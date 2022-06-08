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армия РФ (15397) Зеленский (16567) обращение (497) потери (3864)

Уже более 31 тысячи россиян погибли в Украине. Настанет день, когда количество потерь даже для России пересечет предел допустимого, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинскому народу вечером 7 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение президента размещено в его телеграме.

"Уже более 31 тысячи российских военных погибли в Украине. За время с 24 февраля Россия платит за совершенно бессмысленную войну против Украины почти по 300 жизней своих солдат каждый день. И все равно настанет день, когда количество потерь даже для России пересечет границу допустимого", – указывается в сообщении.

Также смотрите: Российский полковник-морпех Ширин ликвидирован в Украине. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
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08.06.2022 00:13
+21
А ось і намалювався Вечірній балабол.
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08.06.2022 00:12
+14
Когда кацапов волновали дохлые холопы?! Они и миллион свиней положат, если это им поможет добиться оккупации новых территорий. И ни одна свиноматка не взвизгнет по своему парасятку. Будет молчать в тряпочку, уплетая за обе щеки выделенных хлом банку говяжьих анусов под зомбоящик.
К кацапам изначально неправильно подходят, применяя к ним человеческие принципы . Кацапы не мыслят, как люди. У них совершенно другие ориентиры.
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08.06.2022 00:23
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Сьогодні добра новина: https://twitter.com/666_mancer/status/1 ... ktom_video
На Гуляйполівщині може хоч посплять одну нічь спокійно.
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08.06.2022 00:11 Ответить
А ось і намалювався Вечірній балабол.
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08.06.2022 00:12 Ответить
І балабоіл каждоднєвно до сєдих мудєй до кончіни своєй...
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08.06.2022 00:15 Ответить
"вечерний мудозвон"

как много дум наводит он,
дин-дон... 🙄
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08.06.2022 00:18 Ответить
Та нє, навіть і це "почесне" місце вже зайняте.
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08.06.2022 00:27 Ответить
не настане
я проглядаю кацапськи ресурси. вони ******* на всью макитру
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08.06.2022 00:13 Ответить
нагадайте тому неголеному долбойобу,що під Ржевом,у відволікаючій операції совок поклав МІЛЬЙОН солдат,і русня це зхавала,і не муркнула,але звідкіля йому це знати,коли папа ректор,де ти тіпа здав "дЕплом"
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08.06.2022 01:22 Ответить
Його папа отримав разом з мамою гроиадянство ісраєлю , придбав поруч з хатинкою бєні собі хибарку за 8 млн вічнозелених і х#й клав на ректорство і дипломи (( Главнає нє то что ти дурак ілі дурєнь , главнає штоби бабла много било , а остальноє какаяразніца !
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08.06.2022 01:53 Ответить
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08.06.2022 00:13 Ответить
Надеюсь эти десантники после войны спросят у руководства почему на начало войны не было боеприпасов, как кацапы умудрились зайти с Крыма, где Вильха, Богдана, Верба, Гром, Стугны ( 0 за 2021год ) ну еще куча вопросов, к пэце тоже есть вопросы и самый главный мертвечук ?
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08.06.2022 02:02 Ответить
Винен тільки Порошенко, за його наказом розмінували Чонгар (виконавець Медведчук), завалив оборонні замовлення, перекинув на Рошен всі тендери з "великого крадівництва", розвалюав енергетику України, спровокував війну, наживається на війні (лайно з Ліпецької фабрики транслюють в Рашці) і взагалі.
А Зеленський - Герой, бо не втік. Крім того, що відосики запилює щодня, жертвує мільйони на армію, гроші зберігає в офшорах, щоб окупантам не дісталися, сам вже посивів, помудрішав, погладшав (на зарядку часу не має) і взагалі таки "героя нашого часу".
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08.06.2022 11:05 Ответить
В нас втрати--ВЖЕ за межами!!
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08.06.2022 00:14 Ответить
Только так можно выиграть войну!Убивая русских независимо в наступлении или обороне.Мясо имеет свойство заканчиваться и очень быстро...
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08.06.2022 00:16 Ответить
Наверное 7 июня так как 7 апреля таких потерь расейских голов солдатни еще не было.
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08.06.2022 00:17 Ответить
А Зеленський так хотів домовится десь посередині… Добре що армія проти цього
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08.06.2022 00:18 Ответить
Фины накосили 150 тыс кацапов за три месяца
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08.06.2022 00:19 Ответить
І що - це стало причиною розвалу єдиного могучого ? (( ібанатів на параші вистачить , воно сюди голе і босе рачки лізтиме аби хоч щось додому поцупити ; нація яка ношені труси своїм самкам на подарунки везе - гірше стада гієн ((
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08.06.2022 01:57 Ответить
Фіни втратили близько 23 тис. солдатів, які загинули або пропали безвісти. Ще тисяча цивільних громадян загинули під час авіаційних нальотів або затонули разом із торговими суднами. Оцінки радянських втрат мають суттєві розбіжності. Згідно з останніми дослідженнями, вони в будь-якому разі перевищують 100 тис. загиблих, смертельно обморожених або зниклих безвісти серед них близько 40 тис українців.

