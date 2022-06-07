Гражданский житель Николаева погибает от российского оружия. ВИДЕО

В сеть попали кадры обстрела города Николаева российским оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщают пользователи соцсетей.

"Николаев. Мирные кварталы снова под обстрелом россиян. Есть жертвы", - отмечается в сообщении.

Миколаїв. Мирні квартали знову під обстрілом росіян. Є жертви pic.twitter.com/AyiplXyfga