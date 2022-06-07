Гражданский житель Николаева погибает от российского оружия. ВИДЕО
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В сеть попали кадры обстрела города Николаева российским оружием.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщают пользователи соцсетей.
"Николаев. Мирные кварталы снова под обстрелом россиян. Есть жертвы", - отмечается в сообщении.
Миколаїв. Мирні квартали знову під обстрілом росіян. Є жертви pic.twitter.com/AyiplXyfga— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) June 7, 2022
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а це сьогодні вночи
Павло Нусс
Спеціально для Служба безпеки України!!!!
"Слуга" Ігор Негулевський видав розташування польового госпіталю!
3 червня народний депутат похвалився на своїй сторінці фейсбук тим, що в його окрузі за допомоги Нідерландів вдалося відкрити польовий госпіталь на базі Баштанської райлікарні.
Вночі 6 червня на по стадіону, де був розташований госпіталь, вдарили 3 ворожих ракети і ще одна прилетіла в районну адміністрацію. Багато загиблих та поранених. Повністю знищено унікальне устаткування госпіталя.
Нардеп намагається виправдовуватись, що не давав геолокації, але госпіталь добре видно з повітря і точна геолокація ворогу й не потрібна. Мера Баштанки, який також повторив за нардепом пост про госпіталь, вночі замало не вбили розлючені мешканці Баштанки.
Справа не в партійності Негулевського - справа в тому, що його необачний піар міг спровокувати ракетний удар, в результаті якого загинули люди і було знищене цінне обладнання.
Забороніть "слугам" ВЗАГАЛІ бути причетними до операцій оборонного характеру та коментувати їх.