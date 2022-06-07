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Николаев (2009) обстрел (20241)

Гражданский житель Николаева погибает от российского оружия. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попали кадры обстрела города Николаева российским оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщают пользователи соцсетей.

"Николаев. Мирные кварталы снова под обстрелом россиян. Есть жертвы", - отмечается в сообщении.
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це обстріл 1 червня

а це сьогодні вночи

Павло Нусс
Спеціально для Служба безпеки України!!!!

"Слуга" Ігор Негулевський видав розташування польового госпіталю!

3 червня народний депутат похвалився на своїй сторінці фейсбук тим, що в його окрузі за допомоги Нідерландів вдалося відкрити польовий госпіталь на базі Баштанської райлікарні.
Вночі 6 червня на по стадіону, де був розташований госпіталь, вдарили 3 ворожих ракети і ще одна прилетіла в районну адміністрацію. Багато загиблих та поранених. Повністю знищено унікальне устаткування госпіталя.

Нардеп намагається виправдовуватись, що не давав геолокації, але госпіталь добре видно з повітря і точна геолокація ворогу й не потрібна. Мера Баштанки, який також повторив за нардепом пост про госпіталь, вночі замало не вбили розлючені мешканці Баштанки.

Справа не в партійності Негулевського - справа в тому, що його необачний піар міг спровокувати ракетний удар, в результаті якого загинули люди і було знищене цінне обладнання.

Забороніть "слугам" ВЗАГАЛІ бути причетними до операцій оборонного характеру та коментувати їх.
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07.06.2022 22:41 Ответить
****** "а вот вам мой видосик" достали.
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07.06.2022 22:45 Ответить
тупорылые, вороватые "слуги" вообще устроили себе безнаказанный пир (или пиар - какая разница) во время чумы..
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07.06.2022 22:54 Ответить
Там зараз ще й Безмозга чимось керує й провіряє... гонити убогу й тупу нах. з армії.
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07.06.2022 23:13 Ответить
Вони ще багато горя зроблять своєю чи то тупістю чи то зрадництвом, за смерті тих людей має відповісти, як і подоляк з міністром оборони за Яворівський полігон та ще багато іншого.
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07.06.2022 23:41 Ответить
Кацапы рассчитывают на усталость от войны. Кошмарят мирняк, чтобы украинцы махнули рукой и согласились на все условия, лишь бы перестали стрелять. Нужны операции возмездия. Каждая безнаказанная атака ещё больше побуждает кацапов бить по мирным городам.
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07.06.2022 22:50 Ответить
Ану скажи "паляниця".
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07.06.2022 23:06 Ответить
Немає різниці, чи мирні квартали, чи військові казарми. Напад москалів це зллчин проти людей іншої незалежної країни.
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07.06.2022 22:52 Ответить
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07.06.2022 23:11 Ответить
 
 