Бойові дії тривали 105 днів, СРСР втратив від 422 до 722 тисяч убитими, пораненими, обмороженими й полоненими, у фінському полоні опинились до 3000 осіб, у тому числі понад 300 командирів, 17 тис. чоловік зникли безвісти. Втрати СРСР становили до 40 % бойового складу задіяних частин і суттєво переважали втрати фінської сторони (понад 70 000 чоловік, у тому числі 50 000 поранених і тих, хто пропав безвісти, та 23 000 убитих і померлих від ран, до радянського полону потрапили 900 фінських вояків (з них 10 офіцерів)
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08.06.2022 10:47 Ответить
кацапам это до лампочки, там от паленки больше сгорает
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08.06.2022 00:22 Ответить
Для початку вийти на символічну цифру 45000 москальні. Саме стільки в кацапів було чорних пакетів для утилізації українців. Ми думали, що то вони для своїх вояк: аж ні - вони для нас готували. Ось хай тепер в них і завернуться!
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08.06.2022 00:22 Ответить
Когда кацапов волновали дохлые холопы?! Они и миллион свиней положат, если это им поможет добиться оккупации новых территорий. И ни одна свиноматка не взвизгнет по своему парасятку. Будет молчать в тряпочку, уплетая за обе щеки выделенных хлом банку говяжьих анусов под зомбоящик.
К кацапам изначально неправильно подходят, применяя к ним человеческие принципы . Кацапы не мыслят, как люди. У них совершенно другие ориентиры.
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08.06.2022 00:23 Ответить
Кожний божий день ця зелена потвора здає десятки кв.км української землі окупантам.
Кожний день цей верховний говнокомандувач здає пуйлу по одному а то і більше населеному пункту.
Сьогодні цей холуй пуйла здав свому господарю пуйлу Святогорськ.
І мовчок, ніби всіх це влаштовує, як по трохи кожний день засране військово-політичне керівництво здає по трохи Україну пуйлу.
Сьогодні цей холуй взагалі заявив, що і не збирається звільняти окуповану територію України від рашистів.
85000 кВ.км здано паркетними совковими генералами на чолі з Зелею, за три місяці.
Такими темпами, всю Україну здасть за рік або півтора.
Але всі мають слухати його відростки і вірити йому, як він вважає.
Проте його діла зовсім протилежні його бравурним відомикам.
Кожний день... він тільки здає територію України пуйлу.
Кожний день... Це факт.
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08.06.2022 00:25 Ответить
Клован марить у кокаїновому пилу…
Коли це фєдєрастам було не по#уй на кількість втрат???
І жерти вони лебеду будуть, во славу сцаря…
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08.06.2022 00:29 Ответить
Йой, головнокомандувач офісу пуйловців (ОП) знову постить відосики.
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08.06.2022 00:30 Ответить
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08.06.2022 00:32 Ответить
Кошерного гетьмана та кошерного атамана
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08.06.2022 01:05 Ответить
Треба зробити його Генералісімусом, щоб всі порохоботи від заздрощів здохли до виборів)
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08.06.2022 11:07 Ответить
Надайте їм по квитку в ізраїль
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08.06.2022 17:53 Ответить
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08.06.2022 00:39 Ответить
Рэсурсы на вайну ў Расеі будуць заўсёды пакуль яна існуе. Ніякія лічбы страт іх ня спыняць.
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08.06.2022 00:46 Ответить
Ти ось на що подивись, і зрозумій нащо ми за вами їм потрібні...
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08.06.2022 00:56 Ответить
Яких?
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08.06.2022 01:21 Ответить
Ну, і де там "руская рєспубліка"?
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08.06.2022 11:10 Ответить
Кацапи воюють провінціалами тому "корєнниє моасквічі", "пітєрци" та мешканці великих міст насолоджуються "побєдобєсієм" абсолютно не приймаючи особистої участі ні в чому крім "схвалення політики *****". І воювати провінціалами - голодними, озлобленими та забитими чуханами - крємляді можуть бескінечно за умови наявності ресурсів. Але санкції поступово забирають роботу (джерело існування) у мешканців кацапських промислових мегаполісів. Скоро безробітні змушені будуть підти на армійську службу щоб просто не здохнути з голоду. Оце і буде ******** відтворенням "орди" - існування за рахунок грабунку сусідів яким не залишається нічого крім знищення грабіжників...
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08.06.2022 01:27 Ответить
