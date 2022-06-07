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Бойцы отдельной бригады теробороны Днепра затрофеили БТР-80 рашистов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины отдельной бригады территориальной обороны Днепра захватили бронетранспортер российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Территориальной обороны ВСУ в фейсбуке.

"Бойцы одного из подразделений отдельной бригады территориальной обороны ВСУ города Днепр давно хотели себе на хозяйство БТР-80. Российские оккупанты воплотили их мечту. Российский ленд-лиз продолжается", - говорится в сообщении.

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Що ж у вас так погано посилання працюють шановні!
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07.06.2022 22:22 Ответить
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07.06.2022 22:23 Ответить
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07.06.2022 22:27 Ответить
БТГ есть не только у раши. У Украины тоже есть свои БТГ - бульдозерно-тракторные группы
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07.06.2022 22:31 Ответить
Героям слава!
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07.06.2022 22:37 Ответить
Наші котики, бережи вас Господь
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07.06.2022 23:16 Ответить
 
 