РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12169 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
18 744 57
армия РФ (15397) война (46961)

Россия перебрасывает из Иркутской области РСЗО "Ураган" и САУ "Гиацинт". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия перебрасывает из Иркутской области системы залпового огня "Ураган" и 152-мм самоходные артиллерийские установки "Гиацинт".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+46
твари... когда ж вы уже закончитесь...
показать весь комментарий
07.06.2022 23:35
+40
Можно кусками асфальта попробовать. Это было важнее ракетной программы.
показать весь комментарий
07.06.2022 23:40
+32
Нічого вона не перекидує, по негласним домовленостям паРаша звільняє Сибір від своїх
військових для подальшої безпроблемної колонізації Китаєм
показать весь комментарий
07.06.2022 23:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
твари... когда ж вы уже закончитесь...
показать весь комментарий
07.06.2022 23:35 Ответить
На момент войны у них было несколько тысяч едениц
показать весь комментарий
07.06.2022 23:54 Ответить
Нічого вона не перекидує, по негласним домовленостям паРаша звільняє Сибір від своїх
військових для подальшої безпроблемної колонізації Китаєм
показать весь комментарий
07.06.2022 23:35 Ответить
А влупити Україні по річці Уразовій, де одразу ДВА мости на залізницях (одна у Куп'янськ, інша у Старобільськ) -- нє?

Невже на всю Україну не знайшлося кілька Точок-У щоб це зробити?
показать весь комментарий
07.06.2022 23:36 Ответить
Можно кусками асфальта попробовать. Это было важнее ракетной программы.
показать весь комментарий
07.06.2022 23:40 Ответить
Так по хорошим дорогам хорошо и наступать…Путину подсобил кто то
показать весь комментарий
08.06.2022 01:17 Ответить
Є ще пару ракет. Але вони з асфальта зроблені. Непогана модель, бойова частина - білоруський бітум...
показать весь комментарий
07.06.2022 23:41 Ответить
Як ти без мізків живеш, мабуть дуже тяжко?
показать весь комментарий
08.06.2022 00:07 Ответить
Ще під Владивостком чи Хабаровськом одна арт.бригада залишилась. А далі - все! Лише води Тихого океану...
Да, москалики?
показать весь комментарий
07.06.2022 23:38 Ответить
Это с хранения тащат.
показать весь комментарий
07.06.2022 23:40 Ответить
Мне интересно, 30-я пушка с Бэхи пробьёт лысый танк Т-62? Если недалеко, скажем, 500 м.
показать весь комментарий
07.06.2022 23:43 Ответить
Думаю нет... Если там не бронебойные...
показать весь комментарий
07.06.2022 23:46 Ответить
В борт или корму возможно.
показать весь комментарий
07.06.2022 23:46 Ответить
Бронепробиваемость на 500 м порядка 30-50 мм. У танка явно потолще броня.
показать весь комментарий
07.06.2022 23:59 Ответить
Тем более, что в ответ, первым снарядом уничтожит Бэху.
показать весь комментарий
08.06.2022 00:45 Ответить
Таки так,я їх туди з бреста (з гдр) супроводжував в 79му,що характерно типлушки для караула ті самі в яких по всьому союзу катався.
показать весь комментарий
08.06.2022 01:00 Ответить
на сіні спали ??
показать весь комментарий
08.06.2022 11:38 Ответить
Нам від того не легше!
показать весь комментарий
08.06.2022 03:49 Ответить
ще в лютому русофіцери з Далекого Сходу казали, що воювати нічим, на тиждень вистачить техніки, металолом
показать весь комментарий
08.06.2022 08:49 Ответить
Довоевались, уже сдачу давать нечем. Больше чем Ху--ло Украину не милитаризировал никто.
показать весь комментарий
07.06.2022 23:38 Ответить
Союз ... Хоспаді, що зараз згадувати ... Це були гори зброї і БК ... С ... ка ... 7000 танків ...
показать весь комментарий
08.06.2022 11:40 Ответить
4 хімарса лендлізних всіх положать мабуть
показать весь комментарий
07.06.2022 23:41 Ответить
Нуу ... це ще попасти треба. А перед цим виявити.
показать весь комментарий
08.06.2022 11:41 Ответить
Вы бурят? О как я....ой а вы не бурят вы китаес...хаа-ха
показать весь комментарий
07.06.2022 23:42 Ответить
Кацапам вже нічого не допоможе.
показать весь комментарий
07.06.2022 23:44 Ответить
По параші море бункерів, а в них на зберіганні ніхто не знає точно скільки техніки й зброї, ссср готувався воювати з усім світом і основна частина арсеналу дісталась рашистам які зараз його витрачають по повній на нас.
показать весь комментарий
07.06.2022 23:44 Ответить
2С5 - самоходна гармата.
показать весь комментарий
07.06.2022 23:45 Ответить
Термін придатності підходить.
показать весь комментарий
07.06.2022 23:46 Ответить
Мокші оголили сраку по самісінькі ніздрі. Монголи незабаром можуть труснути стариною.
показать весь комментарий
07.06.2022 23:46 Ответить
Комментатор на видео сам как буратино после солнцепека. Я, беглым невнимательным взглядом насчитал 4 урагана и 12 геоцинтов. Все остальное транспортники и топляки. Скромненько совсем. На первых видосах вагонам не было конца, техникой все завалено, а сейчас какое-то дерьмо. Очевидно, везут для доукомплектации разбитых частей.
показать весь комментарий
07.06.2022 23:47 Ответить
Ага, какое-то рашистское ЧМО безмозглое радуется что смертоносные железяки едут в Украину. Этот кретин даже не знает как выглядят эти "Буратины" и "Солнцепеки", но с важным видом открыл свой рот.
показать весь комментарий
07.06.2022 23:57 Ответить
Партизаны?
показать весь комментарий
07.06.2022 23:50 Ответить
это надо Европе показывать. пусть поучатся выполнять поставки. и пусть не говорят, что мы недостаточно вежливо просим - всё это когда-то может обратиться против них
показать весь комментарий
07.06.2022 23:50 Ответить
Сколько в этой мрази ненависти к Украине .
показать весь комментарий
07.06.2022 23:55 Ответить
41 всего, включая камазы...
показать весь комментарий
08.06.2022 00:01 Ответить
На одну добу мабудь хватить
показать весь комментарий
08.06.2022 00:25 Ответить
Якщо так само колоною входитимуть - на марші їх легко роздовпють наші Су чи Баї! Паливозаправники самі допалять, що не допалять ракети
показать весь комментарий
08.06.2022 08:27 Ответить
китайцы теперь с голыми руками будут оккупировать сибирь.....сибир наш
показать весь комментарий
08.06.2022 00:04 Ответить
як діти малі,ніхто на московітів не буде нападати на країну з яд.зброєю,не пишіть дурниць та маячню,ця мантра вже застаріла
показать весь комментарий
08.06.2022 08:18 Ответить
Упёрлась сатана кремлёвская рогами и гонит со всего ********** металлолом на утилизацию, оголяя тылы. Видно решило перед смертью на жопу полностью посадить рабсею.
показать весь комментарий
08.06.2022 00:12 Ответить
Долго ехали, быстро зашкварятся - вот и вся история.
показать весь комментарий
08.06.2022 00:19 Ответить
ну і чого не можна по таким цілям стріляти? на території параши,