На що подивитися?
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08.06.2022 15:18 Ответить
этот идиот так и не понял, что они будут тут воевать до последнего русского....
или я не знаю, что должно произойти...дефолт, метеорит, смерть путина...
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08.06.2022 01:28 Ответить
Кацапам на своїх громадян так як боневтіку на мешканців бучі....
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08.06.2022 01:36 Ответить
Эксперты пишут что 1000 2000 в день это те потери, которые заставят рашку напрячь булки.... А до 1000 она успевает восполнять.
Так что 300 это не повод хвастаться.
И опять бубочка беспокоится о рашке и её вате....
Беспокойся о Украине и украинцах. Об Азове. О дибилах в рядах своей партии. О предателях рядом с собой.
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08.06.2022 01:42 Ответить
Настане.... коли буде знешкодження 31 млн., рашисстов принаймні.
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08.06.2022 01:46 Ответить
когда зеленьськай начинает стонать по поводу мора кацапов (и стонет часто - то к свиноматкам обдращается, то к свинопасам), то создается впечатление, что он не человек мира, а завербованное кацапией на неубиенном компромате чудище... и тогда начинаешь понимать, что работающие с ним люди - это нечто... богдан - еще тот лепила схем обмана и присвоения чужого... дерьмак - бывший завмагом женского белья - ставленник вора иванющенко... а трахамонии, а дьячок тимошенко, приверженец раскольнической церкви мацковскага парханата, а подоляка... а чего стоят поездки зелени с дьячком и с другими по Украине по разрушенным городам... вместо того, чтобы брать профильных министров и тех, кто будет восстанавливать, он берет с собой всякую шваль из офиса пердизента... членолабатель по пианине...в общем, только победа приблизит украинцев к очищению от стонущей мерзоты... поскорее бы...
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08.06.2022 06:23 Ответить
Зеленский опять убивается по мёртвым кацапам. Жалко ему, шо кацапы так безглуздо повмырали. Бесит. Особенно на фоне Бучи, Гостомеля и т.д. Бо саботаж эвакуации зеленским мирного населения, безглузда и страшна смерть украинцев малорос ZE называет беспокойством об экономике. И ЭТИ смерти его никоим образом не колышут
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08.06.2022 07:16 Ответить
Цікаво, коли кількість жертв українців на його думку перетне межу допустимого?
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08.06.2022 07:20 Ответить
Знищено 31000+ свино-собак, при цьому вони вивезли орієнтовано в 10-ть разів більше захоплених українських дітей до себе на територію, велику частину з яких асимілюють, зазомбують і відправлять в майбутньому воювати проти України. Накшталт того, як воюють мешканці окупованої частини Донбасу проти України. Також вони рекрутовують вже тепер отупівшу частину мешканців свіжозахоплених територій. Вся надія, що під#рашка розвалиться
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08.06.2022 08:02 Ответить
Продолжается болтовня, но удивляться нечего. Это его основная профессия.....
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08.06.2022 08:40 Ответить
РАБАМ империи никогда не скажут правды (а сами они думать не могут), поэтому не узнают, не поймут, а осознать не в состоянии!
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08.06.2022 13:25 Ответить
Дурний думкою багатіє - Зеля фантазує, що ми рашистів перетовчемо...

Чувак з Кривого Рогу робить вигляд, що не розумію як нам буде солодко ще рік чи два і що ніякої межі для рашки не існує і що ми вигребемо по повній і 30% чоловіків України загинуть через уродів з Банкової і до самого конченого воєнкома, якому пох кого посилати на передок.
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08.06.2022 18:33 Ответить
ну что скажешь - слова зели можно начинать документировать и потом предъявлять в качестве доказательства скрытой работы на вражескую сторону... почти каждое его выступление - это стенание по поводу подохших кацапов (оно говорит погибшие... гибнут за свою Родину, а дохнут или приводятся в состояние дохлятины оккупанты и агрессоры)... нет, оно не говорит, что благодаря мужеству и помощи союзников Украина уничтожает оккупантов, оно плачет, что кацапские свинопасы не вернутся к своим свиноматкам и алкашам-производителям... да, зеля - президент Украины, но он не мой Президент... больше клоунов и членолабателей избирать нельзя... это позор Украины...
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09.06.2022 06:54 Ответить
 
 