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Бойцы отдельной бригады теробороны Днепра затрофеили БТР-80 рашистов. ВИДЕО
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Воины отдельной бригады территориальной обороны Днепра захватили бронетранспортер российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Территориальной обороны ВСУ в фейсбуке.
"Бойцы одного из подразделений отдельной бригады территориальной обороны ВСУ города Днепр давно хотели себе на хозяйство БТР-80. Российские оккупанты воплотили их мечту. Российский ленд-лиз продолжается", - говорится в сообщении.
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mrSmith
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