хай шольц пояснить,
треба чекати поки ця зброя почне вбивати з території параши?

чи прикидатися що це вони на пікнік їдуть?
під час війни
показать весь комментарий
08.06.2022 00:32 Ответить
для чого тут брехати,ніхто не забороняє стріляти по території параші градами,смерчами,точками у,громами,вільхами
показать весь комментарий
08.06.2022 08:23 Ответить
чем дальше в лес, тем толще партизаны
показать весь комментарий
08.06.2022 00:43 Ответить
Пора Китаю воспользоваться ситуацией.
показать весь комментарий
08.06.2022 03:57 Ответить
яким чином?
показать весь комментарий
08.06.2022 08:24 Ответить
Тоді у рф точно буде привід застосувати ЯЗ. Законно ...
показать весь комментарий
08.06.2022 11:44 Ответить
МЕТАЛЛОМ ПРИГОДИТСЯ ФЕРМЕРАМ УКРАИНЫ. СТОЛЬКО НЕНАВИСТИ К УКРАИНСКОМУ НАРОДУ.
ОТКУДА. ЭТО ЗАВИСТЬ ОТТОГО ЧТО УКРАИНЦЫ ЛУЧШЕ ИХ И СТРЕМЯТСЯ К ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЖИЗНИ. ЗАВИСТЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ В НЕНАВИСТЬ. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
08.06.2022 06:47 Ответить
Демилитаризация Рашкостана, скоро Монголия нападет и отожмет исконно монгольские земли, а в РФ и противопоставить нечего небудет все на Украину отправили.
показать весь комментарий
08.06.2022 12:22 Ответить
Хотілось би почути...не доїхали...диверсія на ж.д, або щось подібне...
показать весь комментарий
09.06.2022 04:51 Ответить
 
 