята. Но это кустарное оружие, сделанное своими руками энтузиастами. А где Западное мощное оружие? где поставки на миллиарды долларов?
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07.06.2022 20:58 Ответить
где-то на подходе, ведь "не всё так однозначно" и "другу Владимиру нужно сохранить лицо
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07.06.2022 21:42 Ответить
Head shot!
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07.06.2022 21:02 Ответить
Там ще три тіла орків за окопами. Самі викинули, щоб не воняло...
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07.06.2022 21:15 Ответить
Ювелiрно! Молодцi хлопцi!
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07.06.2022 21:25 Ответить
Хм, казалось бы заколхозили вундерфавлю, но она неплохо работает. Не первый такой видос.
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07.06.2022 22:12 Ответить
Під час забою скота жодна людина не постраждала.
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07.06.2022 22:14 Ответить
Невже Україна не може налагодити масовий випуск таких нескладних але суперефективних квадрокоптерів?
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07.06.2022 22:39 Ответить
Смерть кацапо-фашистським окупантам !
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07.06.2022 23:33 Ответить
 
 